Який договір укласти?

То есть, в договор купли-продажи вносим п. о том, что Продавец имеет право в течение ХХХ месяцев после заключения настоящего договора осуществить обратный выкуп Товара/Оборудования у Покупателя. В случае заключения договора обратного выкупа товара Продавец обязуется уплатить за товар сумму, указанную в пункте ХХХ настоящего договора. (в договоре обратного выкупа будет такая же сумма как и в первоначальном договоре к-п). За отказ от заключения договора обратного выкупа товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере ХХХХ. Интересная практика, так как ни в ГК, ни в ЦК не увидел ничего о договоре Репо, но наверное, беря во внимание свободу договора, данный договор можно заключить. Правильно ли я вас понял?

Можливий строк і 100 років. Ніякого листа не треба, в договорі треба прописати умову про те, що компанія А має право розірвати договір в односторонньому порядку на протязі року. В такому випадку, майно повертається у власність А.

Я правильно вас розумію? Між А(продавець) та В(покупець) заключаємо договір купівлі продажу обладнання, оплату прописуємо з відстрочкою на рік (такий строк можливий?). Компанія покупець пишу гарантійний лист, що вона забов*язується повернути обладнання у строк такий-то.