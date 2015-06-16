ППР по ЕН у ФОП

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21/02/17 17:23 Marlboro! > lola1 21/02/17 17:13

Тут може бути проблема іншого роду, ніж в цих справах.

В цих справах, зокрема, кошти сплачувались із правильним заповненням платіжки, але не на той рахунок. Тобто податкова встановила і могла встановити, що гроші належать ПІБ.



У Вашій ситуації спір про те, чи могла в принципі податкова встановити, що кошти по цьому платежу належать ФОПу якому вони нарахували штраф.



В мене колись була схожа трохи ситуація, в призначенні платежу я написав код іншого платника податку. Після цього я робив запит в Міндоход (тоді ДФС ще не було) і мені відповіли, що кошти мають бути зараховані платнику податку який платив кошти (хто вказаний в "шапці" платіжного доручення), а не тому, чий код написаний в платіжці.

Якщо дасте е-мейл, то я вам скину скан відповіді.



21/02/17 17:13 lola1 > Marlboro! 21/02/17 16:48



Враховуючи викладене, суд вважає, що помилкова сплата позивачем податкового зобов'язання по єдиному податку до Дрогоб.УК м.Дрогобича, а не до Дрогобицького УДКС с.Лішня не може бути підставою для застосування до позивача штрафних санкцій, адже позивач вчасно провів платіж з єдиного податку, кошти зараховані до Державного бюджету України у визначений законом строк, а це свідчить про виконання податкового обов'язку своєчасно та у повному обсязі. Аналогічна позиція викладена в постанові ВСУ від 16.06.2015, в якій зроблений правовий висновок та зазначено, що здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобовязання до державного бюджету в строк, встановлений п.57.1 ст. 57 ПК України, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Відтак дії, які не містять ознак діяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобовязання, не можуть бути підставою для застосування штрафів.

так, ПІБ вказані правильно і повністю. на підставі п.22.6 Закон № 2346-III Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. є схожі виграні ФОПами справи: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] або [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Враховуючи викладене, суд вважає, що помилкова сплата позивачем податкового зобов'язання по єдиному податку до Дрогоб.УК м.Дрогобича, а не до Дрогобицького УДКС с.Лішня не може бути підставою для застосування до позивача штрафних санкцій, адже позивач вчасно провів платіж з єдиного податку, кошти зараховані до Державного бюджету України у визначений законом строк, а це свідчить про виконання податкового обов'язку своєчасно та у повному обсязі. Аналогічна позиція викладена в постанові ВСУ від 16.06.2015, в якій зроблений правовий висновок та зазначено, що здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобовязання до державного бюджету в строк, встановлений п.57.1 ст. 57 ПК України, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Відтак дії, які не містять ознак діяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобовязання, не можуть бути підставою для застосування штрафів.



21/02/17 16:48 Marlboro! > lola1 21/02/17 16:44

Ну теоретично вони могли і без заяви знайти цей неправильно оплачений платіж, якщо по телефону Ви їм про це повідомили.

Але в принципі це значення не має.



А на якій підставі Ви збираєтесь цей штраф оскаржувати? В платіжному дорученні ПІБ платника вказані правильно і повністю?



21/02/17 16:44 lola1 > Marlboro! 21/02/17 16:37

спасибо. да, заявление было подано спустя несколько месяцев, после звонка инспектора. почему Вы поставили ? возле "заяві"



21/02/17 16:37 Marlboro! > lola1 21/02/17 16:31

Так, має бути мінус.



Якщо мінуса немає, то вони по Вашій заяві (?) провели платіж правильно. Але якщо заява була подана вже після прострочки, то на законність штрафу це не вплине.

