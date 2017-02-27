Возвращение денег из ликвидированого банка

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.

Государственое предприятие имеет депозитный счет в Радикал банке, который ликвидирован. И мы в седьмой очереди, есть шанс вернуть деньги быстрее через суд. И вот тут у меня возникают вопросы, может ли предприятие подать иск о защите прав потребителя и возвращение денежных средств? и как по процедуре это все проходит?