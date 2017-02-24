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Регрес у страхуванні
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24/02/17 14:26  Anna.PlatinaОтправить письмо > Rossi    24/02/17 13:52Дерево
Я пытаюсь разобраться как правильно.
Отвечая на Ваш последний вопрос, в ситуации, которую я описала - да, т.к. Страхователь является работодателем водителя, за ним закреплен автомобиль "цілодобово", он въехал в автомобиль при выполнении служебных обязанностей и согласно ст.1172 ГК работодатель несет естественность за своего работника при выполнении им трудовых обязанностей.
Другой момент, что работник являлся нетрезвым, но опять-таки предприятие допустило то, что он нетрезвый, например не убедившись, в каком состоянии он управляет машиной.
За машину предприятия отвечать будет работник и выплачивать им ремонт, а также в порядке регресса - суммы, которые предприятие выплатило потерпевшим.

24/02/17 13:52  Rossi > Anna.Platina    24/02/17 13:29Дерево
Т.е. вы считаете, что если лицо не несет ответственность за причинение ущерба вследствие ДТП, то с нее все равно можно будет взыскать сумму причиненного ущерба (в зависимости от наличия страховок)?

Например, собственник застраховал машину (по ГО), отдал в аренду другому лицу, тот по пьяни в кого то въехал - что, то собственнику нужно будет выплачивать сумму ущерба?

24/02/17 13:29  Anna.PlatinaОтправить письмо > Rossi    24/02/17 12:07Дерево
Неправильно выразилась, не "невозможно", а нет необходимости определять за кого ск возместила ущерб для выплаты по полису ГО.
Вы говорите о другой ситуации. Речь идет о праве регресса СК к страхователю либо водителю, т.к. водитель был нетрезв.
Поэтому хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-либо с такой практикой и на кого суд возлагал обязанность возмещения СК выплаченной выплаты в порядке регресса по причине алк.сост. водителя.
Пока я считаю, что СК может подать иск и к страхователю ( юр.лицу, собственнику и работодателю) и к водителю ( виновнику в алк.сост.),просить взыскать солидарно, а там как суд решит.

24/02/17 12:07  Rossi > Anna.Platina    24/02/17 12:00Дерево
Невозможно определить, у кого возникает ответственность по возмещению ущерба вследствие ДТП?
В вас въехал автомобиль, за рулем которого находился водитель, не являющийся собственником автомобиля. Страховок никаких нет. К кому будете подавать иск о возмещении ущерба?

24/02/17 12:01  Anna.PlatinaОтправить письмо > Rossi    24/02/17 11:52Дерево
то есть ск для выплаты возмещения по полису ГО не имеет значения за кого именно ск возмещает ущерб

24/02/17 12:00  Anna.PlatinaОтправить письмо > Rossi    24/02/17 11:52Дерево
так по закону право регресса возникает или к страхователю или к водителю. Установить за кого именно возместила ущерб СК невозможно, т.к. СК по полису ГО несет ответственность перед третьими лицами независимо кто за рулем и в каком он состоянии, если он управляет машиной на законных основаниях.

24/02/17 11:52  Rossi > Anna.Platina    24/02/17 11:48Дерево
К тому, у кого возникла ответственность (и за кого компания возместила ущерб).

24/02/17 11:48  Anna.PlatinaОтправить письмо > Rossi    24/02/17 11:44Дерево
У страховой компании, выплатившей в порядке суброгации за полисом ГО, возникло право регресса, т.к. виновник был в сос.алк.опьянения. Отсюда, собственно, и вопрос к кому регресс предъявить к виновнику либо к его работодателю ( он страхователь по полису ГО).

24/02/17 11:44  Rossi > Anna.Platina    24/02/17 11:39Дерево
К тому, у кого возникла ответственность (и за кого компания возместила ущерб).

24/02/17 11:39  Anna.PlatinaОтправить письмо   Дерево
така ситуація: Страховик здійснив виплату за пошкоджений автомобіль в порядку суброгації іншій страховій компанії. Винна особа під час ДТП знаходилась в стані алкогольного сп'яніння, та скоїла ДТП під час виконання нею трудових обов'язків. Відповідно до ст.38 Закону Про ОСЦПВВНТЗ страховик має право подати регерсний позов до страхувальника або водія, який керував траспортним засобом в стані алкогольного спяніння. Відповідно до ст.1172 ЦК юридична особа несе відповідальність за особу, яка знаходиться з нею в трудових відносинах. Питання: як застосовується в даному випадку регрес за ст.38 Закону, до кого подати позов до страхувальника ( власник ТЗ, установа на якій праціє винна особа) або до винної особи, оскільки вона знаходилась в стані спяніння?

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