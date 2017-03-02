Ошибка в уставе

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|2/03/17 12:50
Konstantin_D > Ален_165
2/03/17 11:07
Теоретически - можно.
Практически - сомневаюсь, если честно. Не слышал пока о настолько дотошных регистраторах, которые каждый раз сверяют все данные по всем учредителям.
|2/03/17 11:39
Евгений Осычнюк > Marlboro!
2/03/17 09:43
А що конкретно за 30% виправляти будемо, і як? Адже в ЄДР все правильно, наскільки я зрозумів ТС. Міняти сторінку статута? Немає такої процедури.
|2/03/17 11:36
Евгений Осычнюк > Marlboro!
2/03/17 09:39
Це стосується помилок в реєстрі, а не в самих документах. До того ж: "3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах". Тобто ст.32 стосується двох випадків: 1) реєстратор помилився 2) заявник помилився, наприклад, складаючи реєстраційну заяву. Помилки в "первинних" документах сюди не відносяться.
|2/03/17 11:07
Ален_165 > Konstantin_D
2/03/17 09:40
А здесь можно "нарваться" на хорошо читающего регистратора и он может завернуть документы по причине изменения в уставе данных об учредителе, при отсутствии в тексте протокола собрания участников решения по поводу изменения данных об учредителе.
|2/03/17 11:04
Ален_165 > Marlboro!
2/03/17 09:43
Я думаю, что исправлением ошибки здесь не обойтись. Поскольку исправить ее можно будет только путем внесения изменений в устав (новая редакция). После чего потребуется заверить у нотариуса подписи на новой редакции устава и протокол собрания участников и подать эти документы регистратору для проведения регистрационного действия. В протоколе так можете и написать, что вносите изменения с целью исправления ошибки (опечатки) в тексте устава и утверждаете измнения в устав (новую редакцию).
|2/03/17 09:46
Konstantin_D > Marlboro!
2/03/17 09:43
Ну тогда вопрос в плоскости экономики: что дешевле - время или деньги.
|2/03/17 09:43
Marlboro! > Konstantin_D
2/03/17 09:40
За нову редакцію треба платити збір по новій, а за внесення виправлення - 30% ставки збору :)
|2/03/17 09:40
Konstantin_D > Helenka
2/03/17 09:27
Разве не проще будет внести в устав какие-то несущественные изменения, а потом зарегистрировать новую редакцию устава?
В прошлом году столкнулся с ситуацией - году в 2008 зарегистрировали ООО, при регистрации в уставе неправильно указали ИНН учредителя. И так эта ошибка "гуляла" по нескольким редакциям, пока в одном из банков при рассмотрении вопроса о выдаче кредита не досмотрели этот момент.
Для устранения этого момента внесли в устав наименование на английском и зарегистрировали новую редакцию устава.
|2/03/17 09:39
Marlboro! > Евгений Осычнюк
2/03/17 09:36
А які помилки тоді охоплює стаття 32 закону про держреєстрацію?
|2/03/17 09:36
Евгений Осычнюк > Helenka
2/03/17 09:27
По п.1 - нотарь этого делать не будет, поскольку удостоверяется не сам документ, а только подпись под ним. Соответствено - само понятие "ошибка" здесь юридически не применимо.
По п.2 - это не "техническая ошибка", поскольку при регистрационном действии никто не ошибался, а внесение изменения в документ, принятый регистратором у заявителя. Понимаете разницу?
|2/03/17 09:27
Helenka > klim-ko
2/03/17 09:20
+100.
1. для официального внесения изменений необходимо будет переподписать устав в новой редакции, заново подать весь комплект документов.
2. учтите, что вам надо будет также менять устав с неправильной страницей.
как вариант по официальному решению проблемы.
1) идете к нотариусу, просите зачеркнуть на странице фамилию, внести исправления.
2) идете к регистратору и просите внести изменения в связи с технической ошибкой.
прежде, чем что-то делать, поговорите с регистратором и нотариусом.
|2/03/17 09:20
klim-ko > sasha_r123
2/03/17 09:15
Офіційно - через внесення змін.
Неофіційно - питання не для форуму.
|2/03/17 09:15
sasha_r123
Зарегистрировали компанию, а теперь выяснилось, что в уставе, который отсканирован и висит на сайте минюста, ошибка в фамилии одного из учредителей. Ошибка не по всему уставу, а только на одной странице.
Скажите, есть шанс пересканировать у регистратора эту одну страничку?