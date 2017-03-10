10/03/17 16:14 Legland

Підкажіть будь ласка, хто з досвідом в спорах про ДТП.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У грудні 2016 року на одному з перехресть м.Київ відбулося ДТП - між автомобілями Тойота і Мазда, обидва учасника ДТП стверджують що їхали на зелене світло, на стороні одного з учасників ДТП (далі - водій Тойоти), виступили два свідка котрі дали пояснення про те, що Тойота рухалася на зелене світло, при цьому на яке світло рухалася Мазда вони не бачили в силу їхнього знаходження.

На місці пригоди співробітники патрульної поліції відібрали пояснення у учасників ДТП і свідків, намалювали схему ДТП, і в підсумку склали адмін. протокол на водія Мазди вказавши що він їхав на заборонений сигнал світлофора (п.8.7.3с, 2.3б ПДР, ст.124 КУпАП). На місце пригоди також приїхав співробітник страхової компанії водія Мазди і зафіксував пошкодження двох автомобілів.

У лютому 2017 р. районний суд розглянув дану справу і не дивлячись на пояснення водія Тойоти і двох свідків постановив закрити провадження за відсутністю в діях водія Мазди (на якого складений адмін. протокол) складу адміністративного правопорушення. При цьому, в постанові суд аргументував своє рішення наступним:

«... Суд не бере до уваги пояснення водія Тойоти, свідка №1 і свідка №2 оскільки вони спростовуються поясненнями водія Мазди, схемою ДТП, які наявні в матеріалах адмін. справи. Суд також враховує, що протокол про адміністративне правопорушення, згідно ст.251 КУпАП, є лише доказом у справі, в сукупності з іншими доказами, відповідно до ст.252 КУпАП, підлягає оцінці, яка грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, як регламентують положення ст.245 КУпАП. Оцінюючи протокол про адміністративне правопорушення, суд не приймає його до уваги, оскільки дані, викладені в останньому спростовуються поясненнями водія Мазди, схемою ДТП, які містяться в матеріалах адмін. справи. Таким чином, за результатами, розгляду справи, відповідно до ст.280 КУпАП доказів провини водія Мазди не встановлено. ... »

Після 10 днів постанова суду набрала законної сили і учасниками не було оскаржувалась.

У підсумку - так як немає встановленої вини одного з учасників ДТП або обопільної вини - немає і страхового відшкодування для обох учасників ДТП – зокрема, позиція страхової!

СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

Водій Мазди звернувся зі скаргами в ГУ патрульної поліції на співробітників поліції і на водія Тойоти.

Співробітники ГУ патрульної поліції телефонують водієві Тойоти і дуже просять його до них з'явитися виключно для ознайомлення зі скаргами водія Мазди – як вони стверджують порядок такий. Після При повторному дзвінку співробітник поліції сказав, що водій Мазди закидав їх скаргами, призначена перевірка, справа повернуть до суду і на нього - водія Тойоти ЗАРАЗ складуть адмін. протокол про ДТП і передадуть до суду, і в тому числі для етого він повинен з'явиться в поліцію, ну і ще для ознайомлення зі скаргами.

Підкажіть, будь ласка хто з досвідом в такій категорії справ, чи реально зараз скласти адмін. протокол про ДТП яке сталося в грудні 2016 року на водія Тойоти і передати в суд і чи варто йому в принципі до них їхати. Правових підстав для даних дій сам особисто не бачу.



