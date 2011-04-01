 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Послідовна декомунізація: угорський досвід
Вмотивоване рішення суду або ігнорування судом доречних аргументів
Пiдтримкa учaсникiв AТO пoтрeбує мaксимaльнoї увaги суспiльствa
Газовые препятствия
Щодо порядку перевірки електронних декларацій в 2017 році
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Подання інфо в держфінмоніторинг, якщо декілька платежів разом складають 150 тисяч
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
23/02/17 12:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Svel_    23/02/17 11:54Дерево
+ ТС просила "для небанківських фінансових установ"

23/02/17 12:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Svel_    23/02/17 11:54Дерево
я, конечно, дико извиняюсь, но ссылку на это разъяснение я дала почти 2 часа назад ;)
были бы Вы зарегистрированы в форумах и открыли бы ссылку в 3-м посте этой темы, не пришлось бы копипастить ;)

23/02/17 11:54  Svel_ > kul    23/02/17 10:06Дерево
ДСФМ давав таке роз'яснення (актуальнішіх не маю)
01.04.2011
Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу декілька платежів, які здійснюються протягом одного дня клієнтом з одним і тим же контрагентом, мають однакове призначення платежу (проводяться на підставі одного і того ж договору) та містять ознаку обов'язкового фінансового моніторингу, за умови, якщо кожен із цих платежів здійснюється на суму, меншу ніж 150 000 грн., однак загальна сума цих фінансових операцій дорівнює або перевищує 150 000 грн?
Відповідно до статті 15 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну
150 000 гривень, та має одну чи більше ознак, визначених цією статтею.
Таким чином, якщо окрема фінансова операція проводиться на суму меншу, ніж 150 000 грн. (еквівалент в іноземній валюті), то така фінансова операція не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки відсутні умови передбачені статтею 15 згаданого Закону.
В той же час, зазначені фінансові операції можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо, зокрема у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає мотивована
підозра, що такий порядок розрахунків зумовлений ухиленням від обов'язкового фінансового моніторингу шляхом подрібнення сум.

23/02/17 11:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Svel_    23/02/17 11:01Дерево
"від одного й того самого клієнта" (с)

23/02/17 11:01  Svel_ > kul    23/02/17 10:05Дерево
Якщо це різні клієнти, то не треба, якщо немає інших ознак, які дають підстави, наприклад, зупинити операцію та тягнуть за собою обов'язок повідомити про таку операцію спеціально уповноважений орган.

23/02/17 10:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kul    23/02/17 10:06Дерево
є для банківських установ, але аж 2011-го [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

23/02/17 10:06  kulОтправить письмо > kul    23/02/17 10:05Дерево
мається на увазі, якщо зайшло декілька платежів від одного й того самого клієнта

23/02/17 10:05  kulОтправить письмо   Дерево
Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, чи необхідно подавати інформацію в держфінмоніторинг страховій компанії, якщо зайшло декілька платежів від клієнтів на суму менше 150 тисяч, але разом вони становлять суму 150 тисяч та вище? Чи, можливо, є розяснення на цю тему для небанківських фінансових установ? Задалегідь вдячна.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Ле Пен победит Макрона в первом туре, проиграет во втором: опросы
Муженко: Запад не бросит Украину
На Великобританию обрушился шторм Дорис
МИД о встрече в Мюнхене: РФ отказывается выполнять условия Минска
В Эстонию прибыл ракетный крейсер ВМФ США
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.