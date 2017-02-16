Доброго дня! Чи можна повернути гроші за окуляри куплені на замовлення в оптиці?

16/02/17 20:14 Антон0701

Замовив окуляри в Оптиці (магазин - Оптика-С)зробили діагностику, виписали рецепт. Після виготовлення окулярів, при першому враженні здалися дуже дискомфортними, все пливе, якщо опускаю голову донизу зверху все приплюснуте, сферичний ефект - коли підіймаєшся сходами не знаєш куди ставити ногу, все наче напівколом. Одразу ж зробив зауваження про ці недоліки! На що працівники оптики сказали, що це нормально, нові окуляри, трохи сильніші + астигматизм, за тиждень два повинен звикнути! походив 2 тижні, знову прийшов з претензіями, що дискомфорт наявний! На що знову почув, що треба походити ще, хоча б місяць все ж таки астигматика вимагає більше часу. І знову мене відфудболили.



Після цього я звернувся в платну діагностику для перевірки зору (клініка Візіум)в заключенні мені сказали, що зір трошки гірший, а ніж рецепт нових окулярів, але нові окуляри відповідають тому рецепту з оптики, крім міжзрачкової відстані в окулярах 72 міліметри, а в мене 68 міліметрів (на старих окулярах також 68 міліметрів)різниця 4 міліметри! На моє питання, чи може визивати дискомфорт саме ця різниця він сказав, що так таке можливе! Порадою офтальмолога з клініки було походити все ж таки місяць в нових окулярах, авось все нормалізується!



Проходивши місяць, дискомфорт лишився, і я звернувся в оптику для того, щоб переробити лінзи в окулярах під мою відстань в 68 міліметрів. Звернувся за декілька днів до кінця гарантійного строку, десь за три дні (гарантійний строк 1 місяць. В той день в оптиці приймав інший лікар, не той, що робив мені рецепт на окуляри! Мене ще раз перевірилили, вона підтвердила, що міжзрачкова відстань у мене менша ніж на окулярах! Але сказала, що краще мені прийти на наступному тижні коли буде приймати той лікар, який видавав рецепт на окуляри, тому що їй платити зі свого кармана за те, що мені перероблять лінзи! На що я відмовився в зв’язку з тим, що коли вона буде приймати гарантійний строк вже закінчиться, на що почув, що не хвилюйтесь ми все одно примемо ваші окуляри, я відмовився і залишив окуляри в той же день. Вона наголосила, що все одно окуляри на наміну буде віддавати лікар який робив рецепт (тобто на наступному тижні!)запевнили що за 1 тиждень окуляри перероблять!!!



Через півтора тижні мені зателефонували з іншого магазину оптики, і запросили ЗНОВУ приїхати, і пройти діагностику, щоб визначитись так в чому ж проблема. Я приїхав в інший магазин (в цьому магазині знаходився майстер який виготовляє лінзи) мені знову зробили діагностику сказали, що все норамально окуляри відповідають рецепту, А ВІДСТАНЬ МІЖ ЗРАЧКАМИ НЕ ПОВИННА НІ НА ЩО СИЛЬНО ВПЛИВАТИ, а навіть буде краще. Майстер неодноразово брав окуляри, вигинав, крутив, змінював форму,в результаті зробив їх прямими (схожими на мої старі, але ефект той самий) перевіряючи може проблема у формі оправи чи у формі лінзи. Після чого сказали, що все впорядку окуляри вдповідають рецепту (крім відстані між зрачками!), вони не знають у чому причина і лінзи мені змінювати вже не будуть! Після цього я не витримав, і сказав, що мені окуляри не підходять навіть після місяця звикання, і я хочу повернути окуляри, і забрати свої гроші! На що мені відповіли, що цим займається адміністратор, а він знаходиться в іншому магазині! Вони передадуть мої окуляри в інший магазин і мені зателефонують!



З вищевказаного, шановні юристи, в мене питання! Чи маю я шанси повернути їм окуляри, і отримати назад свої гроші? Гарантійний строк 1 місяць, окуляри для зміни лінз віддав за три дні до закінчення гарантії, після чого мені відмовили у зміні лінз. Лінзи відповідають рецепту але в рецепті неправильно виміряна відстань між двома зрачками (від зрачка до зрачка)72мм, а в мене 68мм. Але в них мені дискомфортно, можливо проблема в самій лінзі. (чек з гарантією прикріплений на упаковці разом з окулярами, які залишились у них, я думаю проблем забрати не повинно бути).



Лінзи замінювати вже не хочу у зв’язку з тим, що я вже замахався їздити по цим магазинам і вислуховувати "поносіть ще", а тим паче після того як майстер викручував і вигинав оправу на право і наліво.

