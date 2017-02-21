Критерії оцінювання на тендерах

21/02/17 18:04 faust6996

Шановні форумчани, буду дуже вдячний, якщо будь-хто підкаже наступну інформацію.

Так, юридична особа, яка спеціалізується в наданні послуг у сфері будівництва (договір підряду) (далі – Підрядник) бажає брати участь у тендерах, які періодично проводяться державними органами (органами місцевого самоврядування), комунальним підприємствами, а також приватними компаніями

Однак, як правило, на відповідних тендерах пропонують свої послуги багато юридичних осіб, як наслідок, спроби підрядника перемогти на тендері не призводять до позитивного результату.

До речі, підрядник обізнаний, що зазвичай тендери виграють «свої» компанії, або ті, суб’єкти господарювання, які задля 100 % перемоги у тендері, окрім надання необхідного пакету документів, домовлялися з представниками замовника, що у разі їх перемоги, останні отримають фінансову винагороду.

В зв’язку з цим, виникло наступне питання:

Які дії необхідно вчинити Підряднику (наприклад, збільшити розмір свого статутного капіталу, отримати додаткові ліцензії, мати офіційно оформлених працівників, мати свою спец.технику та інструменти, вказати про наявність свого офіційного сайту (на якому є сторінка з позитивними відгуками інших клієнтів), тощо) для того, аби бути більш конкурентоздатним у сфері публічних закупівель та, як наслідок, без вчинення вищевказаних протиправних дій, мати якісь шанси на перемогу у тендері?

