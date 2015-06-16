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ППР по ЕН у ФОП
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21/02/17 17:23  Marlboro!Отправить письмо > lola1    21/02/17 17:13Дерево
Тут може бути проблема іншого роду, ніж в цих справах.
В цих справах, зокрема, кошти сплачувались із правильним заповненням платіжки, але не на той рахунок. Тобто податкова встановила і могла встановити, що гроші належать ПІБ.

У Вашій ситуації спір про те, чи могла в принципі податкова встановити, що кошти по цьому платежу належать ФОПу якому вони нарахували штраф.

В мене колись була схожа трохи ситуація, в призначенні платежу я написав код іншого платника податку. Після цього я робив запит в Міндоход (тоді ДФС ще не було) і мені відповіли, що кошти мають бути зараховані платнику податку який платив кошти (хто вказаний в "шапці" платіжного доручення), а не тому, чий код написаний в платіжці.
Якщо дасте е-мейл, то я вам скину скан відповіді.

21/02/17 17:13  lola1 > Marlboro!    21/02/17 16:48Дерево
так, ПІБ вказані правильно і повністю. на підставі п.22.6 Закон № 2346-III Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. є схожі виграні ФОПами справи: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] або [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Враховуючи викладене, суд вважає, що помилкова сплата позивачем податкового зобов'язання по єдиному податку до Дрогоб.УК м.Дрогобича, а не до Дрогобицького УДКС с.Лішня не може бути підставою для застосування до позивача штрафних санкцій, адже позивач вчасно провів платіж з єдиного податку, кошти зараховані до Державного бюджету України у визначений законом строк, а це свідчить про виконання податкового обов'язку своєчасно та у повному обсязі. Аналогічна позиція викладена в постанові ВСУ від 16.06.2015, в якій зроблений правовий висновок та зазначено, що здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобовязання до державного бюджету в строк, встановлений п.57.1 ст. 57 ПК України, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Відтак дії, які не містять ознак діяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобовязання, не можуть бути підставою для застосування штрафів.

21/02/17 16:48  Marlboro!Отправить письмо > lola1    21/02/17 16:44Дерево
Ну теоретично вони могли і без заяви знайти цей неправильно оплачений платіж, якщо по телефону Ви їм про це повідомили.
Але в принципі це значення не має.

А на якій підставі Ви збираєтесь цей штраф оскаржувати? В платіжному дорученні ПІБ платника вказані правильно і повністю?

21/02/17 16:44  lola1 > Marlboro!    21/02/17 16:37Дерево
спасибо. да, заявление было подано спустя несколько месяцев, после звонка инспектора. почему Вы поставили ? возле "заяві"

21/02/17 16:37  Marlboro!Отправить письмо > lola1    21/02/17 16:31Дерево
Так, має бути мінус.

Якщо мінуса немає, то вони по Вашій заяві (?) провели платіж правильно. Але якщо заява була подана вже після прострочки, то на законність штрафу це не вплине.

21/02/17 16:31  lola1   Дерево
в квитанции по оплате ЕН ФОП не был указан ИНН ФОП, налоговая вовремя не получила ЕН и насчитала приличный штраф согласно ст. 122 и ст 126. В налоговую было подано заявление с квитанцией, так как звонила инспектор и сообщила о неоплате ЕН. Через год пришел ППР. все реквизиты в квитанции по оплате ЕН указаны были верно (не указан только ИНН) и ЕН оплачен своевременно. К сожалению, ФОП оплатил штраф по ППР. Теперь решил подавать в суд.
пока доступа к электронному кабинету плательщика налогов нет, хотелось бы прояснить вот что: если ЕН, из-за которого был выставлен штраф, так и не был зачислен «на картку особового рахунку платника податку», а висит где-то в казначействе в невыясненных платежах, то в этой "картке", по идее, в настоящий момент должен быть минус на сумму ЕН даже после оплаты штрафа? если минуса нет, значит инспектор все-таки организовала переброс денежных средств?

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