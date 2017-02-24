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Договір найму житла між фіз.ос.та іноземною державою
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24/02/17 17:54  KsenijaОтправить письмо > ARM    24/02/17 17:33Дерево
что значит должны? а если их вообще нет? должны создать?

24/02/17 17:33  ARM > WEDLADY    24/02/17 16:31Дерево
... в тоже время, хоть закон и говорит, что ин. государство может быть арендатором и иные нормативные акты не могут отграничить его право... из п. 8 постановы КМУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] мы видим, что стороной договорных отношений должны выступать представительства, а вот они как раз подпадают под определение "налогового агента" данного в ПКУ...

24/02/17 16:54  KsenijaОтправить письмо > WEDLADY    24/02/17 16:49Дерево
резиденты только обязаны. сам физлицо. думаю, Украина не откажется.

24/02/17 16:49  WEDLADY > Ksenija    24/02/17 16:38Дерево
Дійсно є таке положення, дякую. А як щодо оподаткування? Получається, що Німеччина буде податковим агентом Попова і буде зобовязана сплачувати за нього ПДФО?:)

24/02/17 16:38  KsenijaОтправить письмо > WEDLADY    24/02/17 16:33Дерево
ну так весь закон читать надо
інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України.

24/02/17 16:33  WEDLADY > Ksenija    24/02/17 16:29Дерево
Ну так з Вашої ж цитати видно, що іноземна держава не визнана суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності... Тоді який статус договору, в якому умовно кажучи держава Німеччина орендує житло, що знаходиться на території України в гр-на Попова?

24/02/17 16:31  WEDLADY > ARM    24/02/17 16:02Дерево
Дякую за Вашу думку. Насправді, якщо виходити буквально з законодавчого визначення "іноземний елемент", то такий договір не є укладеним за участю іноземного елемента, бо іноземна держава не визначена серед учасників правовідносин, що визначає іі як іноземного елемента+обєкт правовідносин знаходиться на території України+договір укладається на території України...

24/02/17 16:29  KsenijaОтправить письмо > WEDLADY    24/02/17 15:08Дерево
ВЭД.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох
або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;
Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

24/02/17 16:02  ARM > WEDLADY    24/02/17 15:08Дерево
заключить можно, деньги - гривна... да и в остальном договор не должен отличаться от обычного договора аренды... если иное где-то не упомяну-то (что маловероятно т.к. незначительно)
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24/02/17 15:08  WEDLADY   Дерево
Колеги, цікавить ваша думка щодо статусу договору найму житла, що знаходиться на території України між громадянином України та іноземною державою. Зокрема, цікавить:
1. Чи можна укладати такий договір, який його статус?
2. Чи можна сплачувати орендну плату в офіційній валюті держави-орендаря(ЄВРО)?
3. Які податкові наслідки такої операції?
4. Чи потрібно ще додатково десь реєструвати таку угоду?
Особисто мені такий договір виглядає дивним, але з юридичної точки зору заперечень не бачу, оскільки відповідно до ЦК стороною цивільних правовідносин можуть бути в тому числі іноземні держави. А от щодо статусу все складніше. Так виглядає, що договір це міжнародно-правовий, ну і не міжнародно-публічний? Одним словом, надсилайте свої думки на тему, цікаво

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