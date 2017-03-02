Как заставить сельсовет сделать дорогу?

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2/03/17 17:47 FistashkaN1 > Ksenija 2/03/17 17:34

Ksenija, спасибо вам большое за полезную консультацию. Только что набрали уличного депутата, он сообщил, что денег на освоение улицы нет (люди уже 7 лет живут на улице, а улица всё еще на этапе освоения). Сказал, что любые письма письма в сельсовет мало помогут, 90% финансирует райдержадминистрация, и деньги выделяются аж в декабре, ну или планируются. Обещал набрать :(



2/03/17 17:34 Ksenija > FistashkaN1 2/03/17 17:12

так в следующий раз другого депутата выберите.

бюджет можно узнать , посмотрев сессию по местному ТВ, сейчас как раз звиты по прошлому году транслируют. но это не обязательно.

1. обратитесь к депутату.

2. в сельсовет.

3. да всё обязаны, а денег на всё на хватает, надо как-то вырвать. на измор брать надо. чтоб при Вашем входе в поссовет председатель в угол забивался. собрание у дома депутата провести. продемонстируйте нужность вам этой дороги.



2/03/17 17:12 FistashkaN1 > Ksenija 2/03/17 17:03

Ksenija, нет это не трасса, к сожалению, в этом случае. Пока еще никуда не обращались, так как не знаем, как это сделать правильно.

Может Вы знаете, есть ли какой-нибудь нормативный законодательный документ согласно которому сельсовет должен состряпать хоть какое-нибудь покрытие. Как узнать позволяет ли это сделать бюджет?

Дело в том, что на улице всего 5 домов, живет всего 5 семей, и боюсь, что никакой депутат не будет заинтересован в помощи.



2/03/17 17:03 Ksenija > FistashkaN1 2/03/17 16:47

это не междугородняя трасса?

Вы хоть как нибудь обращались (письменно)?

в сельсовете бюджет вообще позволяет это сделать?

на улице есть депутат, которого надо устно попросить поставить этот вопрос на сессию.

