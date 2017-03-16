Может ли ФОП в трудовом договоре указать ЗП в размере прожиточного минимума?

16/03/17 13:44 ОК АКА Олюня > Lapo4ka 16/03/17 13:40

или если Вы имели в виду:



Ваше гипотетическое ШР:

продавец - 1500

грузчик - 1500

уборщица - 1500



приказ о доплате до мин ЗП:

продавец - 1900

грузчик - 1800

уборщица - 1700?



но какую экономию средств, времени, усилий Вам это дает вместо того, чтобы сразу назначить ЗП в ШР:

продавец - 3400

грузчик - 3300

уборщица - 3200?

