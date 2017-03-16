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Трудовые правоотношения
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Может ли ФОП в трудовом договоре указать ЗП в размере прожиточного минимума?
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16/03/17 13:48  Marlboro!Отправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:40Дерево
І де там написано, що ЗП обовязково має бути різною?

16/03/17 13:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:47Дерево
и что? во-первых, индексация не всегда

16/03/17 13:47  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:44Дерево
А еще индексация...

16/03/17 13:46  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:45Дерево
ага, улавливаю - разница в 300 грн

16/03/17 13:45  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:44Дерево
та нет никакой дифференциации, есть уравниловка.

16/03/17 13:45  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:41Дерево
Для срвнения: уборщица 3200, грузчик-3300, продавец-3400...Улавливаете разницу?

16/03/17 13:44  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:40Дерево
или если Вы имели в виду:

Ваше гипотетическое ШР:
продавец - 1500
грузчик - 1500
уборщица - 1500

приказ о доплате до мин ЗП:
продавец - 1900
грузчик - 1800
уборщица - 1700?

но какую экономию средств, времени, усилий Вам это дает вместо того, чтобы сразу назначить ЗП в ШР:
продавец - 3400
грузчик - 3300
уборщица - 3200?

16/03/17 13:44  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:41Дерево
так и фифференциация есть и получают одинаково)Разница у всех в окладах есть...но по факту у всех по 3200

16/03/17 13:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:32Дерево
ок.
Ваше гипотетическое ШР:
продавец - 1700
грузчик - 1600
уборщица - 1500

приказ о доплате до мин ЗП:
продавец - 1500
грузчик - 1600
уборщица - 1700

где дифференциация, если все получают одинаково?

16/03/17 13:40  Lapo4ka > Marlboro!    16/03/17 13:32Дерево
Стаття 96. Тарифна система оплати праці

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

16/03/17 13:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:32Дерево
так в чем смысл таких сложных конструкций?

16/03/17 13:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:32Дерево
ну, так доплаты ж всё равно будут разные, и платить Вы всем будете разные суммы ЗП (одинаковый фикс + разные доплаты), налоги/сборы тоже будут разные

16/03/17 13:32  Marlboro!Отправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:30Дерево
Звідки ця цитата? Це взагалі що і де написано? І при цьому Ваше ж правило при нижчеописаному варіанту не буде дотримуватись - адже з врахуванням доплати всі будуть отримувати однаково 3200грн і диференціації не буде.

16/03/17 13:32  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:24Дерево
Если уборщице 3200, то продавцу 3400, и тд...плюс индексация

16/03/17 13:30  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:23Дерево
Всем одинаково нельзя...должна быть "діференціація на міжкваліфікаційному та міжпрофесійному рівнях"

16/03/17 13:24  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:18Дерево
одинаково все 1500 и доплата у всех 1700?
а всем сразу 3200 нельзя?
в чем тайный сакральный смысл?

16/03/17 13:23  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:18Дерево
назначьте всем 3200. вот и будут получать одинаково

16/03/17 13:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 13:18Дерево
каким образом они будут получать одинаково, если доплаты и соответственно налоги/сборы будут разные?!

16/03/17 13:18  Lapo4ka > ОК АКА Олюня    16/03/17 13:11Дерево
Чтобы все получали одинаково)

16/03/17 13:15  Lapo4ka > Ksenija    16/03/17 13:11Дерево
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 840
Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

16/03/17 13:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 09:50Дерево
а зачем?

16/03/17 13:11  KsenijaОтправить письмо > Lapo4ka    16/03/17 09:50Дерево
за полное раб время?
а с чего Вы взяли, что бюджетникам можно?

16/03/17 09:50  Lapo4ka   Дерево
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, может ли ФОП в трудовом договоре с сотрудником указать заработную плату меньше 3200 (в размере прожиточного минимума), и доплачивать до минимальноЙ?Или это только бюджетникам можно?

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