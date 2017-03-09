Допоможіть правильно прописати в валютному договорі

виходить що так, підкажіть текстівку як це все правильно виписати, можливо у Вас були такі договора. Був би дуже вдячний.

Так у вас оплата не в Евро (как вы указали в первом посте), а в гривнах (с привязкой к курсу Евро)? Тогда размер обязательства определяете в Евро, и оплата будет в гривнах по курсу на момент платежа.