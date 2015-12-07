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Впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР
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1/03/17 15:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > tanetkaaa    1/03/17 14:23Дерево
«С 2017 г. систему НАССР обязательно должен внедрить крупный бизнес, а до 2019 г. — все субъекты хозяйствования (не только производители, но и операторы пищевого рынка, реализаторы, логисты)», — отметил Владимир Лапа. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

7 Декабря 2015
«Около 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности уже внедрили и ощутили преимущества системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). И еще 80 работают над разработкой данной системы. Это около 20% от общего количества предприятий пищевой промышленности, но, учитывая современные требования законодательства, уже в течение следующих 4 лет все 100% предприятий будут обязаны иметь внедренную систему НАССР» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

1/03/17 14:54  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > tanetkaaa    1/03/17 14:23Дерево
Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)
Мінагрополітики України; Наказ, Вимоги, Зразок [...] від 01.10.2012 № 590
Набрання чинності 25.12.2015 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів
Верховна Рада України; Закон від 23.12.1997 № 771/97-ВР
Стаття 1. Терміни та їх визначення
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
...
55) оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок;

Стаття 64. Відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів
1. Оператори ринку в разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів несуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють, за:
...
4) невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), -
тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,
на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

1/03/17 14:23  tanetkaaa   Дерево
Доброго дня! Скажіть будь ласка може хто стикався з питанням впровадження програм НАССР? З якої дати необхідно втілити ці програми в життя на роздрібних мережах і які програми враховувати?

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