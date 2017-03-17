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Явка представника обов'язкова ?
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17/03/17 10:24  igorek9 > User_N    17/03/17 10:12Дерево
Дякую Вам, так ми і зробимо!

17/03/17 10:12  User_N > igorek9    17/03/17 09:24Дерево
У повістці ще мусить бути напис про наслідки неявки,
але якщо я вірно зрозумів, що ви - бюджетна установа до якої громадянин подав позов про стягнення щорічної допомоги, то наслідком неявки буде розгляд за наявними матеріалами.

Однак трактування: " у зв'язку з наданням всіх пояснень у запереченні", погодьтеся, не дуже коректно звучатиме для судді котрий розпорядився написати червоною пастою "явка обов/язкова"
напишіть просто, що не маєте можливості забезпечити присутність свого представника та просите розглянути справу за наявними матеріалами (без пояснення причини)

17/03/17 09:24  igorek9 > User_N    17/03/17 09:19Дерево
Адмін. справа про стягнення щорічної допомоги. У нашій справі ми можемо написати про розгляд без нашої участі у зв'язку з наданням всіх пояснень у запереченні, незважаючи на те, що ручкою у повістці написано "явка представника обов'язкова"?

17/03/17 09:19  User_N > igorek9    17/03/17 08:40Дерево
Що за справа?
про що?
якщо аліменти чи інш., що пов/язане з кримінальною відповідальністю, то дуже раджу з/явитися і вчасно.
якщо цивільна, то необхідно повідомити про причини неявки

Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.


Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі

1. Суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 цього Кодексу, у разі:

1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки;

2) першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.

2. Неявка представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд.

3. У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

4. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

5. Наслідки, визначені частинами другою - четвертою цієї статті, настають і в разі, якщо сторона залишить залу судового засідання.



Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

17/03/17 08:40  igorek9   Дерево
Здравствуйте! Принесли повестку про вызов в суд. Мы написали заявление о рассмотрение без участия ответчика. Сейчас по этому же делу снова принесли повестку но на другую дату, и на этот раз внизу повестки красными чернилами написано: "Явка представника обов'язкова". Обязательно ли нам являться на судебное заседание или можно написать в этом случае еще раз заявление о рассмотрение без участия ответчика? Все разъяснение мы уже предоставили по этому дело письменно...

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