Зміна складу засновників товариства і встановлення нових повноважень

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2/03/17 22:40 alinaNeo > Mark-Don 2/03/17 21:24

Правом підпису володіє дирекція у складі двох осіб:директора і генерального директора.Якщо одного з них вибрати головою товариства, то не буде дотримано умов, які вказані у статуті.Як діяти в цьому втпадку?



2/03/17 21:24 Mark-Don > alinaNeo 2/03/17 20:43

Никаких.

Я уже написал вам - соберите собрание из оставшихся участников и изберите нового голову. Или вообще не избирайте. Никому нет дела до того, как управляется ОДО и что происходит между участниками.



2/03/17 20:43 alinaNeo > Marlboro! 2/03/17 20:12

В статуті прописані права і обов"язки голови товариства, директора і генерального директора. У випадку смерті генерального директора які наслідки для товариства?



2/03/17 20:38 Mark-Don > alinaNeo 2/03/17 19:42

Я бы не трогал устав в том числе части состава участников. Вступит сын в наследство - тогда и внесете изменения.

Суд по тому, что вы написали, кворума у вас для проведения собрания хватает. Поэтому просто изберите на собрании нового голову товариства, но пока не трогайте устав..





2/03/17 20:09 alinaNeo > Marlboro! 2/03/17 19:51

Голова товариства є сином директора. Його частка лишається у загальній вартості майна товариства. Як надалі працювати при смерті одного з учасників, коли спадкоємці не вступили в права, так як ще не пройшло 6 міс. з моменту смерті?

