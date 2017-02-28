Запрет на приближение к человеку и его имуществу

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|28/02/17 12:04
User_N > Nota_bene
28/02/17 10:38
Вам абсолютно не має сенсу звертатися до суду з цього приводу, недоторканість житла вам і так гарантована законом, протиправне проникнення є недопустимим ст162 ККУ, як зазначив Женя (Осичнюк), у таких випадках доцільно викликати дільничного. Можна не вдаватись до таких крайнощів, а просто пояснити особі, що ваше житло є недоторканим і ви маєте намір викликати правоохоронців.
теж саме по 173 КУпАП дрібне хуліганство:
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
|28/02/17 11:43
Rossi > Nota_bene
28/02/17 11:31
"Вы не видите смысла в обсуждении? Вы не видите смысла в обсуждении? Не обсуждайте, никто не заставляет" - я говорил об обсуждении с "алчной женой". Человек приходит без приглашения, ругается, что-то там требует - зачем с ней вообще общаться?
|28/02/17 11:42
ARM > Nota_bene
28/02/17 11:31
|28/02/17 11:40
Евгений Осычнюк > Nota_bene
28/02/17 11:31
Максимум. что можно сделать - вызвать полицая, для составления протокола о медком хулиганстве. Других правовых методов нет. Ищите способы, как физически оградить от таких визитеров, юриспруденция тут бессильна.
|28/02/17 11:31
Nota_bene > Rossi
28/02/17 10:55
Если вопрос задан, значит для кого-то он актуален. Вы не видите смысла в обсуждении? Не обсуждайте, никто не заставляет.
Пояснение актуальности вопроса. Люди не просто приходят и просят, а приходят со склоками и угрозами - тем самым негативно влияя на моральное состояние родственников умершего (мать-пенсионерку), которая испытывает сильнейшие моральные муки.
Никто не против отдать причитающееся дочери наследство. Дело в том, что люди требуют отдать ВСЕ ценности, принадлежавшие умершему, без решения суда или другого органа. И это не смотря на то, что кроме дочери, есть еще 2 наследника.
В некоторых странах практикуется запрет на приближение к особе. Поэтому для родных умершего актуален вопрос, практикуется ли такой запрет в Украине. Ваш ответ - нет, не практикуется. Ок.
|28/02/17 10:55
Rossi > Nota_bene
28/02/17 10:38
|28/02/17 10:38
Nota_bene
Существует ли в Украине такое понятие, как запрет на приближение:
- к человеку
- к имуществу умершего, если наследники еще не вступили в право наследования на имущество.
К чему такой вопрос - умер человек, его бывшая жена всячески терроризирует родню умершего, заставляя отдать ценные вещи умершего его малолетней дочери. Ее опекуны не вступают в право на наследство, а всячески морально давят на родственников умершего, требуя отдать многие личные (ценные вещи) умершего просто так, без решения суда. После похорон не прошло и недели. Родня-то некоторые вещи отдать не против, просто бывшая жена после похорон ведет себя крайне цинично, доводит мать умершего имущественными вопросами, требуя вот просто отдать ценные вещи, якобы в память об отце. Отдать просит исключительно дорогие вещи, что наталкивает на вывод, что ни о какой "памяти" и речи не идет, просто алчность. Какие можно предоставить аргументы в защиту матери умершего? Как можно оградить мать умершего от словесных нападок бывшей жены умершего )на законодательном уровне - судебное решение, милиция)? Как можно оградить мать умершего от посягательства бывшей жены умершего на личные вещи умершего, которые находятся на личной жилищной площади матери умершего? Спасибо.