Срок исковой давности

Требование к наследникам о признании права собственности на 1/2 имущества (нажито в браке). При этом 2 ответчика родственники истца а 2 не родственники вот эти родственники и признают это. Хотя я не понимаю какое право нарушается или оспаривается родственниками, мне кажется в их части нету предмета спора.



дальше тербвания идут о компенсации частей ответчиков путем денежного возмещения..



Мое мнение, что здесь в части признанния права собственности отсносительно родственников нету спора, поэтому, они должны быть 3 лицов в деле.

А вот в части заявления исковой давности то достаточно будет от одного ответчика заявление.



А как вы думаете ?