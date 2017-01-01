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Момент набрання чинності додаткової угоди до договору
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24/02/17 14:41  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 14:33Дерево
При чем здесь срок исполнения обязательств? Разве есть правило, что срок исполнения обязательств наступает в момент заключения договора (но стороны могут договориться об ином)?

24/02/17 14:39  Rossi > V.T.    24/02/17 14:20Дерево
И какой тогда смысл в той норме? Что изменится, если ее убрать?

24/02/17 14:39  KsenijaОтправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 14:33Дерево
а чьи комментарии Вы читаете: не одесские ли? там ужаса ужасного много. не помню конкретно, могу поискать, что-то там явно не законно было, с чем я сталкивалась.

24/02/17 14:33  Ruslan1987Отправить письмо > svp555    24/02/17 14:04Дерево
Ви висловили свою позицію стосовно даної статті. Вибачте, але те, що дана норма не має прямої заборони, не робить її автоматично диспозитивною. На мою думку, зі змісту даної норми як раз і випливає її імперативність, оскільки юридичний факт "набрання чинності" договору тісно пов'язаний з юридичним фактом його укладання. І цілком логічно, що договір набуває чинності саме з моменту його укладання, тобто з моменту досягнення сторонами згоди стосовно усіх істотних умов договору, а вже строк виконання окремих зобов'язань сторони дійсно можуть встановити на підставі домовленостей. Я не хочу окремо дискутувати на цю тему, є наукова позиція, що підтверджується коментованою нормою.

24/02/17 14:32  KsenijaОтправить письмо > V.T.    24/02/17 14:26Дерево
имеет ли это практический смысл, ведь и не корректно написанное будет действовать.

24/02/17 14:26  svp555Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 13:41Дерево
Rossi говорив тільки про "договірні" норми: "Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?"
Їх диспозитивність презюмується в силу принципу свободи договору: абз. 1 ст. 6 ЦКУ надає право відступати в договорі від положень "актів цивільного законодавства", а абз. 2 встановлює вийнятки, коли це не допускається:
1. Про це прямо вказано в акті.
2. Обов'язковість для сторін положень актів випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.
Тобто, у разі сумнівів, потрібно відповісти на питання про наявність п. 1 або 2 у конкретній ситуації.
По суті теми я не бачу підстав для незастосування свободи договору (п. 1 і 2 відсутні).

24/02/17 14:26  V.T. > Ruslan1987    24/02/17 13:57Дерево
ІМХО, згоден з Вами, що ч. 2 ст. 631 є імперативною. Момент укладення договору встановлюється законом.

У описаному Вами випадку коректно писати, що не додаткова угода набирає чинності, а положення додаткової угоди застосоввуються з (вказати дату).

24/02/17 14:20  V.T. > svp555    24/02/17 12:53Дерево
Не якось так.
Договір є чинним (як і додаткова угода) з моменту УКЛАДЕННЯ.
Так ось. З якого моменту договір (зміни до договору) вважається укладеним визначається виключно нормами ЦКУ і ці норми є імперативними.
Чи Ви вважаєте, що договір може бути укладеним, але не чинним?

Інша справа, що сторони можуть визначати в договорі, що окремі положення договору починають застосовуватися сторонами в інший час ніж з моменту укладення.
Наприклад, по договору оренди. Орендна плата з 01.01.2017 складає 3 гривні на місяць. Через день сторони підписують Додаткову угоду, в якій зазначають, що орендна плата з 01.07.2017 року складає 30 грн. в місяць. Але це не означає, що додаткова угода набирає чинності з 01.07.2017.

24/02/17 14:04  svp555Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 13:12Дерево
Ну я ж начебто й обгрунтував своє ІМХО. Якщо є чим заперечити, то чому б і не посперечатись?

24/02/17 13:57  Ruslan1987Отправить письмо > шуршик    24/02/17 13:47Дерево
Я считаю, что в данном случае сложно назвать наступление определенного момента времени "отлагательным обстоятельством"):

24/02/17 13:51  Marlboro!Отправить письмо > шуршик    24/02/17 13:47Дерево
У когось є розумні сумніви в тім, чи настане день який визначається як "через місяць"? Це не відкладальна умова.

