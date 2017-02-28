Який договір укласти?

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|28/02/17 11:46
Rossi > Ritsen
28/02/17 11:42
Новый договор купли-продажи заключать не нужно, первый договор и будет основанием для последующего выкупа; прям в нем пропишите обязательства по обратной продаже товара с соответствующими условиями.
|28/02/17 11:42
Ritsen > Rossi
28/02/17 11:03
То есть, в договор купли-продажи вносим п. о том, что Продавец имеет право в течение ХХХ месяцев после заключения настоящего договора осуществить обратный выкуп Товара/Оборудования у Покупателя.
В случае заключения договора обратного выкупа товара Продавец обязуется уплатить за товар сумму, указанную в пункте ХХХ настоящего договора. (в договоре обратного выкупа будет такая же сумма как и в первоначальном договоре к-п).
За отказ от заключения договора обратного выкупа товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере ХХХХ.
Интересная практика, так как ни в ГК, ни в ЦК не увидел ничего о договоре Репо, но наверное, беря во внимание свободу договора, данный договор можно заключить.
Правильно ли я вас понял?
|28/02/17 11:18
Евгений Осычнюк > slackseason
28/02/17 10:45
Приєднуюсь до думки 28/02/17 11:03 Rossi.
|28/02/17 11:03
Rossi > Ritsen
28/02/17 08:02
Ну договор купли-продажи с правом обратного выкупа и заключайте. Такая себе разновидность договора РЕПО, только с оборудованием.
|28/02/17 10:45
slackseason > Евгений Осычнюк
28/02/17 10:24
а якщо компанія Б оплатить достроково?)
|28/02/17 10:24
Евгений Осычнюк > Ritsen
28/02/17 10:18
Можливий строк і 100 років. Ніякого листа не треба, в договорі треба прописати умову про те, що компанія А має право розірвати договір в односторонньому порядку на протязі року. В такому випадку, майно повертається у власність А.
|28/02/17 10:18
Ritsen > Евгений Осычнюк
28/02/17 09:42
Я правильно вас розумію? Між А(продавець) та В(покупець) заключаємо договір купівлі продажу обладнання, оплату прописуємо з відстрочкою на рік (такий строк можливий?).
Компанія покупець пишу гарантійний лист, що вона забов*язується повернути обладнання у строк такий-то.
|28/02/17 10:00
Ritsen > Евгений Осычнюк
28/02/17 09:42
На баланс - малося на увазі у власність.
|28/02/17 09:48
kyivlegal > Ritsen
28/02/17 08:02
ДОГОВІР ПОЗИЧКИ
|28/02/17 09:42
Евгений Осычнюк > Ritsen
28/02/17 08:02
А що таке "на баланс"? Якщо у власність - та зробіть договір купівлі-продажу, з відсрочкою розрахунку то певної дати, і з бравом розірвання договору продавцем в односторонньому порядку. Якщо на позабалансовий рахунок - то що завгодно, на вибір: зберігання, оренди за 1 грн. в рік, застави (візьміть у позику 100 грн.).
|28/02/17 09:08
Ritsen > Marlboro!
28/02/17 09:05
Ви написали про варіант прогоняти гроші, я відповів що не про це мова іде.
Може я вас неправильно зрозумів.
|28/02/17 09:05
Marlboro! > Ritsen
28/02/17 08:57
А як потужність струму і вид обладнання впливають на те, по якому договору його передати?
|28/02/17 08:57
Ritsen > Marlboro!
28/02/17 08:54
Справа не в прогонці грошей, обладнання - електричне, його не вистачає для потужності струму.
|28/02/17 08:54
Marlboro! > Ritsen
28/02/17 08:51
Якщо допустим є варіант проганяти кошти, то чому не зробити простіше? Договір купівлі-продажу з А на В, а потім одразу КП від В на А.
|28/02/17 08:51
Ritsen > Marlboro!
28/02/17 08:20
Якщо погодимо якусь символічну ціну для сплати, маленьке уточнення, це обладнання планується до використання. Рекомендуєте всеж таки договір лізингу?
|28/02/17 08:24
Relka > Ritsen
28/02/17 08:02
Договір зберігання краще підійде.
|28/02/17 08:20
Marlboro! > Ritsen
28/02/17 08:02
Лізинг не підійде, якщо не планується справляння плати/викуп.
Вам не обовязково укладати "стандартизований" договір. Просто так і пропишіть, що обладнання передається у власність В, і потім В в означений строк передає обладнання назад у власність А.
|28/02/17 08:02
Ritsen
Компанія А має передати обладнання на баланс компанії В, при врахуванні того, що компанія В гарантійним листом в подальшому гарантує передати обладнання назад А. Який договір для цього укласти?
Договір лізингу?