Запрет на приближение к человеку и его имуществу

Если вопрос задан, значит для кого-то он актуален. Вы не видите смысла в обсуждении? Не обсуждайте, никто не заставляет. Пояснение актуальности вопроса. Люди не просто приходят и просят, а приходят со склоками и угрозами - тем самым негативно влияя на моральное состояние родственников умершего (мать-пенсионерку), которая испытывает сильнейшие моральные муки. Никто не против отдать причитающееся дочери наследство. Дело в том, что люди требуют отдать ВСЕ ценности, принадлежавшие умершему, без решения суда или другого органа. И это не смотря на то, что кроме дочери, есть еще 2 наследника. В некоторых странах практикуется запрет на приближение к особе. Поэтому для родных умершего актуален вопрос, практикуется ли такой запрет в Украине. Ваш ответ - нет, не практикуется. Ок.

28/02/17 10:38 Nota_bene

Существует ли в Украине такое понятие, как запрет на приближение:

- к человеку

- к имуществу умершего, если наследники еще не вступили в право наследования на имущество.

К чему такой вопрос - умер человек, его бывшая жена всячески терроризирует родню умершего, заставляя отдать ценные вещи умершего его малолетней дочери. Ее опекуны не вступают в право на наследство, а всячески морально давят на родственников умершего, требуя отдать многие личные (ценные вещи) умершего просто так, без решения суда. После похорон не прошло и недели. Родня-то некоторые вещи отдать не против, просто бывшая жена после похорон ведет себя крайне цинично, доводит мать умершего имущественными вопросами, требуя вот просто отдать ценные вещи, якобы в память об отце. Отдать просит исключительно дорогие вещи, что наталкивает на вывод, что ни о какой "памяти" и речи не идет, просто алчность. Какие можно предоставить аргументы в защиту матери умершего? Как можно оградить мать умершего от словесных нападок бывшей жены умершего )на законодательном уровне - судебное решение, милиция)? Как можно оградить мать умершего от посягательства бывшей жены умершего на личные вещи умершего, которые находятся на личной жилищной площади матери умершего? Спасибо.

