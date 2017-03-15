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Внесение изменений в договор о совместной деятельности, инициируемое не стороной договора
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15/03/17 16:19  Noviy_Jovten > svetos101    15/03/17 15:15Дерево
Ох уж эти госкомпании лицензты)) Надра шоле?

15/03/17 15:15  svetos101Отправить письмо > dkl    15/03/17 15:03Дерево
1) А входило в СД как лицензиат, на пользу С оно отчуждало имущество - часть на прибыль по Договору СД; СД заключается в добычи полезных ископаемых, ну а прибыль от этой добычи соответственно была поделена на части;
2) выход А с СД, а также вход туда С и Д оформлялось одним и тем же дополнительным соглашением (после выхода А, как лицензиат зашло Д);
3) право собственности А было признано на часть в договоре СД (на ту самую в 35 %)
4) изменения в СД о перераспределении были до суда о признании права собственности и скорее всего до разрыва договора купли-продажи.

Действительно, без 100 грамм никак)

15/03/17 15:09  Noviy_Jovten > svetos101    15/03/17 14:50Дерево
через наслидки недийсности, они у вас не застосованы

15/03/17 15:03  dkl > svetos101    15/03/17 14:07Дерево
так, во-первых, давайте поллитра, без него тут никак не разберешься:) во-вторых, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
- что было предметом продажи по договору купли-продажи между А и С: имущество? деньги? имущественное право по договору СД? что конкретно? и как это конкретное соотносится с предметом договора СД (более детально распишите, в чем заключается само СД, какие там права и обязанности сторон);
- каким документом был оформлен выход А из договора СД: соглашение о замене стороны? или как? дайте детали.
- как в договоре СД появилось Д? тоже у кого-то что-то купило? распишите подробно
- на что конкретное было признано право собственности А? на имущество? или на что?
- изменение в договор СД о перераспределении долей по договору, которые Вас не устраивают, были сделаны после вступления в силу решения суда о расторжении договора купли-продажи? до или после решения суда о признании права собственности?

15/03/17 14:50  svetos101Отправить письмо > Noviy_Jovten    15/03/17 14:34Дерево
Сейчас СД между В,С и Д. Они там уже перераспределили эти части по-другому. Но получается, что у С не было никаких оснований их перераспределять, как и не было полномочий на другие действия в договоре. Но как это доказать...

15/03/17 14:43  Rossi > svetos101    15/03/17 14:18Дерево
Сам "договор" (документ) не полный, должен учитываться вместе с решением суда.

15/03/17 14:34  Noviy_Jovten > svetos101    15/03/17 14:24Дерево
Сейчас СД между "В" и "Д"?
т.е. допка к купле-продаже была трёхсторонняя, я так понимаю? В договоре СД надо было согласие стороны "В" на передачу прав и обязанностей третьей стороне ("Д")? "В" выражало какую-то свою волю, направленную на принятие "Д"? Если всё в рамках договора купли-продажи осуществлялось (без привлечения "В"), то В и Д могут быть сколько угодно против, но "Д" не является стороной СД.

Если договор не был оплачен, признавайте его недействительным... Его розирвання не лишает Вас права признать его недействительным. Можно через основания фиктивности попробовать, если никаких движений вообще по нему не было.

15/03/17 14:24  svetos101Отправить письмо > Noviy_Jovten    15/03/17 14:18Дерево
Смотрите, "А" отчуждает в пользу "С" 35% части на прибыль по договору. Они подписывают дополнительное соглашение, которым "А" выходит из договора о совместной деятельности (основание - договор купли-продажи в пользу "С"), "С" входит на этом основании и "Д".
Далее в судебном порядку договор купли-продажи был расторгнут.

15/03/17 14:18  Noviy_Jovten > svetos101    15/03/17 14:07Дерево
Д.д.!
Сколько сторон в договоре всего?

Ваша цитата - "А" отчуждает в пользу "С" свою часть и больше не есть стороной договора - это чем подтверждается? Что за "часть" была продана - та, что являлась вкладом в договор простого общества или часть прибыли или та, что была на балансе "А" после отчуждения с баланса СД? Конкретнее можете расписать, а то непонятно.

По сторонам - т.е. Вы фактически как сторона "А" не выбывали из договора СД. Это и надо признать. Признайте иском Договор купли-продажи недействительным и в том же иске просите застосувати наслідки недійсності договору, в том числе и для Договора СД.

15/03/17 14:18  svetos101Отправить письмо > Rossi    15/03/17 14:10Дерево
вот это непонятно. сложно сказать, что "А" сторона договора, когда в самом договоре значится другое.

15/03/17 14:10  Rossi > svetos101    15/03/17 14:07Дерево
Разве сторона договора - это не тот, кто имеет право на часть прибыли от договора? Раз суд признал за "А" это право, то значит он является стороной.

15/03/17 14:07  svetos101Отправить письмо > dkl    15/03/17 13:50Дерево
Извините. Со стороны кажется, что всё ясно.
Итак, внесу правки.

Существует некий договор о совместной деятельности на добычу полезных ископаемых.
Заключен был между "А" (с правом на часть прибыли по договору - 35 %) и "В" (65 %). "А" отчуждает в пользу "С" свою часть и больше не есть стороной договора. Единственное, что нужно отметить - "С" не оплатило стоимость этой части и позже в судебном порядку этот договор был разорван.
Далее "А" дальше судится (уже с новыми участниками Совместной деятельности) подав иск о признании права собственности на данную часть. И снова суд на стороне "А" (признает такое право).
Далее сложнее.
"А" обращается к участникам совместной деятельности с просьбой включить его в договор с правом на часть прибыли по договору - 35 % (как и раньше), они против.
"А" обращается в суд с иском о внесении изменений в договор (включить его), суды всех инстанций отказывают, говоря при этом, что сторона договора не может инициировать внесение изменений в него.

15/03/17 13:50  dkl > svetos101    15/03/17 13:39Дерево
лихо закручено. лично я ничего вообще не понял. Рекомендую Вам более подробно и внятно расписать ситуацию. По принципу: между предприятие А и предприятием Б был заключен такой-то договор с таким-то предметом ... и т.д.

15/03/17 13:48  Rossi > svetos101    15/03/17 13:39Дерево
Что такое "право собственности на часть в договоре"?

15/03/17 13:39  svetos101Отправить письмо   Дерево
Такая ситуация.
Суд признал за нами право собственности на часть в договоре о совместной деятельности, которое ранее было отчуждено на пользу другого предприятия по договору купли-продажи (предприятие не оплатило часть в договоре о совместной деятельности, поэтому договор купли-продажи был расторгнут).
После того как суд признал право собственности на часть в этом договоре, какие должны быть дальнейшие действия?
П.С. подавали иск о внесении изменений в договор о совместной деятельности (хоть мы и не сторона договора), но суды отказали в удовлетворении такого иска.

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