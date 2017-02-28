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Який договір укласти?
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28/02/17 11:46  Rossi > Ritsen    28/02/17 11:42Дерево
Новый договор купли-продажи заключать не нужно, первый договор и будет основанием для последующего выкупа; прям в нем пропишите обязательства по обратной продаже товара с соответствующими условиями.

28/02/17 11:42  Ritsen > Rossi    28/02/17 11:03Дерево
То есть, в договор купли-продажи вносим п. о том, что Продавец имеет право в течение ХХХ месяцев после заключения настоящего договора осуществить обратный выкуп Товара/Оборудования у Покупателя.
В случае заключения договора обратного выкупа товара Продавец обязуется уплатить за товар сумму, указанную в пункте ХХХ настоящего договора. (в договоре обратного выкупа будет такая же сумма как и в первоначальном договоре к-п).
За отказ от заключения договора обратного выкупа товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере ХХХХ.
Интересная практика, так как ни в ГК, ни в ЦК не увидел ничего о договоре Репо, но наверное, беря во внимание свободу договора, данный договор можно заключить.
Правильно ли я вас понял?

28/02/17 11:18  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > slackseason    28/02/17 10:45Дерево
Приєднуюсь до думки 28/02/17 11:03 Rossi.

28/02/17 11:03  Rossi > Ritsen    28/02/17 08:02Дерево
Ну договор купли-продажи с правом обратного выкупа и заключайте. Такая себе разновидность договора РЕПО, только с оборудованием.

28/02/17 10:45  slackseasonОтправить письмо > Евгений Осычнюк    28/02/17 10:24Дерево
а якщо компанія Б оплатить достроково?)

28/02/17 10:24  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ritsen    28/02/17 10:18Дерево
Можливий строк і 100 років. Ніякого листа не треба, в договорі треба прописати умову про те, що компанія А має право розірвати договір в односторонньому порядку на протязі року. В такому випадку, майно повертається у власність А.

28/02/17 10:18  Ritsen > Евгений Осычнюк    28/02/17 09:42Дерево
Я правильно вас розумію? Між А(продавець) та В(покупець) заключаємо договір купівлі продажу обладнання, оплату прописуємо з відстрочкою на рік (такий строк можливий?).
Компанія покупець пишу гарантійний лист, що вона забов*язується повернути обладнання у строк такий-то.

28/02/17 10:00  Ritsen > Евгений Осычнюк    28/02/17 09:42Дерево
На баланс - малося на увазі у власність.

28/02/17 09:48  kyivlegalОтправить письмо > Ritsen    28/02/17 08:02Дерево
ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

28/02/17 09:42  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ritsen    28/02/17 08:02Дерево
А що таке "на баланс"? Якщо у власність - та зробіть договір купівлі-продажу, з відсрочкою розрахунку то певної дати, і з бравом розірвання договору продавцем в односторонньому порядку. Якщо на позабалансовий рахунок - то що завгодно, на вибір: зберігання, оренди за 1 грн. в рік, застави (візьміть у позику 100 грн.).

28/02/17 09:08  Ritsen > Marlboro!    28/02/17 09:05Дерево
Ви написали про варіант прогоняти гроші, я відповів що не про це мова іде.
Може я вас неправильно зрозумів.

28/02/17 09:05  Marlboro!Отправить письмо > Ritsen    28/02/17 08:57Дерево
А як потужність струму і вид обладнання впливають на те, по якому договору його передати?

28/02/17 08:57  Ritsen > Marlboro!    28/02/17 08:54Дерево
Справа не в прогонці грошей, обладнання - електричне, його не вистачає для потужності струму.

28/02/17 08:54  Marlboro!Отправить письмо > Ritsen    28/02/17 08:51Дерево
Якщо допустим є варіант проганяти кошти, то чому не зробити простіше? Договір купівлі-продажу з А на В, а потім одразу КП від В на А.

28/02/17 08:51  Ritsen > Marlboro!    28/02/17 08:20Дерево
Якщо погодимо якусь символічну ціну для сплати, маленьке уточнення, це обладнання планується до використання. Рекомендуєте всеж таки договір лізингу?

28/02/17 08:24  Relka > Ritsen    28/02/17 08:02Дерево
Договір зберігання краще підійде.

28/02/17 08:20  Marlboro!Отправить письмо > Ritsen    28/02/17 08:02Дерево
Лізинг не підійде, якщо не планується справляння плати/викуп.
Вам не обовязково укладати "стандартизований" договір. Просто так і пропишіть, що обладнання передається у власність В, і потім В в означений строк передає обладнання назад у власність А.

28/02/17 08:02  Ritsen   Дерево
Компанія А має передати обладнання на баланс компанії В, при врахуванні того, що компанія В гарантійним листом в подальшому гарантує передати обладнання назад А. Який договір для цього укласти?
Договір лізингу?

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