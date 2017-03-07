Отказ в регистрации

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7/03/17 17:12  достало > Gobs    7/03/17 17:07Дерево
Вот вот, речь идёт о имени собственном, которое и есть смысл.
В нашем случае конкретно - это ещё обусловленно тем, что есть данные ассоциации в каждой стране и для вступление в международную организацию мы должны иметь наименование: АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХХХХХХ"


7/03/17 17:08  достало > Gobs    7/03/17 17:05Дерево
Как по Вашему более правильно:

АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МУДАКОВ" или АСОЦІАЦІЯ "МУДАКОВ"

Как Вы считаете. В примере я утрирую, но смысл тот же.

7/03/17 17:07  Gobs > достало    7/03/17 17:05Дерево
понял. вопрос 1) снимается, ответ 2) Вам с помощь

7/03/17 17:06  достало > вилы    7/03/17 17:05Дерево
Посмотрите те примеры которые я привёл.

7/03/17 17:05  Gobs > достало    7/03/17 16:44Дерево
прекратите панику
1) зачем в названии дублировать слово: АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX" ??? поясните пожалуйста, не понимаю;
2) даже если оно Вам сильно уперлось то марш бросок по регистраторам (а по нотариусам тем более) скорее всего решит Ваш вопрос

7/03/17 17:05  достало > ОК АКА Олюня    7/03/17 16:56Дерево
Да, легко:
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ" - 36337643
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ" - 38353887
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІМПОРТЕРІВ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ" - 33153302
АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ" - 32621001
АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" - 31154168
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ" - 30264989
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ І ПЕРЕРОБНИКІВ СОЇ" - 32792307
АСОЦІАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НАДРАМИ" - 36688651
АСОЦІАЦІЯ "НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ" - 37924657

7/03/17 17:05  вилы > достало    7/03/17 16:57Дерево
по моему АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX" более бредово

7/03/17 16:57  достало > ОК АКА Олюня    7/03/17 16:55Дерево
В чём они правы? В том, что здравый смысл не работает. Как мы должны официально называться?
АСОЦІАЦІЯ "XXX XXXXX" - это же бред полный.

7/03/17 16:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > достало    7/03/17 16:55Дерево
покажите и мне

7/03/17 16:55  достало > ОК АКА Олюня    7/03/17 16:53Дерево
Я им целый список примеров показал, бесполезно.
Сказали, что там нарушение закона.

7/03/17 16:55  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > достало    7/03/17 16:54Дерево
и они правы

7/03/17 16:54  достало > ОК АКА Олюня    7/03/17 16:52Дерево
Я был у регистратора и у начальника отдела регистрационной службы.
Ответ нет и всё, никакие аргументы не работают.
Хотя недавно знакомые без проблем зарегистрировались.

7/03/17 16:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > достало    7/03/17 16:51Дерево
запустите бесплатный поиск по реестру ЮЛ по ключевому асоціація

7/03/17 16:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > достало    7/03/17 16:44Дерево
посмотрите реестр ООО, ГО "Ассоциация..." регистрируют

7/03/17 16:51  достало > ОК АКА Олюня    7/03/17 16:50Дерево
Но большенство и 99% тех с которыми приходилось иметь дело мне лично.

7/03/17 16:50  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > достало    7/03/17 16:44Дерево
не ВСЕ

7/03/17 16:44  достало   Дерево
Такая проблема: отказывают в регистрации ссылаются на (наказ Міністерства юстиції України № 05.03.2012 № 368/5 назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму). Інше
---
АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX"

При этом ВСЕ ассоциации в Украине зарегистрированы именно так.
Ведь если убрать из ковычек "ассоциация", то будет бред.
Что делать?

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