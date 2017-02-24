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|24/02/17 17:54
Ksenija > ARM
24/02/17 17:33
что значит должны? а если их вообще нет? должны создать?
|24/02/17 17:33
ARM > WEDLADY
24/02/17 16:31
|24/02/17 16:54
Ksenija > WEDLADY
24/02/17 16:49
резиденты только обязаны. сам физлицо. думаю, Украина не откажется.
|24/02/17 16:49
WEDLADY > Ksenija
24/02/17 16:38
Дійсно є таке положення, дякую. А як щодо оподаткування? Получається, що Німеччина буде податковим агентом Попова і буде зобовязана сплачувати за нього ПДФО?:)
|24/02/17 16:38
Ksenija > WEDLADY
24/02/17 16:33
ну так весь закон читать надо
інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України.
|24/02/17 16:33
WEDLADY > Ksenija
24/02/17 16:29
Ну так з Вашої ж цитати видно, що іноземна держава не визнана суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності... Тоді який статус договору, в якому умовно кажучи держава Німеччина орендує житло, що знаходиться на території України в гр-на Попова?
|24/02/17 16:31
WEDLADY > ARM
24/02/17 16:02
Дякую за Вашу думку. Насправді, якщо виходити буквально з законодавчого визначення "іноземний елемент", то такий договір не є укладеним за участю іноземного елемента, бо іноземна держава не визначена серед учасників правовідносин, що визначає іі як іноземного елемента+обєкт правовідносин знаходиться на території України+договір укладається на території України...
|24/02/17 16:29
Ksenija > WEDLADY
24/02/17 15:08
ВЭД.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох
або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;
Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
|24/02/17 16:02
ARM > WEDLADY
24/02/17 15:08
|24/02/17 15:08
WEDLADY
Колеги, цікавить ваша думка щодо статусу договору найму житла, що знаходиться на території України між громадянином України та іноземною державою. Зокрема, цікавить:
1. Чи можна укладати такий договір, який його статус?
2. Чи можна сплачувати орендну плату в офіційній валюті держави-орендаря(ЄВРО)?
3. Які податкові наслідки такої операції?
4. Чи потрібно ще додатково десь реєструвати таку угоду?
Особисто мені такий договір виглядає дивним, але з юридичної точки зору заперечень не бачу, оскільки відповідно до ЦК стороною цивільних правовідносин можуть бути в тому числі іноземні держави. А от щодо статусу все складніше. Так виглядає, що договір це міжнародно-правовий, ну і не міжнародно-публічний? Одним словом, надсилайте свої думки на тему, цікаво