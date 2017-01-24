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|17/02/17 15:11
ьь > ьь
17/02/17 15:06
ну і варто враховувати, практика ЄСПЛ складова нашого законодавства
|17/02/17 15:06
ьь > ProPraVo
17/02/17 14:56
так, аналогія, 103 кас, 115 кпк
|17/02/17 14:56
ProPraVo > ьь
17/02/17 14:45
і у будь якому випадку суддя не мав враховувати день проголошення (с)
Чим це конкретно можно обгрунтувати ? Висловлювання "у будь - якому випадку" має чимось підвтерджуватися !
|17/02/17 14:45
ьь > ProPraVo
17/02/17 14:38
|17/02/17 14:38
ProPraVo > ьь
17/02/17 14:33
Я згоден, що незручно, але встановлено чітко - з дня отримання. Я звісно ж вкажу наведену норму КАС, але в моєму випадку слід керуватися порядком оскраження згідно КУАП, а норми КАС застосуванню не підлягають.
|17/02/17 14:33
ьь > ProPraVo
17/02/17 14:16
оскаржувати постанову не маючи її тексту досить незручно
строк оскарження повинний відраховуватись від 27.01
і відлік, імхо, как встановлено в КАС:
Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
|17/02/17 14:16
ProPraVo > ьь
17/02/17 13:29
Ч. 2 ст. 294 КУпАП - 10 днів з дня винесення. Отримано особисто в суді під розписку 26.01.17 року. Під час оголошення був присутній. Але мене цікавить те, чого день винесення постанови апеляційний суд взяв до цих 10 днів, адже необхідно обраховувати з наступного дня за днем, в якому винесена постанова, чи в справах про адмін правопорушення не так, як в усіх інших процесах ?
|17/02/17 13:29
ьь > ProPraVo
17/02/17 12:00
копію постанови отримували? коли і як?
|17/02/17 12:00
ProPraVo > kurkavv
17/02/17 11:51
24.01.17 винесена постанова, 03.02.17 подана апеляційна скарга !
|17/02/17 11:51
kurkavv > ProPraVo
17/02/17 11:40
Скорегуйте дати, бо в строках так і не зрозуміло, 27.02.17 це майбутнє))
|17/02/17 11:40
ProPraVo
Постанова по справі про адміністративне правопорушення винесена 27.02.17 року, при цьому апелянт був присутній. Апеляційна скарга подана 03.02.17 року, тобто в останній день, якщо брати до уваги, що строк слід обраховувати з наступного дня, тобто з 28.02.17 року. Однак апеляційний суд повернув скаргу, оскільки вважає, що такий строк пропущенний. Буду подавати заново апел скаргу і просити поновити строк, однак яким чином та посилаючись на що судді довести, що день винесення постанови не входить в наданий 10 - денний строк для подання скарги ?! Окрім застосування аналогії Закону інший варіантів не вбачаю !