Может ли ФОП в трудовом договоре указать ЗП в размере прожиточного минимума?

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|16/03/17 13:48
Marlboro! > Lapo4ka
16/03/17 13:40
І де там написано, що ЗП обовязково має бути різною?
|16/03/17 13:48
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:47
и что? во-первых, индексация не всегда
|16/03/17 13:47
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:44
А еще индексация...
|16/03/17 13:46
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:45
ага, улавливаю - разница в 300 грн
|16/03/17 13:45
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:44
та нет никакой дифференциации, есть уравниловка.
|16/03/17 13:45
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:41
Для срвнения: уборщица 3200, грузчик-3300, продавец-3400...Улавливаете разницу?
|16/03/17 13:44
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:40
или если Вы имели в виду:
Ваше гипотетическое ШР:
продавец - 1500
грузчик - 1500
уборщица - 1500
приказ о доплате до мин ЗП:
продавец - 1900
грузчик - 1800
уборщица - 1700?
но какую экономию средств, времени, усилий Вам это дает вместо того, чтобы сразу назначить ЗП в ШР:
продавец - 3400
грузчик - 3300
уборщица - 3200?
|16/03/17 13:44
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:41
так и фифференциация есть и получают одинаково)Разница у всех в окладах есть...но по факту у всех по 3200
|16/03/17 13:41
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:32
ок.
Ваше гипотетическое ШР:
продавец - 1700
грузчик - 1600
уборщица - 1500
приказ о доплате до мин ЗП:
продавец - 1500
грузчик - 1600
уборщица - 1700
где дифференциация, если все получают одинаково?
|16/03/17 13:40
Lapo4ka > Marlboro!
16/03/17 13:32
Стаття 96. Тарифна система оплати праці
Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.
|16/03/17 13:39
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:32
так в чем смысл таких сложных конструкций?
|16/03/17 13:37
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:32
ну, так доплаты ж всё равно будут разные, и платить Вы всем будете разные суммы ЗП (одинаковый фикс + разные доплаты), налоги/сборы тоже будут разные
|16/03/17 13:32
Marlboro! > Lapo4ka
16/03/17 13:30
Звідки ця цитата? Це взагалі що і де написано? І при цьому Ваше ж правило при нижчеописаному варіанту не буде дотримуватись - адже з врахуванням доплати всі будуть отримувати однаково 3200грн і диференціації не буде.
|16/03/17 13:32
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:24
Если уборщице 3200, то продавцу 3400, и тд...плюс индексация
|16/03/17 13:30
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:23
Всем одинаково нельзя...должна быть "діференціація на міжкваліфікаційному та міжпрофесійному рівнях"
|16/03/17 13:24
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:18
одинаково все 1500 и доплата у всех 1700?
а всем сразу 3200 нельзя?
в чем тайный сакральный смысл?
|16/03/17 13:23
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:18
назначьте всем 3200. вот и будут получать одинаково
|16/03/17 13:22
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 13:18
каким образом они будут получать одинаково, если доплаты и соответственно налоги/сборы будут разные?!
|16/03/17 13:18
Lapo4ka > ОК АКА Олюня
16/03/17 13:11
Чтобы все получали одинаково)
|16/03/17 13:15
Lapo4ka > Ksenija
16/03/17 13:11
|16/03/17 13:11
ОК АКА Олюня > Lapo4ka
16/03/17 09:50
а зачем?
|16/03/17 13:11
Ksenija > Lapo4ka
16/03/17 09:50
за полное раб время?
а с чего Вы взяли, что бюджетникам можно?
|16/03/17 09:50
Lapo4ka
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, может ли ФОП в трудовом договоре с сотрудником указать заработную плату меньше 3200 (в размере прожиточного минимума), и доплачивать до минимальноЙ?Или это только бюджетникам можно?