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Налоговый кодекс Украины
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Лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.01.2016 №6-28-0.22-201/2-16
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21/02/17 16:58  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 16:34Дерево
Лист ДФС України від 19.01.2016 №1656/7/99-99-17-04-02-16 "Про зміни до Податкового кодексу України та індексацію нормативної грошової оцінки земель" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
не поможет?

21/02/17 16:34  Red Tag > Muiron    21/02/17 16:30Дерево
Да читал я это все. Однако же если есть обязанность проинформировать, она должна быть исполнена. Как? Вероятно через СМИ. И не о содержании письма, комментариях, извлечениях, а полный текст... Как-то так. Если не выполнена обязанность проинформировать, тогда что?

21/02/17 16:30  MuironОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 16:25Дерево
Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель

289.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

289.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

21/02/17 16:28  Red Tag > ОК АКА Олюня    21/02/17 16:00Дерево
Вряд ли это можно назвать публикацией в УК. Это просто информирование о том, как считать плату за землю, о том, что было такое письмо и т.д.

21/02/17 16:25  Red Tag > Muiron    21/02/17 16:07Дерево
"они просто дают конечные расчеты." Тут как у Райкина: пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь, но кто пальто шил?

Меня интересует характер письма с точки зрения нормативности - это регуляторный акт, просто информация к размышлению и т.д.

21/02/17 16:22  Red Tag > ОК АКА Олюня    21/02/17 16:04Дерево
спасибо 2 раза

21/02/17 16:22  Red Tag > ОК АКА Олюня    21/02/17 15:48Дерево
Это не у меня, а в строке названия темы

21/02/17 16:07  MuironОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 15:23Дерево
Спорить с ним безнадежно, формула расчета указана в Налоговом кодексе, они просто дают конечные расчеты.

21/02/17 16:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    21/02/17 16:00Дерево
это за 2016 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/02/17 16:00  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 15:23Дерево
ст.289 ПКУ
289.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

+ Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2016 рік
13.01.2017 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

+ это публикация в Урядовом курьере за 2015 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
должна быть за 2016 около 13 января. поройте

21/02/17 15:50  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 15:23Дерево
речь о нём [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ?

21/02/17 15:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Red Tag    21/02/17 15:23Дерево
я так понимаю, № письма у Вас просто не поместился?

21/02/17 15:23  Red Tag   Дерево
Есть ли какой-то порядок информирования об этом письме - ну там оприлюднення, публикация в газете, СМИ? Можно ли его считать локальным регуляторным актом или чем-то таким, о чем можно спорить?

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