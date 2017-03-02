Ошибка в уставе

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2/03/17 12:50 Konstantin_D > Ален_165 2/03/17 11:07

Теоретически - можно.

Практически - сомневаюсь, если честно. Не слышал пока о настолько дотошных регистраторах, которые каждый раз сверяют все данные по всем учредителям.



2/03/17 11:39 Евгений Осычнюк > Marlboro! 2/03/17 09:43

А що конкретно за 30% виправляти будемо, і як? Адже в ЄДР все правильно, наскільки я зрозумів ТС. Міняти сторінку статута? Немає такої процедури.



2/03/17 11:36 Евгений Осычнюк > Marlboro! 2/03/17 09:39

Це стосується помилок в реєстрі, а не в самих документах. До того ж: "3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах". Тобто ст.32 стосується двох випадків: 1) реєстратор помилився 2) заявник помилився, наприклад, складаючи реєстраційну заяву. Помилки в "первинних" документах сюди не відносяться.



2/03/17 11:07 Ален_165 > Konstantin_D 2/03/17 09:40

А здесь можно "нарваться" на хорошо читающего регистратора и он может завернуть документы по причине изменения в уставе данных об учредителе, при отсутствии в тексте протокола собрания участников решения по поводу изменения данных об учредителе.



2/03/17 11:04 Ален_165 > Marlboro! 2/03/17 09:43

Я думаю, что исправлением ошибки здесь не обойтись. Поскольку исправить ее можно будет только путем внесения изменений в устав (новая редакция). После чего потребуется заверить у нотариуса подписи на новой редакции устава и протокол собрания участников и подать эти документы регистратору для проведения регистрационного действия. В протоколе так можете и написать, что вносите изменения с целью исправления ошибки (опечатки) в тексте устава и утверждаете измнения в устав (новую редакцию).



2/03/17 09:43 Marlboro! > Konstantin_D 2/03/17 09:40

За нову редакцію треба платити збір по новій, а за внесення виправлення - 30% ставки збору :)



2/03/17 09:40 Konstantin_D > Helenka 2/03/17 09:27

Разве не проще будет внести в устав какие-то несущественные изменения, а потом зарегистрировать новую редакцию устава?



В прошлом году столкнулся с ситуацией - году в 2008 зарегистрировали ООО, при регистрации в уставе неправильно указали ИНН учредителя. И так эта ошибка "гуляла" по нескольким редакциям, пока в одном из банков при рассмотрении вопроса о выдаче кредита не досмотрели этот момент.



Для устранения этого момента внесли в устав наименование на английском и зарегистрировали новую редакцию устава.





2/03/17 09:36 Евгений Осычнюк > Helenka 2/03/17 09:27

По п.1 - нотарь этого делать не будет, поскольку удостоверяется не сам документ, а только подпись под ним. Соответствено - само понятие "ошибка" здесь юридически не применимо.

По п.2 - это не "техническая ошибка", поскольку при регистрационном действии никто не ошибался, а внесение изменения в документ, принятый регистратором у заявителя. Понимаете разницу?





2/03/17 09:27 Helenka > klim-ko 2/03/17 09:20

+100.



1. для официального внесения изменений необходимо будет переподписать устав в новой редакции, заново подать весь комплект документов.



2. учтите, что вам надо будет также менять устав с неправильной страницей.

как вариант по официальному решению проблемы.

1) идете к нотариусу, просите зачеркнуть на странице фамилию, внести исправления.

2) идете к регистратору и просите внести изменения в связи с технической ошибкой.



прежде, чем что-то делать, поговорите с регистратором и нотариусом.

