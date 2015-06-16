ППР по ЕН у ФОП

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|21/02/17 17:23
Marlboro! > lola1
21/02/17 17:13
Тут може бути проблема іншого роду, ніж в цих справах.
В цих справах, зокрема, кошти сплачувались із правильним заповненням платіжки, але не на той рахунок. Тобто податкова встановила і могла встановити, що гроші належать ПІБ.
У Вашій ситуації спір про те, чи могла в принципі податкова встановити, що кошти по цьому платежу належать ФОПу якому вони нарахували штраф.
В мене колись була схожа трохи ситуація, в призначенні платежу я написав код іншого платника податку. Після цього я робив запит в Міндоход (тоді ДФС ще не було) і мені відповіли, що кошти мають бути зараховані платнику податку який платив кошти (хто вказаний в "шапці" платіжного доручення), а не тому, чий код написаний в платіжці.
Якщо дасте е-мейл, то я вам скину скан відповіді.
|21/02/17 17:13
lola1 > Marlboro!
21/02/17 16:48
так, ПІБ вказані правильно і повністю. на підставі п.22.6 Закон № 2346-III Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. є схожі виграні ФОПами справи: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
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Враховуючи викладене, суд вважає, що помилкова сплата позивачем податкового зобов'язання по єдиному податку до Дрогоб.УК м.Дрогобича, а не до Дрогобицького УДКС с.Лішня не може бути підставою для застосування до позивача штрафних санкцій, адже позивач вчасно провів платіж з єдиного податку, кошти зараховані до Державного бюджету України у визначений законом строк, а це свідчить про виконання податкового обов'язку своєчасно та у повному обсязі. Аналогічна позиція викладена в постанові ВСУ від 16.06.2015, в якій зроблений правовий висновок та зазначено, що здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобовязання до державного бюджету в строк, встановлений п.57.1 ст. 57 ПК України, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Відтак дії, які не містять ознак діяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобовязання, не можуть бути підставою для застосування штрафів.
|21/02/17 16:48
Marlboro! > lola1
21/02/17 16:44
Ну теоретично вони могли і без заяви знайти цей неправильно оплачений платіж, якщо по телефону Ви їм про це повідомили.
Але в принципі це значення не має.
А на якій підставі Ви збираєтесь цей штраф оскаржувати? В платіжному дорученні ПІБ платника вказані правильно і повністю?
|21/02/17 16:44
lola1 > Marlboro!
21/02/17 16:37
спасибо. да, заявление было подано спустя несколько месяцев, после звонка инспектора. почему Вы поставили ? возле "заяві"
|21/02/17 16:37
Marlboro! > lola1
21/02/17 16:31
Так, має бути мінус.
Якщо мінуса немає, то вони по Вашій заяві (?) провели платіж правильно. Але якщо заява була подана вже після прострочки, то на законність штрафу це не вплине.
|21/02/17 16:31
lola1
в квитанции по оплате ЕН ФОП не был указан ИНН ФОП, налоговая вовремя не получила ЕН и насчитала приличный штраф согласно ст. 122 и ст 126. В налоговую было подано заявление с квитанцией, так как звонила инспектор и сообщила о неоплате ЕН. Через год пришел ППР. все реквизиты в квитанции по оплате ЕН указаны были верно (не указан только ИНН) и ЕН оплачен своевременно. К сожалению, ФОП оплатил штраф по ППР. Теперь решил подавать в суд.
пока доступа к электронному кабинету плательщика налогов нет, хотелось бы прояснить вот что: если ЕН, из-за которого был выставлен штраф, так и не был зачислен «на картку особового рахунку платника податку», а висит где-то в казначействе в невыясненных платежах, то в этой "картке", по идее, в настоящий момент должен быть минус на сумму ЕН даже после оплаты штрафа? если минуса нет, значит инспектор все-таки организовала переброс денежных средств?