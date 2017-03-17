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Письменное изложение выступления в судебных дебатах
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17/03/17 11:01  Rossi > 7875    17/03/17 10:47Дерево
Разрешено то, что предусмотрено. Кодекс предусматривает право стороны давать письменные пояснения суду. Какой-то определенной стадией процесса это право не ограничено, поэтому в силу указанной нормы можно подать письменные пояснения и на дебатах.

17/03/17 10:47  7875 > Rossi    17/03/17 10:34Дерево
Т.е. Вы понимаете процессуальный закон - всё что не запрещено, разрешено? Но там нету и запрета на доказательства. И судья даже может возобновить разбирательство.

Надо быть честнее. Введите тогда такую норму: "По окончанию судебных прений, но до удаление суда в совещательную комнату, обвинитель, защитник, подсудимый, а также потерпевший, гр.истец, ответчик или их представители вправе представить суду в письменном виде предполагаемую ими формулировку решения вопроса..." ( УПК РСФСР, 1960)

17/03/17 10:35  Забыл) > Евгений Осычнюк    17/03/17 10:26Дерево
спасибо всем за ответы.

Суд сельский. Поэтому, я убежден на 99%, что аргументы таки не задержаться в голове судьи. Человек воспринимает все немного на своем уровне реальности. А по делу много нюансов, в т.ч. разночтения в показаниях свидетелей.

Смысл этих пояснений не только помочь ему, но и "ступенька в апелляцию".

Однажды сам был удивлен, когда в таком же сельском суде представитель противоположной стороны подал текст дебатов в письменном виде. Помню точно, он ссылался то ли на спец. норму, то ли на какое-то разъяснение, но что-то было такое.

17/03/17 10:34  Rossi > Евгений Осычнюк    17/03/17 10:26Дерево
Нет запрета на подачу письменных пояснений (не доказательств) в судебных дебатах.

17/03/17 10:26  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Забыл)    17/03/17 09:42Дерево
В дебатак не приобщите никак. По ч.1 ст.27 ЦПКУ, "Особи, які беруть участь у справі, мають право...давати усні та письмові пояснення судові...", а по ст.193 ЦПКУ "У судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть участь у справі", т.е. только устно под звукозапись. На этой стадии суд письменные пояснения даже не примет.

17/03/17 10:24  User_N > Забыл)    17/03/17 09:42Дерево
Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
...давати усні та письмові пояснення судові, ...

Подайте додаткові пояснення через канцелярію.

На перший погляд Ваше питання може дійсно виглядати безглуздим, але з досвіду знаю, що усні аргументи вивітряться з голови судді щойно закінчиться слухання, тому додаткова фіксація аргументів має певний сенс.

17/03/17 10:20  7875 > Забыл)    17/03/17 09:42Дерево
Нет такого права

17/03/17 10:19  KsenijaОтправить письмо > Забыл)    17/03/17 09:42Дерево
чем не пояснения?
только читать их никто не будет, тем более пытаться понять, если что неясно.

17/03/17 09:42  Забыл)   Дерево
Уважаемые коллеги)

Извиняюсь за глупый вопрос. Гражданский процесс. Забыл, какая статья регламентирует право стороны приобщить к материалам дела текст своего выступление в дебатах, изложенный в письменной форме.

Лопачу Кодекс - не вижу)

Спасибо большое:)

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