Отказ в регистрации

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|7/03/17 17:12
достало > Gobs
7/03/17 17:07
Вот вот, речь идёт о имени собственном, которое и есть смысл.
В нашем случае конкретно - это ещё обусловленно тем, что есть данные ассоциации в каждой стране и для вступление в международную организацию мы должны иметь наименование: АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХХХХХХ"
|7/03/17 17:08
достало > Gobs
7/03/17 17:05
Как по Вашему более правильно:
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МУДАКОВ" или АСОЦІАЦІЯ "МУДАКОВ"
Как Вы считаете. В примере я утрирую, но смысл тот же.
|7/03/17 17:07
Gobs > достало
7/03/17 17:05
понял. вопрос 1) снимается, ответ 2) Вам с помощь
|7/03/17 17:06
достало > вилы
7/03/17 17:05
Посмотрите те примеры которые я привёл.
|7/03/17 17:05
Gobs > достало
7/03/17 16:44
прекратите панику
1) зачем в названии дублировать слово: АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX" ??? поясните пожалуйста, не понимаю;
2) даже если оно Вам сильно уперлось то марш бросок по регистраторам (а по нотариусам тем более) скорее всего решит Ваш вопрос
|7/03/17 17:05
достало > ОК АКА Олюня
7/03/17 16:56
Да, легко:
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ" - 36337643
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ" - 38353887
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІМПОРТЕРІВ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ" - 33153302
АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ" - 32621001
АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" - 31154168
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ" - 30264989
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ І ПЕРЕРОБНИКІВ СОЇ" - 32792307
АСОЦІАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НАДРАМИ" - 36688651
АСОЦІАЦІЯ "НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ" - 37924657
|7/03/17 17:05
вилы > достало
7/03/17 16:57
по моему АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX" более бредово
|7/03/17 16:57
достало > ОК АКА Олюня
7/03/17 16:55
В чём они правы? В том, что здравый смысл не работает. Как мы должны официально называться?
АСОЦІАЦІЯ "XXX XXXXX" - это же бред полный.
|7/03/17 16:56
ОК АКА Олюня > достало
7/03/17 16:55
покажите и мне
|7/03/17 16:55
достало > ОК АКА Олюня
7/03/17 16:53
Я им целый список примеров показал, бесполезно.
Сказали, что там нарушение закона.
|7/03/17 16:55
ОК АКА Олюня > достало
7/03/17 16:54
и они правы
|7/03/17 16:54
достало > ОК АКА Олюня
7/03/17 16:52
Я был у регистратора и у начальника отдела регистрационной службы.
Ответ нет и всё, никакие аргументы не работают.
Хотя недавно знакомые без проблем зарегистрировались.
|7/03/17 16:53
ОК АКА Олюня > достало
7/03/17 16:51
запустите бесплатный поиск по реестру ЮЛ по ключевому асоціація
|7/03/17 16:52
ОК АКА Олюня > достало
7/03/17 16:44
посмотрите реестр ООО, ГО "Ассоциация..." регистрируют
|7/03/17 16:51
достало > ОК АКА Олюня
7/03/17 16:50
Но большенство и 99% тех с которыми приходилось иметь дело мне лично.
|7/03/17 16:50
ОК АКА Олюня > достало
7/03/17 16:44
не ВСЕ
|7/03/17 16:44
достало
Такая проблема: отказывают в регистрации ссылаются на (наказ Міністерства юстиції України № 05.03.2012 № 368/5 назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму). Інше
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АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX"
При этом ВСЕ ассоциации в Украине зарегистрированы именно так.
Ведь если убрать из ковычек "ассоциация", то будет бред.
Что делать?