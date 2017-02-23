23/02/17 15:34 Z_Art

Суть вопроса такова.

В 1997 году в Донецке была куплена квартира. Договор был оформлен, как положено, нотариально на бланке, условно серия номер ХХХХ.



И проблем с тех пор не было, аж до того момента, когда в 2016 году решили продать эту квартиру. Нотариус отказался проводить сделку, мотивируя тем, что бланк ХХХХ числится за другим нотариусом, из Днепра. При чем в публичном реестре нотариальных бланков, при вводе соответствующих реквизитов ХХХХ выдается информация о том, что сама информация-то и отсутствует. (простите за тавтологию). Зато это можно посмотреть в базах, к которым имеет доступ только нотариус.



В ГП «Информационные системы» - администраторах данного реестра - раскачали, что нужно делать. Сперва получить письмо Днепропетровского нотариуса о том, что она такой бланк не получала, а потом письмо от Донецкого нотариуса о том, что действительно бланк был им получен и использован именно для нашего договора. В случае, если с Донецким нотариусом связаться не выйдет - необходимо будет обратиться в управление юстиции в Донецкой области, чтобы они поднимали информацию о том, передавался ли бланк нотариусу, или нет.



С Днепропетровским нотариусом связался, она проверила свои журналы, и да, действительно у нее такого бланка не было. Был бланк с таким-же номером, но другой серией. Видимо, кто-то, когда выдавал эти бланки, неправильно внес информацию в систему.



Донецкий нотариус, судя из того, что он не прошел перерегистрацию на подконтрольных Украине территориях, деятельность не ведет, и связаться с ним не представляется возможным.



Созванивался с отделом нотариата Донецкого управления юстиции. Сказали, пускай Информационные системы пишут нам запрос, но проблема в том, что вся информация, архивы, остались в Донецке.



ГП «Информационные системы» отказываются исключать информацию о том, что бланк числится за Днепропетровским нотариусом - им не достаточно тех оснований, что только Днепропетровский нотариус дает отказ от бланка.



Хотя меня-бы, честно, устроила такая ситуация, что в реестре будет значиться «информация отсутствует», как это бывает сплошь и рядом с бланками, которые выдавались в 90-х. При такой формулировке нотариусы готовы проводить сделку купли-продажи.



В самом управлении юстиции Донецкой области говорят, что, возможно, придется судиться. Но какой предмет спора? О признании права собственности на квартиру?



Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть соображения на счет того, как разрешить даную проблему.

Может у кого была подобная ситуация…

Заранее присного благодарен!

