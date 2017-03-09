Допоможіть правильно прописати в валютному договорі

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|9/03/17 13:49
Ksenija > Rossi
9/03/17 13:34
наверное, корректнее так: "Ціна обладнання складає суму в гривнях України, з розрахунку гривневий еквівалент 7 доларів США" ? исходя из ст.524.
хотя взыщут по-любому.
Стаття 524. Валюта зобов'язання
1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.
2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.
|9/03/17 13:35
Rossi > Rossi
9/03/17 13:34
...в графике платежей тоже указываете Евро
|9/03/17 13:34
Rossi > san4os-d
9/03/17 13:20
Никакой особой текстовки не нужно. Как я говорил, просто размер обязательства (стоимость оборудования) выражаете в Евро (вместо "стоимость оборудования составляет 3000 грн." пишите "стоимость оборудования составляет 100 Евро").
|9/03/17 13:20
san4os-d > Rossi
9/03/17 13:11
виходить що так, підкажіть текстівку як це все правильно виписати, можливо у Вас були такі договора. Був би дуже вдячний.
|9/03/17 13:11
Rossi > san4os-d
9/03/17 12:55
Так у вас оплата не в Евро (как вы указали в первом посте), а в гривнах (с привязкой к курсу Евро)?
Тогда размер обязательства определяете в Евро, и оплата будет в гривнах по курсу на момент платежа.
|9/03/17 12:55
san4os-d > Rossi
9/03/17 12:23
алюта договору - гривня, товар - продається в Євро, тобто еквівалент Євро. Однак із-за скачків курсів можливе як зростання так і спадання курсу- потрібна якась логічна текстівка, щоб в разі зростання/падіння курсу гривні до Євро - продавець коригував платежі як в свою сторону так і в нашу. Це потрібно для того, щоб продавець (ТОВ представник іноземної компанії в Україні) змогла конвертувати на 3 день гривню в євро - а як ми знаємо, курси рухаються щодня і що буде на 3 день ми не можемо знати.
|9/03/17 12:23
Rossi > san4os-d
9/03/17 11:52
Вы хотите во внешнеэкономическом договоре привязаться к курсу гривны? Ну так просто цену договора установите в гривнах. Оплата будет в Евро по курсу на момент платежа.
|9/03/17 12:02
Ksenija > san4os-d
9/03/17 11:52
|9/03/17 12:01
Vladikk > san4os-d
9/03/17 11:52
В разі зміни ціни підписуєте дод.угоду. Складаєте новий графік і сплачуєте з урахуванням нової дод.угоди. А товар вже поставлено? Зазвичай, якщо пішли перші платежі, сторони ціну вже не змінюють. Хоча є і випадки, коли спочатку в договорі вказують попередню ціну, здійснюють авансові платежі, а перед відвантаженням фіксують остаточну ціну і різниця сплачується покупцем або повертається продавцем.
|9/03/17 11:52
san4os-d
є договір купівлі-продажу іноземного обладнання. є оплата в Євро. є графік оплати - 4 платежі. Потрібно виписати, що при будь-якому коливанні гривні-євро здійснюється коригування як для покупця так і для продавця. Як це правильно зробити?