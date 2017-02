23/02/17 22:25 PiotrWiacek

Linia do zbijania europalet.Sprzedajemy tartaki,hale produkcyjne,maszyny,urzadzenie,deski,elementy,drewno w zaglebie paleciarskim Lasow Panstwowych.Nieograniczone ilosci surowca znacznie obniza koszty wyprodukowania palet standart EURO. Nowoczesna automatyczna konstrukcja wyposazona w robot o wydajnosci 300 palet/h.Klockarka,zasobniki wszystkich elementow europalet.Drewniane przemyslowe,jednorazowe.Ksztalt i rozmiar ustalany w zaleznosci od potrzeb.Wanny do zanurzeniowej impregnacji desek,gwozdziarki,zszywacze,stol z silownikami.Bardzo prosta,niezawodna,trwala obsluga jednostek zbijajacych ok.30000 palet miesiecznie. Zapraszamy do wspolpracy wszystkich zainteresowanych