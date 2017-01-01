Момент набрання чинності додаткової угоди до договору

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24/02/17 14:41 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 14:33

При чем здесь срок исполнения обязательств? Разве есть правило, что срок исполнения обязательств наступает в момент заключения договора (но стороны могут договориться об ином)?



24/02/17 14:39 Ksenija > Ruslan1987 24/02/17 14:33

а чьи комментарии Вы читаете: не одесские ли? там ужаса ужасного много. не помню конкретно, могу поискать, что-то там явно не законно было, с чем я сталкивалась.



24/02/17 14:33 Ruslan1987 > svp555 24/02/17 14:04

Ви висловили свою позицію стосовно даної статті. Вибачте, але те, що дана норма не має прямої заборони, не робить її автоматично диспозитивною. На мою думку, зі змісту даної норми як раз і випливає її імперативність, оскільки юридичний факт "набрання чинності" договору тісно пов'язаний з юридичним фактом його укладання. І цілком логічно, що договір набуває чинності саме з моменту його укладання, тобто з моменту досягнення сторонами згоди стосовно усіх істотних умов договору, а вже строк виконання окремих зобов'язань сторони дійсно можуть встановити на підставі домовленостей. Я не хочу окремо дискутувати на цю тему, є наукова позиція, що підтверджується коментованою нормою.



24/02/17 14:26 svp555 > Ruslan1987 24/02/17 13:41

Rossi говорив тільки про "договірні" норми: "Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?"

Їх диспозитивність презюмується в силу принципу свободи договору: абз. 1 ст. 6 ЦКУ надає право відступати в договорі від положень "актів цивільного законодавства", а абз. 2 встановлює вийнятки, коли це не допускається:

1. Про це прямо вказано в акті.

2. Обов'язковість для сторін положень актів випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Тобто, у разі сумнівів, потрібно відповісти на питання про наявність п. 1 або 2 у конкретній ситуації.

По суті теми я не бачу підстав для незастосування свободи договору (п. 1 і 2 відсутні).



24/02/17 14:26 V.T. > Ruslan1987 24/02/17 13:57

ІМХО, згоден з Вами, що ч. 2 ст. 631 є імперативною. Момент укладення договору встановлюється законом.



У описаному Вами випадку коректно писати, що не додаткова угода набирає чинності, а положення додаткової угоди застосоввуються з (вказати дату).



24/02/17 14:20 V.T. > svp555 24/02/17 12:53

Не якось так.

Договір є чинним (як і додаткова угода) з моменту УКЛАДЕННЯ.

Так ось. З якого моменту договір (зміни до договору) вважається укладеним визначається виключно нормами ЦКУ і ці норми є імперативними.

Чи Ви вважаєте, що договір може бути укладеним, але не чинним?



Інша справа, що сторони можуть визначати в договорі, що окремі положення договору починають застосовуватися сторонами в інший час ніж з моменту укладення.

Наприклад, по договору оренди. Орендна плата з 01.01.2017 складає 3 гривні на місяць. Через день сторони підписують Додаткову угоду, в якій зазначають, що орендна плата з 01.07.2017 року складає 30 грн. в місяць. Але це не означає, що додаткова угода набирає чинності з 01.07.2017.



24/02/17 14:04 svp555 > Ruslan1987 24/02/17 13:12

Ну я ж начебто й обгрунтував своє ІМХО. Якщо є чим заперечити, то чому б і не посперечатись?



24/02/17 13:57 Ruslan1987 > шуршик 24/02/17 13:47

Я считаю, что в данном случае сложно назвать наступление определенного момента времени "отлагательным обстоятельством"):



24/02/17 13:51 Marlboro! > шуршик 24/02/17 13:47

У когось є розумні сумніви в тім, чи настане день який визначається як "через місяць"? Це не відкладальна умова.



24/02/17 13:50 Ruslan1987 > Ruslan1987 24/02/17 13:41

Вообщем что-то Вам доказывать я смысла не вижу, Вы научные комментарии к данной норме почитайте, а потом будет писать о "глупостях". Ах да, Вам то свои перлы вообще ничем не подтверждать.

Интересно, а ч.1 ст. 631 у Вас диспозитивная? Там ведь тоже никаких упоминаний об "обязательном характере" данной нормы нет.



24/02/17 13:47 шуршик > Rossi 24/02/17 10:55

Зачем спорить об императивности/диспозитивности? По-моему, можно говорить об отлагательном обстоятельстве (ст. 212 ЦКУ): Особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).





24/02/17 13:41 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 13:38

цитирую - "Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?" - идиот здесь помоему только Вы, страшно даже предположить сферу Вашей деятельности, не дай бог с такими "профи" иметь дело.



24/02/17 13:38 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 13:31

Эмм, я конечно извиняюсь - вы идиот?

Я говорил о том, что глупо считать императивной данную конкретную норму (ч.2 ст.631). И что не нужно доказывать диспозитивность нормы гражданского договорного права, нужно доказывать ее императивность, т.к. диспозитивность предполагается.



