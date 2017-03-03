Неправильно оформлені товаросупровідні документи на поставку

3/03/17 14:21 faust6996

Шановні юристи, буду дуже вдячний, якщо допоможете розібратись у наступні ситуації.



Так, між одним товариством (далі – Постачальник) та іншим товариством (далі – Покупець) було підписано у середині 2015 року договір поставки металобрухту (далі – Договір).

Відповідно до умов Договору: «Кількість, асортимент та ціни продукції, що поставляється, вказуються в специфікаціях, які є невід’ємною частиною цього Договору».

На виконання умов вище вказаного пункту Договору між Постачальником та Покупцем вже в 2016 році було підписано близько 15 специфікацій по Договору, в яких сторонами було узгоджено кількість, асортимент та ціни продукції, як наслідок, Постачальник поставляв Покупцю продукцію за Договором, що підтверджується накладними, а Покупець сплачував частково вартість відповідної продукції.

Однак, в подальшому між Постачальником та Покупцем виникла наступна проблемна ситуація.

Так, Постачальник по останнім 5 поставкам надав Покупцю (докази передачі відсутні) товаросупровідні документи (накладні, акти, ТТН надруковані та підписані з боку Постачальника) з правильним тоннажем та цінами товару (далі – Правильні документи) і помилково надав на ці ж самі поставки інші накладні (рукописні з підписом та печаткою Постачальника), в яких було помилково зазначена невірна ціна (нижча, ніж та, що була передбачена специфікаціями по Договору) та невірний тоннаж (далі – Неправильні документи). Пізніше Постачальник, з огляду на неповернення Покупцем підписаних супровідних документів написав листа до Покупця з вимогою підписати Правильні документи. Через два місяці після отримання листа Постачальника Покупець написав відповідь, в якій зазначив, що останній отримав від Постачальника тільки Неправильні документи та прийняв товар за нижчими цінами (тобто, тими, які не відповідають умовам специфікації). З огляду на вказані обставини, Постачальник повторно направив Правильні документи на адресу Покупця, однак, з огляду на те, що Покупець протягом місяця після отримання даного листа не відреагував жодним чином (не підписав Правильні документи та не сплатив заборгованість за останні 5 поставок), то Постачальник змушений був звернутись до суду з позовом про стягнення заборгованості по Договору.

В процесі судового розгляду Покупець заперечує проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що він купував продукцію не за цінами, які були погоджені специфікаціями по Договору, а за цінами, які зазначені в Неправильних документах (які Постачальник зазначив помилково). При цьому Покупець визнає, що тільки тоннаж в Неправильних документах був зазначений невірно, а відносно ціни стверджує, що ним вже прийнятий товар по цінам, які зазначені в накладних (помилкових). На твердження Постачальника, що така ціна не відповідає погодженим між сторонами специфікаціям Покупець зазначає, що дана невідповідність свідчить про те, що останні п’ять поставок були позадоговірними, як наслідок, на них не розповсюджується ціна, яка була вказана у специфікаціях по Договору.

Виникли наступні питання відносно позиції Покупця:

1) Чи є якась можливість у Постачальника довести перед Судом факт того, що останні 5 поставок вчинялись Постачальником саме в рамках Договору (специфікацій), як наслідок, нижча ціна, яка помилково зазначена в накладних не повинна братись до уваги, оскільки вона не відповідає погодженій між сторонами ціні товару, яка зазначена в специфікаціях по Договору ?

2) Чи можна стверджувати перед Судом, що Невірні документи (в яких невірно зазначена ціна та вага товару) не повинні братись Судом до уваги, з огляд на вказані вище обставини ?



