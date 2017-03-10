Является ли изменение местности изменением существенных условий труда?

Уважаемая ОК АКА Олюня, боюсь указанная Вами тема не дает ответа на мой вопрос по существу. Вот Вы, как знаток трудового права, можете ли односложно ответить на мой вопрос (да или нет)?

10/03/17 10:24 КОНЬ > lyk 10/03/17 10:04

Уверены? Меня смущает то положение ч.1 ст. 32 КЗоТ, что ....переведення на роботу .... в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Кроме того, косвенно - ч.3 ст. 32 КЗоТ описывает (хотя и не исключительно) - перечень существенных условий, изменение которых допускается (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших), и в таком перечне даже намека на иную местность не содержится. Кроме того, тот же п. 6 ст. 36 содержит, по сути, 2 основания увольнения - отказ от перевода в иную местность - но только с предприятием (відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією), а также - собственно отказ от изменения существенных условий труда.

