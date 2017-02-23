|23/02/17 15:34
Alba_Company
Тренинговая компания «АЛЬБА» — это команда высокопрофессиональных специалистов в сфере управления, которые помогают компаниям (предприятиям, организациям, учреждениям) и отдельным людям работать более эффективно и результативно. Апробированные инструменты, технологии и методики имеют ярко выраженный практически ориентированный характер, что позволяет решать задачи менеджмента и персональные задачи
Услуги (для корпоративных клиентов):
- АУДИТ ПЕРСОНАЛА — система независимой экспертизы и консультационной поддержки персонала.
- ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА — семинары, тренинги, мастер-классы, консультационные и стратегические сессии для различных категорий персонала, адаптированные к потребностям и особенностям Вашей организации.
- КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ — походы, квесты, верёвочные программы и другие мероприятия «вне стен» организации, которые сочетают интеллектуальную, спортивную и развлекательную деятельность в рамках одной программы.
Услуги (для индивидуальных клиентов):
- Тренинги личностного роста — тренинги, направленные на активизацию личностного потенциала и на формирование универсальных навыков, работающих в «широком диапазоне»: таймменеджмент, стрессоустойчивость, уверенное поведение, креативность, ораторское искусство, влияние и противостояние влиянию, самопрезентация и продвижение собственного бренда и др.
- Коуч-сессия — персональная структурированная беседа, диалог коуча с клиентом, направленный на раскрытие потенциала клиента, в процессе которого клиент сам находит для себя ответы на свои вопросы, вдохновляется и разрабатывает план дальнейших действий, начиная делать первые шаги уже после первого коучингового диалога.
- Клубные мероприятия (Клуб Креативного мышления, Переговорный клуб, Творческая мастерская)
Наши Принципы: прогрессивный опыт, проверенные технологии, ответственность за результат.
Наша Миссия: Мы работаем для того, чтобы Вы и Ваш бизнес стали ещё более успешными!
Наше Кредо: Тренинг → прорыв → успех!
ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ПРОГРАММ:
— обучение на достаточно высоком уровне сложности
— быстрый темп проработки и большие объёмы актуальной, практически ориентированной информации
— осознание материала через проживание (активные формы обучения)
— фото и видео сопровождение, обязательная обратная связь