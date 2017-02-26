Претензия по недостаче груза в международном ж/д сообщении (СМГС)

26/02/17 15:48 tankol

Между ООО "А" (резидент Украины, поставщик) и ООО "Б" (резидент Киргизии, покупатель) заключен договор поставки товара на условиях поставки DAP Киргизия.

Валюта контракта и валюта платежа - доллары США.

Во исполнение условий договора поставки ООО "А" отправило ООО "Б" товар железнодорожным транспортом согласно Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении от 01.11.1951г. (СМГС).

В процессе движения груза по территории Украины (на одной из станций по ходу движения на Ильичевский морской порт) был выявлен факт срыва пломб на вагоне, в результате чего был осуществлен комиссионный осмотр груза (в присутствии представителя таможни). При осмотре груза было установлено, что часть груза было похищено. По результатам осмотра груза был составлен коммерческий акт, который вместе с вагоном (на который повесили новые пломбы) поехал в Киргизию.

На станции прибытия в Киргизии в порядке, предусмотренном СМГС, был составлен окончательный коммерческий акт (оригиналы промежуточных актов, в т.ч. украинский, были изъяты).



В соответствии ч. 1 §1 ст. 46 СМГС право предъявления претензии к перевозчику принадлежит отправителю и получателю.

В связи с тем, что ООО "А" не имело своего договора на перевозку грузов с ПАО "Украинская железная дорога", то отправка груза в Казахстан осуществлялась даже не экспедитором, а субэкспедитором (ООО "А" для организации доставки груза в Киргизию наняло экспедитора (ООО "В"), который, в свою очередь, для организации отправки груза привлек субэкспедитора ООО "Г", который в накладной СМГС и значится отправителем груза).

В соответствии ч. 3 §1 ст. 46 СМГС переуступка права требования не допускается..



В связи со сложившейся ситуацией у меня есть несколько вопросов к коллегам, которые сталкивались подробно с данной сферой:

1. Распространяется ли на данную ситуацию Устав железных дорог Украины (т.к. хищение груза было совершено в Украине, где и был составлен <u>начальный</u> коммерческий акт) или в данном случае следует применять только СМГС?

2. Каким образом в данном случае можно подать претензию от собственника груза - ООО "А", а не от грузоотправителя (чтобы, в случае удовлетворения претензии, ПАО "Украинская железная дорога" перечислило деньги не субэкспедитору ООО "Г", который должен перечислить деньги деньги экспедитору ООО "В", который, в свою очередь, должен перечислить деньги ООО "А", а деньги были перечислены напрямую ООО "А").

3. Какова будет реакция ПАО "Украинская железная дорога" в случае, если в своей претензии отправитель груза - субэкспедитор ООО "Г", напишет, что, в случае удовлетворения претензии, он просит перечислить деньги не ему, а напрямую собственнику груза - ООО "А". Не откажет ли ПАО "Украинская железная дорога" в претензии только из-за этой формулировки?

4. В какой валюте должна быть выражена претензия ООО "А" к экспедитору ООО "В", а также претензия субэкспедитора ООО "Г" к ПАО "Украинская железная дорога", если во всех товаросопроводительных документах (п. 24 накладной СМГС) стоимость груза была выражена в долларах США? В гривне по курсу на момент отправки груза? Или в долларах с оплатой в гривне на момент платежа?

5. Насколько возможно и целесообразнее в данной ситуации подать претензию от имени грузополучателя к Киргизским железным дорогам (с учетом условия доставки DAP Киргизия)?

