оскаржувати постанову не маючи її тексту досить незручно строк оскарження повинний відраховуватись від 27.01 і відлік, імхо, как встановлено в КАС: Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Ч. 2 ст. 294 КУпАП - 10 днів з дня винесення. Отримано особисто в суді під розписку 26.01.17 року. Під час оголошення був присутній. Але мене цікавить те, чого день винесення постанови апеляційний суд взяв до цих 10 днів, адже необхідно обраховувати з наступного дня за днем, в якому винесена постанова, чи в справах про адмін правопорушення не так, як в усіх інших процесах ?