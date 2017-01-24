 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
...у кримінальних провадженнях на різних стадіях.
Развод между супругами или срок на примирение?
ЧП энергетического масштаба – безответственность и непрофессионализм
В мире правил. Руководство по выживанию и развитию личности
Уряд Гройсмана перевів країну на рейки розвитку
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Строк для апел. скарги по админке
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/02/17 15:11  ьь > ьь    17/02/17 15:06Дерево
ну і варто враховувати, практика ЄСПЛ складова нашого законодавства

17/02/17 15:06  ьь > ProPraVo    17/02/17 14:56Дерево
так, аналогія, 103 кас, 115 кпк

17/02/17 14:56  ProPraVoОтправить письмо > ьь    17/02/17 14:45Дерево
і у будь якому випадку суддя не мав враховувати день проголошення (с)

Чим це конкретно можно обгрунтувати ? Висловлювання "у будь - якому випадку" має чимось підвтерджуватися !

17/02/17 14:45  ьь > ProPraVo    17/02/17 14:38Дерево
але встановлено чітко - з дня отримання (с)

це не відповідає практиці європейського суду
є багато рішень національних судів щодо несвоечасного отримання, якщо пошукати [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

і у будь якому випадку суддя не мав враховувати день проголошення

17/02/17 14:38  ProPraVoОтправить письмо > ьь    17/02/17 14:33Дерево
Я згоден, що незручно, але встановлено чітко - з дня отримання. Я звісно ж вкажу наведену норму КАС, але в моєму випадку слід керуватися порядком оскраження згідно КУАП, а норми КАС застосуванню не підлягають.

17/02/17 14:33  ьь > ProPraVo    17/02/17 14:16Дерево
оскаржувати постанову не маючи її тексту досить незручно
строк оскарження повинний відраховуватись від 27.01

і відлік, імхо, как встановлено в КАС:
Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

17/02/17 14:16  ProPraVoОтправить письмо > ьь    17/02/17 13:29Дерево
Ч. 2 ст. 294 КУпАП - 10 днів з дня винесення. Отримано особисто в суді під розписку 26.01.17 року. Під час оголошення був присутній. Але мене цікавить те, чого день винесення постанови апеляційний суд взяв до цих 10 днів, адже необхідно обраховувати з наступного дня за днем, в якому винесена постанова, чи в справах про адмін правопорушення не так, як в усіх інших процесах ?

17/02/17 13:29  ьь > ProPraVo    17/02/17 12:00Дерево
копію постанови отримували? коли і як?

17/02/17 12:00  ProPraVoОтправить письмо > kurkavv    17/02/17 11:51Дерево
24.01.17 винесена постанова, 03.02.17 подана апеляційна скарга !

17/02/17 11:51  kurkavvОтправить письмо > ProPraVo    17/02/17 11:40Дерево
Скорегуйте дати, бо в строках так і не зрозуміло, 27.02.17 це майбутнє))

17/02/17 11:40  ProPraVoОтправить письмо   Дерево
Постанова по справі про адміністративне правопорушення винесена 27.02.17 року, при цьому апелянт був присутній. Апеляційна скарга подана 03.02.17 року, тобто в останній день, якщо брати до уваги, що строк слід обраховувати з наступного дня, тобто з 28.02.17 року. Однак апеляційний суд повернув скаргу, оскільки вважає, що такий строк пропущенний. Буду подавати заново апел скаргу і просити поновити строк, однак яким чином та посилаючись на що судді довести, що день винесення постанови не входить в наданий 10 - денний строк для подання скарги ?! Окрім застосування аналогії Закону інший варіантів не вбачаю !

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Сборная Украины завоевала серебро на Чемпионате мира по биатлону
Ученые: мобильные телефоны могут содержать опасные бактерии
Вашингтон назвал условия сотрудничества с Москвой в Сирии
Путин не согласен с заявлением Глазьева о Штайнмайере - Песков
Правозащитники: Нужно расследовать факты нападения на журналистов
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.