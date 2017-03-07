Отказ в регистрации

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7/03/17 17:12 достало > Gobs 7/03/17 17:07

Вот вот, речь идёт о имени собственном, которое и есть смысл.

В нашем случае конкретно - это ещё обусловленно тем, что есть данные ассоциации в каждой стране и для вступление в международную организацию мы должны иметь наименование: АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХХХХХХ"







7/03/17 17:08 достало > Gobs 7/03/17 17:05

Как по Вашему более правильно:



АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МУДАКОВ" или АСОЦІАЦІЯ "МУДАКОВ"



Как Вы считаете. В примере я утрирую, но смысл тот же.





7/03/17 17:05 Gobs > достало 7/03/17 16:44

прекратите панику

1) зачем в названии дублировать слово: АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ XXX XXXXX" ??? поясните пожалуйста, не понимаю;

2) даже если оно Вам сильно уперлось то марш бросок по регистраторам (а по нотариусам тем более) скорее всего решит Ваш вопрос





7/03/17 17:05 достало > ОК АКА Олюня 7/03/17 16:56

Да, легко:

АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ" - 36337643

АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ" - 38353887

АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІМПОРТЕРІВ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ" - 33153302

АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ" - 32621001

АСОЦІАЦІЯ "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" - 31154168

АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ" - 30264989

АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ І ПЕРЕРОБНИКІВ СОЇ" - 32792307

АСОЦІАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НАДРАМИ" - 36688651

АСОЦІАЦІЯ "НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ" - 37924657



7/03/17 16:57 достало > ОК АКА Олюня 7/03/17 16:55

В чём они правы? В том, что здравый смысл не работает. Как мы должны официально называться?

АСОЦІАЦІЯ "XXX XXXXX" - это же бред полный.



7/03/17 16:55 достало > ОК АКА Олюня 7/03/17 16:53

Я им целый список примеров показал, бесполезно.

Сказали, что там нарушение закона.



7/03/17 16:54 достало > ОК АКА Олюня 7/03/17 16:52

Я был у регистратора и у начальника отдела регистрационной службы.

Ответ нет и всё, никакие аргументы не работают.

Хотя недавно знакомые без проблем зарегистрировались.



7/03/17 16:51 достало > ОК АКА Олюня 7/03/17 16:50

Но большенство и 99% тех с которыми приходилось иметь дело мне лично.

