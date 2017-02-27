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Банки: Кредиты / Депозиты
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Возвращение денег из ликвидированого банка
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27/02/17 11:42  decisionmakerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    27/02/17 11:35Дерево
Ну в ситуації з ЗУ Про захист прав споживачів то він тут дійсно нідочого.
А ось ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб регламентує порядок виведення неплатиспроможного банку з ринку задоволення вимог кредиторів (та їх черговість), а також інші нюанси наплатиспроможних банків.

27/02/17 11:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > decisionmaker    27/02/17 11:32Дерево
а при чем тут физлица?

27/02/17 11:35  jlkononchikОтправить письмо > decisionmaker    27/02/17 11:32Дерево
весь ужас моей ситуации в том что предыдущие руководство, а именно их сотрудники так сработали что ни каких документов нет, кроме кредитной вимоги.

27/02/17 11:33  jlkononchikОтправить письмо > Век_учись    27/02/17 11:30Дерево
а руководство меняется ровно с такой скоростью с которой меняется власть в вышестоящем органе, и как вы понимаете вопросы некому задавать

27/02/17 11:32  decisionmakerОтправить письмо > jlkononchik    27/02/17 11:17Дерево
Воно і видно.
Є ще Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" там доречі чітко прописано про черговість і про можливість/неможливість примусового стягнення з неплатиспроможних банків.
Мені дивно, як ваші вимоги взагалі не стали погашеними, а попали в сьому чергу?

27/02/17 11:30  Век_учись > Ощадкаса    27/02/17 11:28Дерево
Думаю начальству такие вопросы не задают, а правоохранителей они не интересуют.

27/02/17 11:29  Век_учись > jlkononchik    27/02/17 11:17Дерево
Вероятность возврата денег седьмой очереди практически нулевая.
Что по суду, что без суда.

27/02/17 11:28  Ощадкаса > jlkononchik    27/02/17 11:17Дерево
Есть Закон Украины
в нем прописана очередность возврата средств. 7я....
"денег не будет"
спросите руководителя этого гос. предприятия - ПОЧЕМУ ?(((

каким образом он принял решение разместить там депозит.
почему его решение не ПЕРЕИСПРОСИЛИ в прокуратуре, налоговой. профильном министерстве,СБУ , наконец...

27/02/17 11:17  jlkononchikОтправить письмо > Rossi    27/02/17 11:05Дерево
Вы же видели что это гос структура) работа идет)

27/02/17 11:05  Rossi > jlkononchik    27/02/17 10:59Дерево
И что толку от этого решения? Его исполнять то не будут, пока соответствующая очередь не подойдет.

27/02/17 10:59  jlkononchikОтправить письмо > Rossi    27/02/17 10:13Дерево
потому что я посмотрела судебную практику с этим банком, и суд принимал решения в пользу заявителя, не по изменению очереди а возврат денег

27/02/17 10:13  Rossi > jlkononchik    27/02/17 09:26Дерево
нет

27/02/17 10:13  Rossi > jlkononchik    27/02/17 08:47Дерево
Почему вы решили, что через суд получите деньги быстрее? Решение суда преимуществ не дает, будет та же очередь.

27/02/17 09:26  jlkononchikОтправить письмо > ОК АКА Олюня    27/02/17 09:06Дерево
спасибо. подскажите мне еще пожалуйста, мы как юр лицо с иском к юр лицу, можем подать иск по нашему месту регистрации?

27/02/17 09:06  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > jlkononchik    27/02/17 08:47Дерево
Про захист прав споживачів
Верховна Рада УРСР; Закон від 12.05.1991 № 1023-XII
ч.1 ст.1
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
...
22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

27/02/17 08:47  jlkononchikОтправить письмо   Дерево
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Государственое предприятие имеет депозитный счет в Радикал банке, который ликвидирован. И мы в седьмой очереди, есть шанс вернуть деньги быстрее через суд. И вот тут у меня возникают вопросы, может ли предприятие подать иск о защите прав потребителя и возвращение денежных средств? и как по процедуре это все проходит?

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