24/02/17 13:50  Ruslan1987Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 13:41Дерево
Вообщем что-то Вам доказывать я смысла не вижу, Вы научные комментарии к данной норме почитайте, а потом будет писать о "глупостях". Ах да, Вам то свои перлы вообще ничем не подтверждать.
Интересно, а ч.1 ст. 631 у Вас диспозитивная? Там ведь тоже никаких упоминаний об "обязательном характере" данной нормы нет.

24/02/17 13:47  шуршик > Rossi    24/02/17 10:55Дерево
Зачем спорить об императивности/диспозитивности? По-моему, можно говорить об отлагательном обстоятельстве (ст. 212 ЦКУ): Особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

24/02/17 13:41  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 13:38Дерево
цитирую - "Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?" - идиот здесь помоему только Вы, страшно даже предположить сферу Вашей деятельности, не дай бог с такими "профи" иметь дело.

24/02/17 13:38  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 13:31Дерево
Эмм, я конечно извиняюсь - вы идиот?
Я говорил о том, что глупо считать императивной данную конкретную норму (ч.2 ст.631). И что не нужно доказывать диспозитивность нормы гражданского договорного права, нужно доказывать ее императивность, т.к. диспозитивность предполагается.

24/02/17 13:31  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 13:17Дерево
Моей целью было опровергнуть Ваше утверждение о диспозитивности всех норма Гражданского кодекса. Этим примером я и хотел показать, что Гражданский кодекс имеет как императивные так и диспозитивные нормы. Но что-то Вам доказывать у меня желания нет, я с Вами влез в дискуссию исключительно из за Ваших упоминаний о "глупости". Пока опровержения Ваших "глупостей" касательно диспозитивности всего Гражданского кодекса Украины я не увидел.

24/02/17 13:22  KsenijaОтправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 13:02Дерево
все нормы отличаются от ОБСУЖДАЕМЫХ. поэтому видать и этот спор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

24/02/17 13:17  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 13:02Дерево
"Вот как раз этого я и не говорил"

Как ж вы определили, что норма ч.2 ст.631 является императивной?
И что означает ваше "Да и законодатель какой-то глупый, зачем такие фразы писать"?

24/02/17 13:12  Ruslan1987Отправить письмо > svp555    24/02/17 12:53Дерево
Ну це Ваша думка, я з нею не буду сперечатися. В будь-якому випадку, відповідь на своє питання я отримав, дякую.

24/02/17 13:10  Ruslan1987Отправить письмо > Ksenija    24/02/17 13:06Дерево
Не наезд, а просьба аргументации своей позиции, помощи в виде "что за глупости" я не просил. Если человек аргументированно общается, то никаких проблем нет.

24/02/17 13:06  KsenijaОтправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 12:33Дерево
Интересно: пытаешься тут как-то помочь, ход направления поисков подсказать вопрошающему, а в ответ можно еще и на наезд напороться...

24/02/17 13:02  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 12:49Дерево
Вот как раз этого я и не говорил, наоборот - это Вы утверждаете, что все нормы Гражданского кодекса априори имеют диспозитивний характер. Я тоже смысла спорить не вижу, почитайте научные комментарии к ч.2 ст. 631 либо посмотрите тот же реестр субных решений и все Ваши догадки отпадут сами собой.

24/02/17 12:53  svp555Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 12:33Дерево
Відсутність в нормі фрази "якщо інше не встановлено договором" не робить її імперативною автоматично. А встановлення в договорі іншого моменту набрання чинності не суперечить ні закону (ч.2 ст. 631 ЦКУ не містить прямої вказівки на те, що сторони не можуть визначити інший момент) ні суті відносин. Тому свобода договору тут спрацьовує.
Якось так.

24/02/17 12:49  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 12:33Дерево
Если вы считаете, что когда в гражданско-правовой норме нет оговорки "если иное не предусмотрено договором", то она является императивной, то смысла спорить сейчас действительно не много. Подучите гражданское право.

24/02/17 12:36  svp555Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 11:59Дерево
Я навів цю норму, щоб е спорити з приводу імперативності/диспозитивності ч.2 ст. 631 ЦКУ. Особисто я не бачу нічого щоб заважало при укладенні договору розвести у часі момент підписання договору і момент набрання ним чинності.

