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Тренинговая компания "АЛЬБА"
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23/02/17 15:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Alba_Company    23/02/17 15:34Дерево
Вы бы хоть е-мейлы поменяли, если нет корпоративной почты.
дурной тон в Украине иметь е-мейлы на вражеских почтовых сервисах. я уж не говорю о безопасности.

23/02/17 15:34  Alba_Company   Дерево
Тренинговая компания «АЛЬБА» — это команда высокопрофессиональных специалистов в сфере управления, которые помогают компаниям (предприятиям, организациям, учреждениям) и отдельным людям работать более эффективно и результативно. Апробированные инструменты, технологии и методики имеют ярко выраженный практически ориентированный характер, что позволяет решать задачи менеджмента и персональные задачи

Услуги (для корпоративных клиентов):
- АУДИТ ПЕРСОНАЛА — система независимой экспертизы и консультационной поддержки персонала.
- ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА — семинары, тренинги, мастер-классы, консультационные и стратегические сессии для различных категорий персонала, адаптированные к потребностям и особенностям Вашей организации.
- КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ — походы, квесты, верёвочные программы и другие мероприятия «вне стен» организации, которые сочетают интеллектуальную, спортивную и развлекательную деятельность в рамках одной программы.

Услуги (для индивидуальных клиентов):
- Тренинги личностного роста — тренинги, направленные на активизацию личностного потенциала и на формирование универсальных навыков, работающих в «широком диапазоне»: таймменеджмент, стрессоустойчивость, уверенное поведение, креативность, ораторское искусство, влияние и противостояние влиянию, самопрезентация и продвижение собственного бренда и др.
- Коуч-сессия — персональная структурированная беседа, диалог коуча с клиентом, направленный на раскрытие потенциала клиента, в процессе которого клиент сам находит для себя ответы на свои вопросы, вдохновляется и разрабатывает план дальнейших действий, начиная делать первые шаги уже после первого коучингового диалога.
- Клубные мероприятия (Клуб Креативного мышления, Переговорный клуб, Творческая мастерская)

Наши Принципы: прогрессивный опыт, проверенные технологии, ответственность за результат.
Наша Миссия: Мы работаем для того, чтобы Вы и Ваш бизнес стали ещё более успешными!
Наше Кредо: Тренинг → прорыв → успех!

ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ПРОГРАММ:
— обучение на достаточно высоком уровне сложности
— быстрый темп проработки и большие объёмы актуальной, практически ориентированной информации
— осознание материала через проживание (активные формы обучения)
— фото и видео сопровождение, обязательная обратная связь

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