Подання інфо в держфінмоніторинг, якщо декілька платежів разом складають 150 тисяч

23/02/17 11:54 Svel_ > kul 23/02/17 10:06

ДСФМ давав таке роз'яснення (актуальнішіх не маю)

01.04.2011

Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу декілька платежів, які здійснюються протягом одного дня клієнтом з одним і тим же контрагентом, мають однакове призначення платежу (проводяться на підставі одного і того ж договору) та містять ознаку обов'язкового фінансового моніторингу, за умови, якщо кожен із цих платежів здійснюється на суму, меншу ніж 150 000 грн., однак загальна сума цих фінансових операцій дорівнює або перевищує 150 000 грн?

Відповідно до статті 15 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну

150 000 гривень, та має одну чи більше ознак, визначених цією статтею.

Таким чином, якщо окрема фінансова операція проводиться на суму меншу, ніж 150 000 грн. (еквівалент в іноземній валюті), то така фінансова операція не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки відсутні умови передбачені статтею 15 згаданого Закону.

В той же час, зазначені фінансові операції можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо, зокрема у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає мотивована

підозра, що такий порядок розрахунків зумовлений ухиленням від обов'язкового фінансового моніторингу шляхом подрібнення сум.

