Срок исковой давности

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|2/03/17 17:06
Ksenija > Видповидач
2/03/17 16:39
видимо, раздел - имелось ввиду иск о выделе в натуре.
не пойму только почему приобретение - есть раздел.
|2/03/17 16:39
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:49
Я жеписал об этом
"дальше тербвания идут о компенсации частей ответчиков путем денежного возмещения.."
|2/03/17 16:38
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:49
Но вторым п. истец просит другую 1/2 компенсировать ответчикам деньгами. Так, что реальный раздел
|2/03/17 15:49
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:47
Не суть. Это не требование о разделе.
|2/03/17 15:47
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:35
Так это не у нас требования. Это у них требвания.
|2/03/17 15:37
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:30
Если было нарушение, то соответствующее требование нужно заявлять к такому правонарушителю; он является ответчиком и он же вправе заявлять о применении исковой давности (а не другие лица).
|2/03/17 15:35
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:32
Ну так а где у вас требование о реальном разделе?
2/03/17 15:07 Видповидач "Требование к наследникам о признании права собственности на 1/2 имущества"
|2/03/17 15:32
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:22
"Ну тогда и приобретение имущества общую собственность - это тоже раздел"
Ну почему же.. раздел должен быть реальным, а не путем признания идеальной части ...недавно ВССУ писал об этом.
|2/03/17 15:30
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:20
Фактическим завледением т/с против воли мужа 10 лет назад.
|2/03/17 15:22
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:19
Ну тогда и приобретение имущества общую собственность - это тоже раздел.
|2/03/17 15:20
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:18
А было нарушение? В чем выражалось?
|2/03/17 15:19
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:14
а признанние права собственности на 1/2 в порядке ст. 60 СК это и есть способом раздела имущества.
|2/03/17 15:18
Видповидач > Rossi
2/03/17 15:14
ч. 2 ст. 72 СК Украины устанавливают специальные правила - 3 года с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении права собственности.
|2/03/17 15:14
Rossi > Видповидач
2/03/17 15:07
А при чем тут вообще исковая давность? Кто-то оспаривает право собственности истца - так он делает это и на текущий момент.
|2/03/17 15:07
Видповидач > Rossi
2/03/17 14:43
Требование к наследникам о признании права собственности на 1/2 имущества (нажито в браке). При этом 2 ответчика родственники истца а 2 не родственники вот эти родственники и признают это. Хотя я не понимаю какое право нарушается или оспаривается родственниками, мне кажется в их части нету предмета спора.
дальше тербвания идут о компенсации частей ответчиков путем денежного возмещения..
Мое мнение, что здесь в части признанния права собственности отсносительно родственников нету спора, поэтому, они должны быть 3 лицов в деле.
А вот в части заявления исковой давности то достаточно будет от одного ответчика заявление.
А как вы думаете ?
|2/03/17 14:43
Rossi > Видповидач
2/03/17 14:19
Какого рода требования заявлены к ответчикам? Их можно разделить?
|2/03/17 14:19
Видповидач
Скажите пожалуйста, если в деле несколько ответчиков, то заявления о примении последствий истечения срока исковой давности должно подаваться от всех ответчиков или может быть от одного ?
И что, если один ответчик такое заявление подает а остальные признают иск, как быть ?