24/02/17 13:31 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 13:17

Моей целью было опровергнуть Ваше утверждение о диспозитивности всех норма Гражданского кодекса. Этим примером я и хотел показать, что Гражданский кодекс имеет как императивные так и диспозитивные нормы. Но что-то Вам доказывать у меня желания нет, я с Вами влез в дискуссию исключительно из за Ваших упоминаний о "глупости". Пока опровержения Ваших "глупостей" касательно диспозитивности всего Гражданского кодекса Украины я не увидел.



24/02/17 13:17 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 13:02

"Вот как раз этого я и не говорил"



Как ж вы определили, что норма ч.2 ст.631 является императивной?

И что означает ваше "Да и законодатель какой-то глупый, зачем такие фразы писать"?



24/02/17 13:12 Ruslan1987 > svp555 24/02/17 12:53

Ну це Ваша думка, я з нею не буду сперечатися. В будь-якому випадку, відповідь на своє питання я отримав, дякую.



24/02/17 13:10 Ruslan1987 > Ksenija 24/02/17 13:06

Не наезд, а просьба аргументации своей позиции, помощи в виде "что за глупости" я не просил. Если человек аргументированно общается, то никаких проблем нет.



24/02/17 13:06 Ksenija > Ruslan1987 24/02/17 12:33

Интересно: пытаешься тут как-то помочь, ход направления поисков подсказать вопрошающему, а в ответ можно еще и на наезд напороться...



24/02/17 13:02 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 12:49

Вот как раз этого я и не говорил, наоборот - это Вы утверждаете, что все нормы Гражданского кодекса априори имеют диспозитивний характер. Я тоже смысла спорить не вижу, почитайте научные комментарии к ч.2 ст. 631 либо посмотрите тот же реестр субных решений и все Ваши догадки отпадут сами собой.



24/02/17 12:53 svp555 > Ruslan1987 24/02/17 12:33

Відсутність в нормі фрази "якщо інше не встановлено договором" не робить її імперативною автоматично. А встановлення в договорі іншого моменту набрання чинності не суперечить ні закону (ч.2 ст. 631 ЦКУ не містить прямої вказівки на те, що сторони не можуть визначити інший момент) ні суті відносин. Тому свобода договору тут спрацьовує.

Якось так.



24/02/17 12:49 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 12:33

Если вы считаете, что когда в гражданско-правовой норме нет оговорки "если иное не предусмотрено договором", то она является императивной, то смысла спорить сейчас действительно не много. Подучите гражданское право.



24/02/17 12:36 svp555 > Ruslan1987 24/02/17 11:59

Я навів цю норму, щоб е спорити з приводу імперативності/диспозитивності ч.2 ст. 631 ЦКУ. Особисто я не бачу нічого щоб заважало при укладенні договору розвести у часі момент підписання договору і момент набрання ним чинності.



24/02/17 12:33 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 12:17

Интересно, Вы разницу между ч.2 ст. 631 и ч.3 653 ГКУ видите? Или для Вас обе эти нормы диспозитивные?

Я не вижу смысла дальше вести дискуссию, Вы можете почитать научный комментарий к данным статьям (это для примера). Интересно, и зачем svp55 выделял при ссылке на ч.3 ст. 653 фразу - "якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.....". Да и законодатель какой-то глупый, зачем такие фразы писать, если и так ведь ясно, что все нормы Гражданого кодекса априори диспозитивные.



24/02/17 12:09 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 11:57

Так никто с этим и не спорит, но не нужно путать это со сроком выполнения обязательств. В любом случае, я в данной ситуации соглаcен с позицией svp55.



24/02/17 11:59 Ruslan1987 > svp555 24/02/17 11:48

Дякую, дуже аргументовано. Тоді вимоги ч.2 ст. 631 ЦКУ треба застосовувати виключно до основного договору, а не додаткової угоди, що по суті являється одним із способів внесення змін до договору.



24/02/17 11:57 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 11:48

Вступление договора в силу означает возникновение прав и обязанностей по нему.



24/02/17 11:53 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 11:40

Интересная позиция, она просто "ломает" все мое понимание права. Ссылочкой на хоть какой-то подтверждающий нормативный акт не поделитесь?



24/02/17 11:48 svp555 > Ruslan1987 24/02/17 10:46

Правомірно.

ч. 3 ст. 653 ЦКУ

3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни...



24/02/17 11:36 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 11:27

Ну давайте упростим вопрос, по каким критериям Вы оцениваете диспозитивность/императивность норм Гражданского кодекса? Или у Вас все нормы Гражданского кодекса априори диспозитивные? Вы извининте, но я пока суть Вашей логики уловить не могу, если у Вас есть четкая позиция, то попрошу ее аргументировать, а не просто писать, что другая позиция - это глупость.



24/02/17 11:32 Ruslan1987 > Rossi 24/02/17 10:55

На мою думку, проблема полягає саме в правильному формулюванні, оскільки потрібно чітко розмежовувати такі поняття як "момент набрання чинності Договору" та "строк (термін) виконання сторонами своїх обов´язків в межах договору". В даному випадку виникли питання саме у зв'язку з формулюванням "Додаткова угода набирає чинності з .....".



24/02/17 11:27 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 11:15

Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?



24/02/17 10:55 Rossi > Ruslan1987 24/02/17 10:46

Ну что вы за глупости говорите, как она может быть императивной?

