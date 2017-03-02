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Зміна складу засновників товариства і встановлення нових повноважень
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2/03/17 22:40  alinaNeoОтправить письмо > Mark-Don    2/03/17 21:24Дерево
Правом підпису володіє дирекція у складі двох осіб:директора і генерального директора.Якщо одного з них вибрати головою товариства, то не буде дотримано умов, які вказані у статуті.Як діяти в цьому втпадку?

2/03/17 21:58  alinaNeoОтправить письмо > Mark-Don    2/03/17 21:24Дерево
Дуже дякую!

2/03/17 21:24  Mark-Don > alinaNeo    2/03/17 20:43Дерево
Никаких.
Я уже написал вам - соберите собрание из оставшихся участников и изберите нового голову. Или вообще не избирайте. Никому нет дела до того, как управляется ОДО и что происходит между участниками.

2/03/17 20:50  Marlboro!Отправить письмо > alinaNeo    2/03/17 20:43Дерево
Звідки нам знати, якщо ці наслідки мають бути прописані у вас в статуті?

2/03/17 20:49  alinaNeoОтправить письмо > alinaNeo    2/03/17 20:43Дерево
не генеральний директор, а голова товариства (помилка в попередньому повідомленні)

2/03/17 20:43  alinaNeoОтправить письмо > Marlboro!    2/03/17 20:12Дерево
В статуті прописані права і обов"язки голови товариства, директора і генерального директора. У випадку смерті генерального директора які наслідки для товариства?

2/03/17 20:38  Mark-Don > alinaNeo    2/03/17 19:42Дерево
Я бы не трогал устав в том числе части состава участников. Вступит сын в наследство - тогда и внесете изменения.
Суд по тому, что вы написали, кворума у вас для проведения собрания хватает. Поэтому просто изберите на собрании нового голову товариства, но пока не трогайте устав..

2/03/17 20:12  Marlboro!Отправить письмо > alinaNeo    2/03/17 20:09Дерево
2.30, 4.8 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Всі рішення так чи інакше можуть приймати загальні збори. Приймайте рішення загальних зборів про продовження контракту і призначайте уповноважену особу на його підписання від ТОВ, тут же і нова редакція статуту. Все можна зробити одним рішенням.

2/03/17 20:09  alinaNeoОтправить письмо > Marlboro!    2/03/17 19:51Дерево
Голова товариства є сином директора. Його частка лишається у загальній вартості майна товариства. Як надалі працювати при смерті одного з учасників, коли спадкоємці не вступили в права, так як ще не пройшло 6 міс. з моменту смерті?

2/03/17 19:51  Marlboro!Отправить письмо > alinaNeo    2/03/17 19:42Дерево
А які у Вас підстави і для чого залишати частку третього?

2/03/17 19:42  alinaNeoОтправить письмо   Дерево
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка! У нас товариство з додатковою відповідальністю,засновниками якого є 3 осіб з одинаковою часткою власності. В статуті зазначається: голова товариства, директор і генеральний директор, контракт з директором підписує голова товариства. Нещодавно помер голова товариства і в директора закінчується контракт. Як надалі будувати роботу товариства? Хто вправі підписувати контракт і яким чином переоформити статут, де було б вказано дві особи, але частка третього лишається і зазначити в статуті?

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