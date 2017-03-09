Уступка права вимоги: документи, які засвідчують права первісного кредитора

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|9/03/17 14:21
gloria60 > Ksenija
9/03/17 14:16
в акте четко напротив каждого документа указано что передано в оригинале, а что - в копии.
|9/03/17 14:16
Ksenija > gloria60
9/03/17 13:34
если в акет отражено передачу док-тов, а не копий - то будет считаться. противное новому кредитору доказать будет трудно.
|9/03/17 14:01
gloria60 > gloria60
9/03/17 13:34
Вот нашла:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Щодо ненадання боржнику документів, які підтверджують перехід права вимоги, то останнє тягне за собою настання негативних наслідків для нового кредитора у вигляді затримки боржником виконання обов'язку, однак, не свідчить про те, що до моменту їх пред'явлення новим кредитором у боржника не виник обов'язок перед цесіонарієм, оскільки такі докази мають своїм предметом реально існуючий факт або право, проте самі по собі не є підставою його виникнення, переходу чи припинення. Отже, не право переходить тому, що є відповідні докази такого переходу, а навпаки, докази переходу права наявні в силу переходу права, який реально відбувся.
Таким чином, суд апеляційної інстанції не врахував, що документи, які засвідчують саме право (вимогу) не є предметом договору цесії і не мають ніякого відношення до статусу цесіонарія, а відтак їх не передання цесіонарію означає лише не виконання цедентом додаткового юридичного обов'язку, наявного у нього в силу закону, та не звільняє боржника від виконання своїх зобов'язань перед новим кредитором.
|9/03/17 13:34
gloria60 > Ksenija
9/03/17 12:57
как думаете, если передавалась копия договора, на основании которго возник долг, а другие документы (платежки, акт сверки взаимных расчетов по такому договору между старым кредитором и дожником - в оригиналах) - буде это считаться надлежащим выполнением статьи 517?
При этом есть акт приема-передачи этих документов, подписанных новым кредитором, в котором он соглашается, что такие документы подтверждают права старого кредитора к должнику.
Спасибо!
|9/03/17 13:28
gloria60 > Ksenija
9/03/17 12:57
спасибо за мнение. Уже тоже нашла практику суда, что должны передаваться оригиналы документов первичных.
|9/03/17 12:57
Ksenija > gloria60
9/03/17 12:51
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.
здесь написано док-ты, а не копии док-тов.
|9/03/17 12:51
gloria60
Коллеги, подскажите, пож-ста: есть ли какая-то практика (деловая, в идеале - судебная) по поводу того: должен ли "старый кредитор" передавать новому кредитору именно оригиналы первичных документов (договор, акт, и т.д.). Или можно копии (заверенные старым кредитором, нотариальные)?
Всем спасибо за мнения.