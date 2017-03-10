Является ли изменение местности изменением существенных условий труда?

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|10/03/17 12:27
ОК АКА Олюня > КОНЬ
10/03/17 12:13
|10/03/17 12:13
КОНЬ > ОК АКА Олюня
10/03/17 12:08
Уважаемая ОК АКА Олюня, Ваша позиция понятна. Но все же - можете привести в подтверждение ХОТЯ БЫ одно судебное решение (благоприятное для работодателя), такую точку зрения подтверждающее?
|10/03/17 12:08
ОК АКА Олюня > КОНЬ
10/03/17 12:01
lyk сказал, добавить нечего
|10/03/17 12:07
ОК АКА Олюня > КОНЬ
10/03/17 11:51
"хоча б разом з підприємством", а може бути і не разом
|10/03/17 12:01
КОНЬ > Marlboro!
10/03/17 11:53
Нет, не нашел, увы.... Подчеркиваю, речь не идет о тех случаях, когда перемещается предприятие в целом (там, собственно, все понятно).
|10/03/17 11:53
Marlboro! > КОНЬ
10/03/17 11:46
А Ви в реєстрі не знайшли чи як?
|10/03/17 11:52
Marlboro! > КОНЬ
10/03/17 11:51
Вам всі дадуть таку ж відповідь як lyk
|10/03/17 11:51
КОНЬ > ОК АКА Олюня
10/03/17 11:14
Уважаемая ОК АКА Олюня, боюсь указанная Вами тема не дает ответа на мой вопрос по существу. Вот Вы, как знаток трудового права, можете ли односложно ответить на мой вопрос (да или нет)?
|10/03/17 11:46
КОНЬ > lyk
10/03/17 10:04
В любом случае, не можете ли сбросить суд. решение, где именно такое изменение местности трактовалось бы как изменение существенных условий труда?
|10/03/17 11:14
ОК АКА Олюня > КОНЬ
10/03/17 09:58
|10/03/17 10:24
КОНЬ > lyk
10/03/17 10:04
Уверены? Меня смущает то положение ч.1 ст. 32 КЗоТ, что ....переведення на роботу .... в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Кроме того, косвенно - ч.3 ст. 32 КЗоТ описывает (хотя и не исключительно) - перечень существенных условий, изменение которых допускается (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших), и в таком перечне даже намека на иную местность не содержится. Кроме того, тот же п. 6 ст. 36 содержит, по сути, 2 основания увольнения - отказ от перевода в иную местность - но только с предприятием (відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією), а также - собственно отказ от изменения существенных условий труда.
|10/03/17 10:04
lyk > КОНЬ
10/03/17 09:58
якщо необходимо выходить работу в ином населенном пункте тоді істотна зміна умов праці
|10/03/17 09:58
КОНЬ
Коллеги, добрый день! Является ли изменением существенных условий работы (в понимании ч.3 ст. 32 КЗоТ) изменение местности, где находится рабочее место сотрудника? Соответственно, может ли работодатель, уведомив работника о том, что через 2 мес. ему необходимо выходить работу в ином населенном пункте, и - не получив от работника согласия на такое, уволить его по п. 6 ст. 36 КЗоТ? Речь не идет о перемещении предприятия в целом в иную местность. Заранее благодарен.