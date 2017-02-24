Регрес у страхуванні

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24/02/17 14:26 Anna.Platina > Rossi 24/02/17 13:52

Я пытаюсь разобраться как правильно.

Отвечая на Ваш последний вопрос, в ситуации, которую я описала - да, т.к. Страхователь является работодателем водителя, за ним закреплен автомобиль "цілодобово", он въехал в автомобиль при выполнении служебных обязанностей и согласно ст.1172 ГК работодатель несет естественность за своего работника при выполнении им трудовых обязанностей.

Другой момент, что работник являлся нетрезвым, но опять-таки предприятие допустило то, что он нетрезвый, например не убедившись, в каком состоянии он управляет машиной.

За машину предприятия отвечать будет работник и выплачивать им ремонт, а также в порядке регресса - суммы, которые предприятие выплатило потерпевшим.



24/02/17 13:52 Rossi > Anna.Platina 24/02/17 13:29

Т.е. вы считаете, что если лицо не несет ответственность за причинение ущерба вследствие ДТП, то с нее все равно можно будет взыскать сумму причиненного ущерба (в зависимости от наличия страховок)?



Например, собственник застраховал машину (по ГО), отдал в аренду другому лицу, тот по пьяни в кого то въехал - что, то собственнику нужно будет выплачивать сумму ущерба?



24/02/17 13:29 Anna.Platina > Rossi 24/02/17 12:07

Неправильно выразилась, не "невозможно", а нет необходимости определять за кого ск возместила ущерб для выплаты по полису ГО.

Вы говорите о другой ситуации. Речь идет о праве регресса СК к страхователю либо водителю, т.к. водитель был нетрезв.

Поэтому хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-либо с такой практикой и на кого суд возлагал обязанность возмещения СК выплаченной выплаты в порядке регресса по причине алк.сост. водителя.

Пока я считаю, что СК может подать иск и к страхователю ( юр.лицу, собственнику и работодателю) и к водителю ( виновнику в алк.сост.),просить взыскать солидарно, а там как суд решит.



24/02/17 12:07 Rossi > Anna.Platina 24/02/17 12:00

Невозможно определить, у кого возникает ответственность по возмещению ущерба вследствие ДТП?

В вас въехал автомобиль, за рулем которого находился водитель, не являющийся собственником автомобиля. Страховок никаких нет. К кому будете подавать иск о возмещении ущерба?



24/02/17 12:01 Anna.Platina > Rossi 24/02/17 11:52

то есть ск для выплаты возмещения по полису ГО не имеет значения за кого именно ск возмещает ущерб



24/02/17 12:00 Anna.Platina > Rossi 24/02/17 11:52

так по закону право регресса возникает или к страхователю или к водителю. Установить за кого именно возместила ущерб СК невозможно, т.к. СК по полису ГО несет ответственность перед третьими лицами независимо кто за рулем и в каком он состоянии, если он управляет машиной на законных основаниях.



24/02/17 11:48 Anna.Platina > Rossi 24/02/17 11:44

У страховой компании, выплатившей в порядке суброгации за полисом ГО, возникло право регресса, т.к. виновник был в сос.алк.опьянения. Отсюда, собственно, и вопрос к кому регресс предъявить к виновнику либо к его работодателю ( он страхователь по полису ГО).

