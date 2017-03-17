Письменное изложение выступления в судебных дебатах

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|17/03/17 11:01
Rossi > 7875
17/03/17 10:47
Разрешено то, что предусмотрено. Кодекс предусматривает право стороны давать письменные пояснения суду. Какой-то определенной стадией процесса это право не ограничено, поэтому в силу указанной нормы можно подать письменные пояснения и на дебатах.
|17/03/17 10:47
7875 > Rossi
17/03/17 10:34
Т.е. Вы понимаете процессуальный закон - всё что не запрещено, разрешено? Но там нету и запрета на доказательства. И судья даже может возобновить разбирательство.
Надо быть честнее. Введите тогда такую норму: "По окончанию судебных прений, но до удаление суда в совещательную комнату, обвинитель, защитник, подсудимый, а также потерпевший, гр.истец, ответчик или их представители вправе представить суду в письменном виде предполагаемую ими формулировку решения вопроса..." ( УПК РСФСР, 1960)
|17/03/17 10:35
Забыл) > Евгений Осычнюк
17/03/17 10:26
спасибо всем за ответы.
Суд сельский. Поэтому, я убежден на 99%, что аргументы таки не задержаться в голове судьи. Человек воспринимает все немного на своем уровне реальности. А по делу много нюансов, в т.ч. разночтения в показаниях свидетелей.
Смысл этих пояснений не только помочь ему, но и "ступенька в апелляцию".
Однажды сам был удивлен, когда в таком же сельском суде представитель противоположной стороны подал текст дебатов в письменном виде. Помню точно, он ссылался то ли на спец. норму, то ли на какое-то разъяснение, но что-то было такое.
|17/03/17 10:34
Rossi > Евгений Осычнюк
17/03/17 10:26
Нет запрета на подачу письменных пояснений (не доказательств) в судебных дебатах.
|17/03/17 10:26
Евгений Осычнюк > Забыл)
17/03/17 09:42
В дебатак не приобщите никак. По ч.1 ст.27 ЦПКУ, "Особи, які беруть участь у справі, мають право...давати усні та письмові пояснення судові...", а по ст.193 ЦПКУ "У судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть участь у справі", т.е. только устно под звукозапись. На этой стадии суд письменные пояснения даже не примет.
|17/03/17 10:24
User_N > Забыл)
17/03/17 09:42
Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
...давати усні та письмові пояснення судові, ...
Подайте додаткові пояснення через канцелярію.
На перший погляд Ваше питання може дійсно виглядати безглуздим, але з досвіду знаю, що усні аргументи вивітряться з голови судді щойно закінчиться слухання, тому додаткова фіксація аргументів має певний сенс.
|17/03/17 10:20
7875 > Забыл)
17/03/17 09:42
Нет такого права
|17/03/17 10:19
Ksenija > Забыл)
17/03/17 09:42
чем не пояснения?
только читать их никто не будет, тем более пытаться понять, если что неясно.
|17/03/17 09:42
Забыл)
Уважаемые коллеги)
Извиняюсь за глупый вопрос. Гражданский процесс. Забыл, какая статья регламентирует право стороны приобщить к материалам дела текст своего выступление в дебатах, изложенный в письменной форме.
Лопачу Кодекс - не вижу)
Спасибо большое:)