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Інфляційні та 3% річних на прострочення оплати боргу по відступленю права вимоги
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20/02/17 16:57  ABakhmatskiyОтправить письмо > avolij    20/02/17 16:50Дерево
По пене смотрите исковую давность, период начисления и определяйте момент с когда она должна была насчитываться, может как то отобьетесь.
По инфляции и 3% скорее всего встряли.
Инфляцию пересчитайте сами по среднему показателю за тот период за который с вас хотят взыскать. Я обычно при подаче иска считают помесячно в таблицу, так получается больше, средний будет меньше, закон не говорит какой индекс взыскивать.
Пробуйте.

20/02/17 16:52  avolij > avolij    20/02/17 16:50Дерево
Не знаю имеет ли значение то, что после возникновения задолженности оборудование нашим предприятием было выкуплено у кредитора, а долговое денежное обязательство перешло к новому кредитору после соглашения купли-продажи. Наверное, да нет, скорее всего, что сути дела это не меняет. Есть долг - должны уплатить! Пичалько!

20/02/17 16:50  avolij > Rossi    20/02/17 16:33Дерево
В общем. У нас на предприятиии схожая ситуёвина. Потому и спрашиваю. Брали в аренду оборудование, задолжали много денег аж полмиьёона. Деньги уплатили по решению суда. Потом по-истечении месяцев семи нам влупили и пеню, и инфляционные и 3 % годовых ещё почти на такую же сумму денежных единиц. Что делать ума не приложу.

20/02/17 16:33  Rossi > avolij    20/02/17 16:22Дерево
И справедливость в том, что никто не моет получать выгоду из своего правонарушения. Должник просрочил уплату денег, пользуется "чужими деньгами", кредитор же не может использовать причитающиеся ему деньги, идет процесс их обесценивания. Вот за это с должника и подлежит взысканию проценты годовых и потери от инфляции.

20/02/17 16:31  Rossi > avolij    20/02/17 16:20Дерево
Ну так что "понятно"? Лицо потратило на производство товара 100 грн., продало его за 1000 (оплату не получило). На какую сумму кредитор может делать начисления по ст.625?
Далее кредитор продает данное свое право требование новому кредитору за 500 грн. На какую сумму новый кредитор может делать начисления по ст.625?

20/02/17 16:22  avolij > avolij    20/02/17 16:20Дерево
Должна же быть ещё и справедливость (она же правда), а не сухое чтение Закона.

20/02/17 16:20  avolij > Rossi    20/02/17 15:41Дерево
Да, это понятно.
Но...
1. Долг (долговое обязательство), к примеру, за период аренды составил 500000 грн.
2. Продали долг за 50000 грн. Имеют право - имеют.
3. Обязаны в данном случае уплатить налог с разницы в 450000 грн. Верно?
4. Если долг по аренде составил 500000 грн., а продан как было указано в п. 3 был за 50000 грн., то выгодоприобретатель не мог понести потери с полтинника как с пятисот тысяч, правда?
Я понимаю, свобода договора, договорная цена, но... факт остаётся фактом - приобретатель долга не мог понести потери с 50000 такиеже как первичный кредитор с уступленных им 500000 грн.? Или нет?

20/02/17 15:41  Rossi > avolij    20/02/17 15:26Дерево
Так это нам еще нужно выяснить, сколько старый кредитор потратил? Если, например, он потратил на производство товара/работы/услуги 1000 грн. и продал их за 100000?

20/02/17 15:38  Rossi > avolij    20/02/17 15:13Дерево
Начисления по ст.625 происходили уже после уступки. лиц имеет право на эти начисление как кредитор в силу указания закона (ему не нужно это право отдельно уступать).

При приобретении долга "за более меньшую цену ничего не меняется".

20/02/17 15:26  avolij > avolij    20/02/17 15:13Дерево
Почему я об этом спросил. Да, к примеру, если долг 100000, а его переуступили за 1000, то не может ведь новый кредитор "зазнати втрат таких как старый кредитор"?

20/02/17 15:13  avolij > Rossi    20/02/17 14:48Дерево
Насколько я понимаю, в тонких материях мироздания, основанием для взыскания как раз и является основной договор - договор аренды на основании которого и возникло долговое обязательство, а договор об уступке права требования - это документ, который лишь узаканивает право предъявления требования новым кредитором по взысканию долга, в пределах суммы оговоренной в нём. К новому кредитору по договору об уступке права требования перешли права только на взыскание суммы определённого договором долга, без права требовать исполнения ст. 625 ЦК?
А вот к примеру, если долг был приобретён за более меньшую цену? Как быть тогда?

