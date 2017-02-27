Возвращение денег из ликвидированого банка

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|27/02/17 11:42
decisionmaker > ОК АКА Олюня
27/02/17 11:35
Ну в ситуації з ЗУ Про захист прав споживачів то він тут дійсно нідочого.
А ось ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб регламентує порядок виведення неплатиспроможного банку з ринку задоволення вимог кредиторів (та їх черговість), а також інші нюанси наплатиспроможних банків.
|27/02/17 11:35
ОК АКА Олюня > decisionmaker
27/02/17 11:32
а при чем тут физлица?
|27/02/17 11:35
jlkononchik > decisionmaker
27/02/17 11:32
весь ужас моей ситуации в том что предыдущие руководство, а именно их сотрудники так сработали что ни каких документов нет, кроме кредитной вимоги.
|27/02/17 11:33
jlkononchik > Век_учись
27/02/17 11:30
а руководство меняется ровно с такой скоростью с которой меняется власть в вышестоящем органе, и как вы понимаете вопросы некому задавать
|27/02/17 11:32
decisionmaker > jlkononchik
27/02/17 11:17
Воно і видно.
Є ще Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" там доречі чітко прописано про черговість і про можливість/неможливість примусового стягнення з неплатиспроможних банків.
Мені дивно, як ваші вимоги взагалі не стали погашеними, а попали в сьому чергу?
|27/02/17 11:30
Век_учись > Ощадкаса
27/02/17 11:28
Думаю начальству такие вопросы не задают, а правоохранителей они не интересуют.
|27/02/17 11:29
Век_учись > jlkononchik
27/02/17 11:17
Вероятность возврата денег седьмой очереди практически нулевая.
Что по суду, что без суда.
|27/02/17 11:28
Ощадкаса > jlkononchik
27/02/17 11:17
Есть Закон Украины
в нем прописана очередность возврата средств. 7я....
"денег не будет"
спросите руководителя этого гос. предприятия - ПОЧЕМУ ?(((
каким образом он принял решение разместить там депозит.
почему его решение не ПЕРЕИСПРОСИЛИ в прокуратуре, налоговой. профильном министерстве,СБУ , наконец...
|27/02/17 11:17
jlkononchik > Rossi
27/02/17 11:05
Вы же видели что это гос структура) работа идет)
|27/02/17 11:05
Rossi > jlkononchik
27/02/17 10:59
И что толку от этого решения? Его исполнять то не будут, пока соответствующая очередь не подойдет.
|27/02/17 10:59
jlkononchik > Rossi
27/02/17 10:13
потому что я посмотрела судебную практику с этим банком, и суд принимал решения в пользу заявителя, не по изменению очереди а возврат денег
|27/02/17 10:13
Rossi > jlkononchik
27/02/17 09:26
нет
|27/02/17 10:13
Rossi > jlkononchik
27/02/17 08:47
Почему вы решили, что через суд получите деньги быстрее? Решение суда преимуществ не дает, будет та же очередь.
|27/02/17 09:26
jlkononchik > ОК АКА Олюня
27/02/17 09:06
спасибо. подскажите мне еще пожалуйста, мы как юр лицо с иском к юр лицу, можем подать иск по нашему месту регистрации?
|27/02/17 09:06
ОК АКА Олюня > jlkononchik
27/02/17 08:47
Про захист прав споживачів
Верховна Рада УРСР; Закон від 12.05.1991 № 1023-XII
ч.1 ст.1
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
...
22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;
|27/02/17 08:47
jlkononchik
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Государственое предприятие имеет депозитный счет в Радикал банке, который ликвидирован. И мы в седьмой очереди, есть шанс вернуть деньги быстрее через суд. И вот тут у меня возникают вопросы, может ли предприятие подать иск о защите прав потребителя и возвращение денежных средств? и как по процедуре это все проходит?