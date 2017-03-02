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Срок исковой давности
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2/03/17 17:06  KsenijaОтправить письмо > Видповидач    2/03/17 16:39Дерево
видимо, раздел - имелось ввиду иск о выделе в натуре.
не пойму только почему приобретение - есть раздел.

2/03/17 16:39  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:49Дерево
Я жеписал об этом
"дальше тербвания идут о компенсации частей ответчиков путем денежного возмещения.."

2/03/17 16:38  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:49Дерево
Но вторым п. истец просит другую 1/2 компенсировать ответчикам деньгами. Так, что реальный раздел

2/03/17 15:49  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:47Дерево
Не суть. Это не требование о разделе.

2/03/17 15:47  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:35Дерево
Так это не у нас требования. Это у них требвания.

2/03/17 15:37  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:30Дерево
Если было нарушение, то соответствующее требование нужно заявлять к такому правонарушителю; он является ответчиком и он же вправе заявлять о применении исковой давности (а не другие лица).

2/03/17 15:35  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:32Дерево
Ну так а где у вас требование о реальном разделе?
2/03/17 15:07 Видповидач "Требование к наследникам о признании права собственности на 1/2 имущества"

2/03/17 15:32  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:22Дерево
"Ну тогда и приобретение имущества общую собственность - это тоже раздел"
Ну почему же.. раздел должен быть реальным, а не путем признания идеальной части ...недавно ВССУ писал об этом.

2/03/17 15:30  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:20Дерево
Фактическим завледением т/с против воли мужа 10 лет назад.

2/03/17 15:22  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:19Дерево
Ну тогда и приобретение имущества общую собственность - это тоже раздел.

2/03/17 15:20  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:18Дерево
А было нарушение? В чем выражалось?

2/03/17 15:19  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:14Дерево
а признанние права собственности на 1/2 в порядке ст. 60 СК это и есть способом раздела имущества.

2/03/17 15:18  Видповидач > Rossi    2/03/17 15:14Дерево
ч. 2 ст. 72 СК Украины устанавливают специальные правила - 3 года с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении права собственности.

2/03/17 15:14  Rossi > Видповидач    2/03/17 15:07Дерево
А при чем тут вообще исковая давность? Кто-то оспаривает право собственности истца - так он делает это и на текущий момент.

2/03/17 15:07  Видповидач > Rossi    2/03/17 14:43Дерево
Требование к наследникам о признании права собственности на 1/2 имущества (нажито в браке). При этом 2 ответчика родственники истца а 2 не родственники вот эти родственники и признают это. Хотя я не понимаю какое право нарушается или оспаривается родственниками, мне кажется в их части нету предмета спора.

дальше тербвания идут о компенсации частей ответчиков путем денежного возмещения..

Мое мнение, что здесь в части признанния права собственности отсносительно родственников нету спора, поэтому, они должны быть 3 лицов в деле.
А вот в части заявления исковой давности то достаточно будет от одного ответчика заявление.

А как вы думаете ?

2/03/17 14:43  Rossi > Видповидач    2/03/17 14:19Дерево
Какого рода требования заявлены к ответчикам? Их можно разделить?

2/03/17 14:19  Видповидач   Дерево
Скажите пожалуйста, если в деле несколько ответчиков, то заявления о примении последствий истечения срока исковой давности должно подаваться от всех ответчиков или может быть от одного ?
И что, если один ответчик такое заявление подает а остальные признают иск, как быть ?

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