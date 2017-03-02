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Как заставить сельсовет сделать дорогу?
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2/03/17 17:47  FistashkaN1 > Ksenija    2/03/17 17:34Дерево
Ksenija, спасибо вам большое за полезную консультацию. Только что набрали уличного депутата, он сообщил, что денег на освоение улицы нет (люди уже 7 лет живут на улице, а улица всё еще на этапе освоения). Сказал, что любые письма письма в сельсовет мало помогут, 90% финансирует райдержадминистрация, и деньги выделяются аж в декабре, ну или планируются. Обещал набрать :(

2/03/17 17:34  KsenijaОтправить письмо > FistashkaN1    2/03/17 17:12Дерево
так в следующий раз другого депутата выберите.
бюджет можно узнать , посмотрев сессию по местному ТВ, сейчас как раз звиты по прошлому году транслируют. но это не обязательно.
1. обратитесь к депутату.
2. в сельсовет.
3. да всё обязаны, а денег на всё на хватает, надо как-то вырвать. на измор брать надо. чтоб при Вашем входе в поссовет председатель в угол забивался. собрание у дома депутата провести. продемонстируйте нужность вам этой дороги.

2/03/17 17:12  FistashkaN1 > Ksenija    2/03/17 17:03Дерево
Ksenija, нет это не трасса, к сожалению, в этом случае. Пока еще никуда не обращались, так как не знаем, как это сделать правильно.
Может Вы знаете, есть ли какой-нибудь нормативный законодательный документ согласно которому сельсовет должен состряпать хоть какое-нибудь покрытие. Как узнать позволяет ли это сделать бюджет?
Дело в том, что на улице всего 5 домов, живет всего 5 семей, и боюсь, что никакой депутат не будет заинтересован в помощи.

2/03/17 17:03  KsenijaОтправить письмо > FistashkaN1    2/03/17 16:47Дерево
это не междугородняя трасса?
Вы хоть как нибудь обращались (письменно)?
в сельсовете бюджет вообще позволяет это сделать?
на улице есть депутат, которого надо устно попросить поставить этот вопрос на сессию.

2/03/17 16:47  FistashkaN1   Дерево
Добрый день, участники, подскажите, пожалуйста, в таком вопросе - у бабушки в селе крайний дом возле поля: на улице нет ни асфальта, ни хоть какого-то маломальского подобия дороги. После дождя или снега люди и машины утопают в грязи, старички да деты и вовсе не могут выйти за предели дворов. Каждый возле своей калитки насыпал камней, на большее же, то есть своими силами сделать хорошую дорогу, у людей денег нет.

Подскажите, как действенно обратиться к сельсовету? что такого написать, на что сослаться в своем прошении, чтобы сельсовет отреагировал и сделал нормальный асфальтный выезд. Понимаю, что это не совсем те вопросы, с которыми Вы привыкли работать, но может все таки кто-нибудь может помочь советом.

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