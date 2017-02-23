23/02/17 15:34 Alba_Company

Тренинговая компания «АЛЬБА» — это команда высокопрофессиональных специалистов в сфере управления, которые помогают компаниям (предприятиям, организациям, учреждениям) и отдельным людям работать более эффективно и результативно. Апробированные инструменты, технологии и методики имеют ярко выраженный практически ориентированный характер, что позволяет решать задачи менеджмента и персональные задачи



Услуги (для корпоративных клиентов):

- АУДИТ ПЕРСОНАЛА — система независимой экспертизы и консультационной поддержки персонала.

- ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА — семинары, тренинги, мастер-классы, консультационные и стратегические сессии для различных категорий персонала, адаптированные к потребностям и особенностям Вашей организации.

- КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ — походы, квесты, верёвочные программы и другие мероприятия «вне стен» организации, которые сочетают интеллектуальную, спортивную и развлекательную деятельность в рамках одной программы.



Услуги (для индивидуальных клиентов):

- Тренинги личностного роста — тренинги, направленные на активизацию личностного потенциала и на формирование универсальных навыков, работающих в «широком диапазоне»: таймменеджмент, стрессоустойчивость, уверенное поведение, креативность, ораторское искусство, влияние и противостояние влиянию, самопрезентация и продвижение собственного бренда и др.

- Коуч-сессия — персональная структурированная беседа, диалог коуча с клиентом, направленный на раскрытие потенциала клиента, в процессе которого клиент сам находит для себя ответы на свои вопросы, вдохновляется и разрабатывает план дальнейших действий, начиная делать первые шаги уже после первого коучингового диалога.

- Клубные мероприятия (Клуб Креативного мышления, Переговорный клуб, Творческая мастерская)



Наши Принципы: прогрессивный опыт, проверенные технологии, ответственность за результат.

Наша Миссия: Мы работаем для того, чтобы Вы и Ваш бизнес стали ещё более успешными!

Наше Кредо: Тренинг → прорыв → успех!



ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ПРОГРАММ:

— обучение на достаточно высоком уровне сложности

— быстрый темп проработки и большие объёмы актуальной, практически ориентированной информации

— осознание материала через проживание (активные формы обучения)

— фото и видео сопровождение, обязательная обратная связь