20/02/17 15:07  Rossi > укпук    20/02/17 14:57Дерево
Договор уступки существует не сам по себе, он производен от договора аренды. В самом договоре ведь и указано, какой именно долг уступается. То, что истец не расписал это подробно в тексте искового заявления - не принципиально.

20/02/17 14:57  укпук > Rossi    20/02/17 14:48Дерево
Новий кредитор в позові вказав підставу саме Договір відступлення право вимоги, і суд першої інстанції задовольнив. А чи не виступає в цьому випадку підставою основний договір (Договір оренди)? Чи є це для підставою оскарження?

20/02/17 14:48  Rossi > avolij    20/02/17 14:46Дерево
НДС является составной частью долга (сумма, которую должник обязан уплатить кредитору), пеня и инфляционные потери насчитываются на всю сумму.

20/02/17 14:46  avolij > Rossi    20/02/17 14:03Дерево
Почему же прав новый кредитор?
Дело в том, что по договору уступки к нему перешло право требования суммы долга - определёной суммы договором уступки, но стороны обязаны руководствоваться положениями договора аренды.
А ещё предлагаю обратить внимание, что при рассчёте стоит присмотреться не были случайно кредитором начислены 3%, инфляционные и пеня на НДС? Насколько понимаю, исходя из правовой природы данного налога, соотв. начисления к нему не предусматриваются.

20/02/17 14:46  avolij > укпук    20/02/17 13:58Дерево
Почему же прав новый кредитор?
Дело в том, что по договору уступки к нему перешло право требования суммы долга - определёной суммы договором уступки, но стороны обязаны руководствоваться положениями договора аренды.
А ещё предлагаю обратить внимание, что при рассчёте стоит присмотреться не были случайно кредитором начислены 3%, инфляционные и пеня на НДС? Насколько понимаю, исходя из правовой природы данного налога, соотв. начисления к нему не предусматриваются.

20/02/17 14:03  Rossi > укпук    20/02/17 13:58Дерево
Ну тогда тут без вариантов, новый кредитор прав.

Основанием является и договор аренды (откуда возник долг), т договор уступки (почему право принадлежит именно истцу).

20/02/17 13:58  укпук > Rossi    20/02/17 13:31Дерево
за період після укладення Договору про відступлення...

Новий кредитор в позові вказав підставу саме Договір відступлення право вимоги, і суд першої інстанції задовольнив. А чи не виступає в цьому випадку підставою основний договір (Договір оренди)? Чи є це для підставою оскарження?

20/02/17 13:31  Rossi > укпук    20/02/17 13:21Дерево
Новый кредитор требует оплаты процентов годовых и инфляции, начисленные за период до уступки?

20/02/17 13:21  укпук > укпук    20/02/17 13:18Дерево
+ відступає дійсні вимоги за Договором оренди, а саме право вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань по сплаті орендної плати,,,,, заборгованість по якій на момент укладання даного Договору становить 30 тис. грн.

20/02/17 13:19  укпук > Marlboro!    20/02/17 12:22Дерево
как быть в этом случае, правомерны требования Кредитора?

20/02/17 13:18  укпук > ARM    20/02/17 12:07Дерево
- право вимоги за укладеним Договором оренди
- відступає дійсні вимоги за Договором оренди, а саме право вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань по сплаті орендної плати

вот что было уступлено...

20/02/17 12:22  Marlboro!Отправить письмо > укпук    20/02/17 11:48Дерево
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні
1. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

20/02/17 12:07  ARM > укпук    20/02/17 11:48Дерево
имхо, право на взыскание зависит от того, что именно было уступлено Новому Кредитору

20/02/17 11:48  укпук   Дерево
Відбулось відступання права вимоги за Договором оренди основного боргу. За рішення суду борг був погашений.
На теперішній час, Новий кредитор вимагає сплату інфляційних втрат та 3% річних за весь час прострочення сплати основного боргу. Чи правомірні його вимоги чи є якась судова практика на користь Боржника. Дякую всім за допомогу!

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