Інфляційні та 3% річних на прострочення оплати боргу по відступленю права вимоги

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20/02/17 16:57 ABakhmatskiy > avolij 20/02/17 16:50

По пене смотрите исковую давность, период начисления и определяйте момент с когда она должна была насчитываться, может как то отобьетесь.

По инфляции и 3% скорее всего встряли.

Инфляцию пересчитайте сами по среднему показателю за тот период за который с вас хотят взыскать. Я обычно при подаче иска считают помесячно в таблицу, так получается больше, средний будет меньше, закон не говорит какой индекс взыскивать.

Пробуйте.



20/02/17 16:52 avolij > avolij 20/02/17 16:50

Не знаю имеет ли значение то, что после возникновения задолженности оборудование нашим предприятием было выкуплено у кредитора, а долговое денежное обязательство перешло к новому кредитору после соглашения купли-продажи. Наверное, да нет, скорее всего, что сути дела это не меняет. Есть долг - должны уплатить! Пичалько!



20/02/17 16:50 avolij > Rossi 20/02/17 16:33

В общем. У нас на предприятиии схожая ситуёвина. Потому и спрашиваю. Брали в аренду оборудование, задолжали много денег аж полмиьёона. Деньги уплатили по решению суда. Потом по-истечении месяцев семи нам влупили и пеню, и инфляционные и 3 % годовых ещё почти на такую же сумму денежных единиц. Что делать ума не приложу.



20/02/17 16:33 Rossi > avolij 20/02/17 16:22

И справедливость в том, что никто не моет получать выгоду из своего правонарушения. Должник просрочил уплату денег, пользуется "чужими деньгами", кредитор же не может использовать причитающиеся ему деньги, идет процесс их обесценивания. Вот за это с должника и подлежит взысканию проценты годовых и потери от инфляции.



20/02/17 16:31 Rossi > avolij 20/02/17 16:20

Ну так что "понятно"? Лицо потратило на производство товара 100 грн., продало его за 1000 (оплату не получило). На какую сумму кредитор может делать начисления по ст.625?

Далее кредитор продает данное свое право требование новому кредитору за 500 грн. На какую сумму новый кредитор может делать начисления по ст.625?



20/02/17 16:22 avolij > avolij 20/02/17 16:20

Должна же быть ещё и справедливость (она же правда), а не сухое чтение Закона.



20/02/17 16:20 avolij > Rossi 20/02/17 15:41

Да, это понятно.

Но...

1. Долг (долговое обязательство), к примеру, за период аренды составил 500000 грн.

2. Продали долг за 50000 грн. Имеют право - имеют.

3. Обязаны в данном случае уплатить налог с разницы в 450000 грн. Верно?

4. Если долг по аренде составил 500000 грн., а продан как было указано в п. 3 был за 50000 грн., то выгодоприобретатель не мог понести потери с полтинника как с пятисот тысяч, правда?

Я понимаю, свобода договора, договорная цена, но... факт остаётся фактом - приобретатель долга не мог понести потери с 50000 такиеже как первичный кредитор с уступленных им 500000 грн.? Или нет?



20/02/17 15:41 Rossi > avolij 20/02/17 15:26

Так это нам еще нужно выяснить, сколько старый кредитор потратил? Если, например, он потратил на производство товара/работы/услуги 1000 грн. и продал их за 100000?



20/02/17 15:38 Rossi > avolij 20/02/17 15:13

Начисления по ст.625 происходили уже после уступки. лиц имеет право на эти начисление как кредитор в силу указания закона (ему не нужно это право отдельно уступать).



При приобретении долга "за более меньшую цену ничего не меняется".



20/02/17 15:26 avolij > avolij 20/02/17 15:13

Почему я об этом спросил. Да, к примеру, если долг 100000, а его переуступили за 1000, то не может ведь новый кредитор "зазнати втрат таких как старый кредитор"?



