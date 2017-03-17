Письменное изложение выступления в судебных дебатах

Т.е. Вы понимаете процессуальный закон - всё что не запрещено, разрешено? Но там нету и запрета на доказательства. И судья даже может возобновить разбирательство. Надо быть честнее. Введите тогда такую норму: "По окончанию судебных прений, но до удаление суда в совещательную комнату, обвинитель, защитник, подсудимый, а также потерпевший, гр.истец, ответчик или их представители вправе представить суду в письменном виде предполагаемую ими формулировку решения вопроса..." ( УПК РСФСР, 1960)

17/03/17 10:35 Забыл) > Евгений Осычнюк 17/03/17 10:26

спасибо всем за ответы.



Суд сельский. Поэтому, я убежден на 99%, что аргументы таки не задержаться в голове судьи. Человек воспринимает все немного на своем уровне реальности. А по делу много нюансов, в т.ч. разночтения в показаниях свидетелей.



Смысл этих пояснений не только помочь ему, но и "ступенька в апелляцию".



Однажды сам был удивлен, когда в таком же сельском суде представитель противоположной стороны подал текст дебатов в письменном виде. Помню точно, он ссылался то ли на спец. норму, то ли на какое-то разъяснение, но что-то было такое.

