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Ошибка в уставе
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2/03/17 12:50  Konstantin_DОтправить письмо > Ален_165    2/03/17 11:07Дерево
Теоретически - можно.
Практически - сомневаюсь, если честно. Не слышал пока о настолько дотошных регистраторах, которые каждый раз сверяют все данные по всем учредителям.

2/03/17 11:39  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Marlboro!    2/03/17 09:43Дерево
А що конкретно за 30% виправляти будемо, і як? Адже в ЄДР все правильно, наскільки я зрозумів ТС. Міняти сторінку статута? Немає такої процедури.

2/03/17 11:36  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Marlboro!    2/03/17 09:39Дерево
Це стосується помилок в реєстрі, а не в самих документах. До того ж: "3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах". Тобто ст.32 стосується двох випадків: 1) реєстратор помилився 2) заявник помилився, наприклад, складаючи реєстраційну заяву. Помилки в "первинних" документах сюди не відносяться.

2/03/17 11:07  Ален_165 > Konstantin_D    2/03/17 09:40Дерево
А здесь можно "нарваться" на хорошо читающего регистратора и он может завернуть документы по причине изменения в уставе данных об учредителе, при отсутствии в тексте протокола собрания участников решения по поводу изменения данных об учредителе.

2/03/17 11:04  Ален_165 > Marlboro!    2/03/17 09:43Дерево
Я думаю, что исправлением ошибки здесь не обойтись. Поскольку исправить ее можно будет только путем внесения изменений в устав (новая редакция). После чего потребуется заверить у нотариуса подписи на новой редакции устава и протокол собрания участников и подать эти документы регистратору для проведения регистрационного действия. В протоколе так можете и написать, что вносите изменения с целью исправления ошибки (опечатки) в тексте устава и утверждаете измнения в устав (новую редакцию).

2/03/17 09:46  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    2/03/17 09:43Дерево
Ну тогда вопрос в плоскости экономики: что дешевле - время или деньги.

2/03/17 09:43  Marlboro!Отправить письмо > Konstantin_D    2/03/17 09:40Дерево
За нову редакцію треба платити збір по новій, а за внесення виправлення - 30% ставки збору :)

2/03/17 09:40  Konstantin_DОтправить письмо > Helenka    2/03/17 09:27Дерево
Разве не проще будет внести в устав какие-то несущественные изменения, а потом зарегистрировать новую редакцию устава?

В прошлом году столкнулся с ситуацией - году в 2008 зарегистрировали ООО, при регистрации в уставе неправильно указали ИНН учредителя. И так эта ошибка "гуляла" по нескольким редакциям, пока в одном из банков при рассмотрении вопроса о выдаче кредита не досмотрели этот момент.

Для устранения этого момента внесли в устав наименование на английском и зарегистрировали новую редакцию устава.

2/03/17 09:39  Marlboro!Отправить письмо > Евгений Осычнюк    2/03/17 09:36Дерево
А які помилки тоді охоплює стаття 32 закону про держреєстрацію?

2/03/17 09:36  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Helenka    2/03/17 09:27Дерево
По п.1 - нотарь этого делать не будет, поскольку удостоверяется не сам документ, а только подпись под ним. Соответствено - само понятие "ошибка" здесь юридически не применимо.
По п.2 - это не "техническая ошибка", поскольку при регистрационном действии никто не ошибался, а внесение изменения в документ, принятый регистратором у заявителя. Понимаете разницу?

2/03/17 09:27  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    2/03/17 09:20Дерево
+100.

1. для официального внесения изменений необходимо будет переподписать устав в новой редакции, заново подать весь комплект документов.

2. учтите, что вам надо будет также менять устав с неправильной страницей.
как вариант по официальному решению проблемы.
1) идете к нотариусу, просите зачеркнуть на странице фамилию, внести исправления.
2) идете к регистратору и просите внести изменения в связи с технической ошибкой.

прежде, чем что-то делать, поговорите с регистратором и нотариусом.

2/03/17 09:20  klim-ko > sasha_r123    2/03/17 09:15Дерево
Офіційно - через внесення змін.
Неофіційно - питання не для форуму.

2/03/17 09:15  sasha_r123   Дерево
Зарегистрировали компанию, а теперь выяснилось, что в уставе, который отсканирован и висит на сайте минюста, ошибка в фамилии одного из учредителей. Ошибка не по всему уставу, а только на одной странице.

Скажите, есть шанс пересканировать у регистратора эту одну страничку?

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