Восстановление срока предъявления исполнительной надписи нотариуса

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|22/03/17 17:58
Rossi > advokat1311
22/03/17 17:03
Ну так значит не пропустили вы срок (его продлили с года до трех). Предъявляйте на исполнение.
|22/03/17 17:36
Евгений Осычнюк > advokat1311
22/03/17 17:06
Так почитайте ст.15 ГПКУ - и будет Вам счастье.
|22/03/17 17:22
ОК АКА Олюня > ОК АКА Олюня
22/03/17 17:21
|22/03/17 17:21
ОК АКА Олюня > advokat1311
22/03/17 17:05
|22/03/17 17:06
advokat1311 > Евгений Осычнюк
22/03/17 16:50
Таких "общих правил подсудности", я не увидел в кодексе
|22/03/17 17:05
advokat1311 > Евгений Осычнюк
22/03/17 16:51
Нет
Если не ошибаюсь, было оф. разъяснение Укрпочты о неотправке почты в г. Донецк, на которое ссылались госы
|22/03/17 17:03
advokat1311 > Rossi
22/03/17 15:58
3 года с момента исполнительной надписи - нет, не пропустили
|22/03/17 16:51
Евгений Осычнюк > advokat1311
22/03/17 15:53
Первый раз о таком узнаю, честно говоря. И что - Вы обжаловали отказ?
|22/03/17 16:50
Евгений Осычнюк > advokat1311
22/03/17 15:51
По общим правилам подсудности.
|22/03/17 15:58
Rossi > advokat1311
22/03/17 15:02
3 года пропустили?
|22/03/17 15:53
advokat1311 > Евгений Осычнюк
22/03/17 15:44
Кроме того, на тот момент исп. службы отказывали в открытии исп. производств, мотивируя это тем, что невозможно направить уведомлении об открытии на неподконтрольную территорию
|22/03/17 15:51
advokat1311 > Евгений Осычнюк
22/03/17 15:44
Вопрос: в какой хозсуд обращаться - по месту нахождения должника или взыскателя?
|22/03/17 15:44
Евгений Осычнюк > advokat1311
22/03/17 15:02
Сомнительно, что восстановят. "Не предъявляли по причине нахождения юридического адреса должника на оккупированной территории" - это если бы взыскатель там находился, то на 100% уважительная причина. А Вы могли предъявить в перемещенный отдел ДВС, никаких препятствий к тому не было. Но попробуйте - в чем риск? Только учтите, что скорее всего, придятся с иском обращаться - не пропустите еще исковую давность.
|22/03/17 15:02
advokat1311
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом в вопросе восстановления срока предъявления исполнительной надписи нотариуса.
Ситуация банальная: есть исполнительная надпись нотариуса на изъятие имущества у должника, срок предъявления которой в исполнительную службу истек.
Не предъявляли по причине нахождения юридического адреса должника на оккупированной территории (г. Донецк).
Сейчас должник перерегистрировался на подконтрольную Украине территорию.
Есть большое желание предъявить к исполнению, восстановив сроки.
Всем спасибо!