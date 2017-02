23/02/17 22:42 Piotr Wiacek

FIRMA W POLSCE, NIEMCZECH

Szukam inwestora z kapitałem do zakupu nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie

Atrakcyjne różne inwestycje do przejęcia i wspólnej realizacji w

--zakup obiektów komercyjnych lux hotele, pałace ,biurowce, galerie

-- przejecie gruntów i budowa lux hotelu w dużym mieście

-- zakup gruntow i budowa intratnego domu pogodnej jesieni dla pensjonariuszy z Niemiec

-- zakup istniejącego ośrodka wypoczynkowego lub zespołu pałacowo-parkowego na dom seniora

-- budowa apartamentów ,domów nad morzem, w górach lub w dużym mieście

- -- zakup ośrodka wypoczynkowego + modernizacja, przystosowanie na

dom pogodnej jesieni dla zagranicznych pensjonariuszy lub

sanatorium lub klinikę uzależnień dla pensjonariuszy krajowych i zagranicznych

-- inwestycje poza Polska do realizacji zagranica

KONKRETNE INWESTYCJE w POLSCE, ZAGRANICA

Austria,Niemcy,Benelux,Francja,Anglia,Hiszpania,Portugalia,Włochy,Węgry,Turcja,Czechy,Słowacja,C

horwacja,Bułgaria,Emiraty Arabskie itp.

POSZUKIWANY PARTNER różne DUŻE przedsięwzięcia, PROJEKTY

zakup, budowa, finansowanie, rozbudowa, modernizacja itp.

-- w Polsce grunty inwestycyjne nad morzem pod budowę kompleksu hotelowego spa

dla całej rodziny zabiegi dla kobiet+ legoland dla dzieci+ rozrywka dla faceta

+ dom pogodnej jesieni dla niemieckich pensjonariuszy

-- zakup dużych ośrodków, kompleksów hotelowych w Hiszpanii

-- i inne propozycje lub TWOJE DO REALIZACJI( POPROWADZĘ TWOJĄ FIRMĘ W POLSCE, NIEMCZECH

realizacja różnych projektów innowacyjnych ,developerskich, ekologicznych,

nowe technologie itp. zakup, budowa, refinansowanie, rozbudowa, modernizacja itp.

Dla partnera z kapitałem 5 mln euro EXTRA INWESTYCJE w Polsce i za granica + Zagraniczne

bezpośrednie refinansowanie 100% inwestycji, np. lokata 30% ,50% lub 90 % w skali miesiąca

Zwrot inwestycji - 1 ROK

KONTAKT w POLSCE

Piotr