20/02/17 15:13 avolij > Rossi 20/02/17 14:48

Насколько я понимаю, в тонких материях мироздания, основанием для взыскания как раз и является основной договор - договор аренды на основании которого и возникло долговое обязательство, а договор об уступке права требования - это документ, который лишь узаканивает право предъявления требования новым кредитором по взысканию долга, в пределах суммы оговоренной в нём. К новому кредитору по договору об уступке права требования перешли права только на взыскание суммы определённого договором долга, без права требовать исполнения ст. 625 ЦК?

А вот к примеру, если долг был приобретён за более меньшую цену? Как быть тогда?



20/02/17 15:07 Rossi > укпук 20/02/17 14:57

Договор уступки существует не сам по себе, он производен от договора аренды. В самом договоре ведь и указано, какой именно долг уступается. То, что истец не расписал это подробно в тексте искового заявления - не принципиально.



20/02/17 14:57 укпук > Rossi 20/02/17 14:48

Новий кредитор в позові вказав підставу саме Договір відступлення право вимоги, і суд першої інстанції задовольнив. А чи не виступає в цьому випадку підставою основний договір (Договір оренди)? Чи є це для підставою оскарження?



20/02/17 14:48 Rossi > avolij 20/02/17 14:46

НДС является составной частью долга (сумма, которую должник обязан уплатить кредитору), пеня и инфляционные потери насчитываются на всю сумму.



20/02/17 14:46 avolij > Rossi 20/02/17 14:03

Почему же прав новый кредитор?

Дело в том, что по договору уступки к нему перешло право требования суммы долга - определёной суммы договором уступки, но стороны обязаны руководствоваться положениями договора аренды.

А ещё предлагаю обратить внимание, что при рассчёте стоит присмотреться не были случайно кредитором начислены 3%, инфляционные и пеня на НДС? Насколько понимаю, исходя из правовой природы данного налога, соотв. начисления к нему не предусматриваются.



20/02/17 14:46 avolij > укпук 20/02/17 13:58

Почему же прав новый кредитор?

Дело в том, что по договору уступки к нему перешло право требования суммы долга - определёной суммы договором уступки, но стороны обязаны руководствоваться положениями договора аренды.

А ещё предлагаю обратить внимание, что при рассчёте стоит присмотреться не были случайно кредитором начислены 3%, инфляционные и пеня на НДС? Насколько понимаю, исходя из правовой природы данного налога, соотв. начисления к нему не предусматриваются.





20/02/17 14:03 Rossi > укпук 20/02/17 13:58

Ну тогда тут без вариантов, новый кредитор прав.



Основанием является и договор аренды (откуда возник долг), т договор уступки (почему право принадлежит именно истцу).



20/02/17 13:58 укпук > Rossi 20/02/17 13:31

за період після укладення Договору про відступлення...



Новий кредитор в позові вказав підставу саме Договір відступлення право вимоги, і суд першої інстанції задовольнив. А чи не виступає в цьому випадку підставою основний договір (Договір оренди)? Чи є це для підставою оскарження?



20/02/17 13:31 Rossi > укпук 20/02/17 13:21

Новый кредитор требует оплаты процентов годовых и инфляции, начисленные за период до уступки?



20/02/17 13:21 укпук > укпук 20/02/17 13:18

+ відступає дійсні вимоги за Договором оренди, а саме право вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань по сплаті орендної плати,,,,, заборгованість по якій на момент укладання даного Договору становить 30 тис. грн.



20/02/17 13:18 укпук > ARM 20/02/17 12:07

- право вимоги за укладеним Договором оренди

- відступає дійсні вимоги за Договором оренди, а саме право вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань по сплаті орендної плати



вот что было уступлено...



20/02/17 12:22 Marlboro! > укпук 20/02/17 11:48

Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні

1. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.



20/02/17 12:07 ARM > укпук 20/02/17 11:48

имхо, право на взыскание зависит от того, что именно было уступлено Новому Кредитору

