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|21/02/17 16:58
ОК АКА Олюня > Red Tag
21/02/17 16:34
|21/02/17 16:34
Red Tag > Muiron
21/02/17 16:30
Да читал я это все. Однако же если есть обязанность проинформировать, она должна быть исполнена. Как? Вероятно через СМИ. И не о содержании письма, комментариях, извлечениях, а полный текст... Как-то так. Если не выполнена обязанность проинформировать, тогда что?
|21/02/17 16:30
Muiron > Red Tag
21/02/17 16:25
Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
289.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
289.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
|21/02/17 16:28
Red Tag > ОК АКА Олюня
21/02/17 16:00
Вряд ли это можно назвать публикацией в УК. Это просто информирование о том, как считать плату за землю, о том, что было такое письмо и т.д.
|21/02/17 16:25
Red Tag > Muiron
21/02/17 16:07
"они просто дают конечные расчеты." Тут как у Райкина: пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь, но кто пальто шил?
Меня интересует характер письма с точки зрения нормативности - это регуляторный акт, просто информация к размышлению и т.д.
|21/02/17 16:22
Red Tag > ОК АКА Олюня
21/02/17 16:04
спасибо 2 раза
|21/02/17 16:22
Red Tag > ОК АКА Олюня
21/02/17 15:48
Это не у меня, а в строке названия темы
|21/02/17 16:07
Muiron > Red Tag
21/02/17 15:23
Спорить с ним безнадежно, формула расчета указана в Налоговом кодексе, они просто дают конечные расчеты.
|21/02/17 16:04
ОК АКА Олюня > ОК АКА Олюня
21/02/17 16:00
|21/02/17 16:00
ОК АКА Олюня > Red Tag
21/02/17 15:23
|21/02/17 15:50
ОК АКА Олюня > Red Tag
21/02/17 15:23
|21/02/17 15:48
ОК АКА Олюня > Red Tag
21/02/17 15:23
я так понимаю, № письма у Вас просто не поместился?
|21/02/17 15:23
Red Tag
Есть ли какой-то порядок информирования об этом письме - ну там оприлюднення, публикация в газете, СМИ? Можно ли его считать локальным регуляторным актом или чем-то таким, о чем можно спорить?