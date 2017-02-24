Дійсно є таке положення, дякую. А як щодо оподаткування? Получається, що Німеччина буде податковим агентом Попова і буде зобовязана сплачувати за нього ПДФО?:)

ну так весь закон читать надо інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України.

Ну так з Вашої ж цитати видно, що іноземна держава не визнана суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності... Тоді який статус договору, в якому умовно кажучи держава Німеччина орендує житло, що знаходиться на території України в гр-на Попова?

Дякую за Вашу думку. Насправді, якщо виходити буквально з законодавчого визначення "іноземний елемент", то такий договір не є укладеним за участю іноземного елемента, бо іноземна держава не визначена серед учасників правовідносин, що визначає іі як іноземного елемента+обєкт правовідносин знаходиться на території України+договір укладається на території України...

ВЭД. Зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності; Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;