24/02/17 12:33  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 12:17Дерево
Интересно, Вы разницу между ч.2 ст. 631 и ч.3 653 ГКУ видите? Или для Вас обе эти нормы диспозитивные?
Я не вижу смысла дальше вести дискуссию, Вы можете почитать научный комментарий к данным статьям (это для примера). Интересно, и зачем svp55 выделял при ссылке на ч.3 ст. 653 фразу - "якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.....". Да и законодатель какой-то глупый, зачем такие фразы писать, если и так ведь ясно, что все нормы Гражданого кодекса априори диспозитивные.

24/02/17 12:17  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 12:12Дерево
полностью и читал

24/02/17 12:17  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 12:09Дерево
О чем конкретно ваше дополнительное соглашение?

24/02/17 12:12  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 11:57Дерево
Ваши аргументы понятны, но Вы бы наверное ст. 6 полносью читали, и абз.2 ч.3 данной статьи.

24/02/17 12:09  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 11:57Дерево
Так никто с этим и не спорит, но не нужно путать это со сроком выполнения обязательств. В любом случае, я в данной ситуации соглаcен с позицией svp55.

24/02/17 11:59  Ruslan1987Отправить письмо > svp555    24/02/17 11:48Дерево
Дякую, дуже аргументовано. Тоді вимоги ч.2 ст. 631 ЦКУ треба застосовувати виключно до основного договору, а не додаткової угоди, що по суті являється одним із способів внесення змін до договору.

24/02/17 11:57  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 11:53Дерево
ст.6

24/02/17 11:57  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 11:48Дерево
Вступление договора в силу означает возникновение прав и обязанностей по нему.

24/02/17 11:53  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 11:40Дерево
Интересная позиция, она просто "ломает" все мое понимание права. Ссылочкой на хоть какой-то подтверждающий нормативный акт не поделитесь?

24/02/17 11:48  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 11:39Дерево
В Вашем понимании эти два понятия являются идентичными?

24/02/17 11:48  svp555Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 10:46Дерево
Правомірно.
ч. 3 ст. 653 ЦКУ
3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни...

24/02/17 11:40  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 11:36Дерево
разумеется, обсуждаемые нормы априори диспозитивные

24/02/17 11:39  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 11:32Дерево
И как вы предлагаете их четко разделить?

24/02/17 11:36  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 11:27Дерево
Ну давайте упростим вопрос, по каким критериям Вы оцениваете диспозитивность/императивность норм Гражданского кодекса? Или у Вас все нормы Гражданского кодекса априори диспозитивные? Вы извининте, но я пока суть Вашей логики уловить не могу, если у Вас есть четкая позиция, то попрошу ее аргументировать, а не просто писать, что другая позиция - это глупость.

24/02/17 11:32  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 10:55Дерево
На мою думку, проблема полягає саме в правильному формулюванні, оскільки потрібно чітко розмежовувати такі поняття як "момент набрання чинності Договору" та "строк (термін) виконання сторонами своїх обов´язків в межах договору". В даному випадку виникли питання саме у зв'язку з формулюванням "Додаткова угода набирає чинності з .....".

24/02/17 11:27  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 11:15Дерево
Нужно обосновывать, что норма гражданского договорного права является диспозитивной? Вы ничего не перепутали?

24/02/17 11:15  Ruslan1987Отправить письмо > turist37    24/02/17 10:48Дерево
Дякую за відповідь.

24/02/17 11:15  Ruslan1987Отправить письмо > Rossi    24/02/17 10:55Дерево
Ну просветите "глупца". С интересом выслушаю Ваши аргументы против императивности данной нормы.

24/02/17 10:55  Rossi > Ruslan1987    24/02/17 10:46Дерево
Ну что вы за глупости говорите, как она может быть императивной?

24/02/17 10:48  turist37Отправить письмо > Ruslan1987    24/02/17 10:46Дерево
умови є правомірними.

24/02/17 10:46  Ruslan1987Отправить письмо   Дерево
Доброго дня.
Колеги, є наступна ситуація: сторони вирішили внести зміни в договір шляхом укладання відповідної додаткової угоди. Та справа в тому, що дата укладання додаткової угоди та дата набрання чинності додаткової угоди відрізняються, між ними проміжок часу в 1 місяць (про це прямо зазначено в самій додатковій угоді). Наскільки правомірними є такі умови додаткової угоди, враховуючи приписи ч. 2 ст. 631 ЦК України? Нагадаю, що ч.2 ст. 631 ЦК України прямо говорить про те, що Договір набирає чинності з моменту його укладення, при цьому дана норма має імперативний характер.

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