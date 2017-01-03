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Восстановление срока предъявления исполнительной надписи нотариуса
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22/03/17 17:58  Rossi > advokat1311    22/03/17 17:03Дерево
Ну так значит не пропустили вы срок (его продлили с года до трех). Предъявляйте на исполнение.

22/03/17 17:36  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > advokat1311    22/03/17 17:06Дерево
Так почитайте ст.15 ГПКУ - и будет Вам счастье.

22/03/17 17:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    22/03/17 17:21Дерево
3/1/2017 Робота Укрпошти в Донецькій та Луганській областях [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/03/17 17:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > advokat1311    22/03/17 17:05Дерево
Укрпошта припиняє відправку пошти на території проведення АТО [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/03/17 17:06  advokat1311 > Евгений Осычнюк    22/03/17 16:50Дерево
Таких "общих правил подсудности", я не увидел в кодексе

22/03/17 17:05  advokat1311 > Евгений Осычнюк    22/03/17 16:51Дерево
Нет
Если не ошибаюсь, было оф. разъяснение Укрпочты о неотправке почты в г. Донецк, на которое ссылались госы

22/03/17 17:03  advokat1311 > Rossi    22/03/17 15:58Дерево
3 года с момента исполнительной надписи - нет, не пропустили

22/03/17 16:51  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > advokat1311    22/03/17 15:53Дерево
Первый раз о таком узнаю, честно говоря. И что - Вы обжаловали отказ?

22/03/17 16:50  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > advokat1311    22/03/17 15:51Дерево
По общим правилам подсудности.

22/03/17 15:58  Rossi > advokat1311    22/03/17 15:02Дерево
3 года пропустили?

22/03/17 15:53  advokat1311 > Евгений Осычнюк    22/03/17 15:44Дерево
Кроме того, на тот момент исп. службы отказывали в открытии исп. производств, мотивируя это тем, что невозможно направить уведомлении об открытии на неподконтрольную территорию

22/03/17 15:51  advokat1311 > Евгений Осычнюк    22/03/17 15:44Дерево
Вопрос: в какой хозсуд обращаться - по месту нахождения должника или взыскателя?

22/03/17 15:44  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > advokat1311    22/03/17 15:02Дерево
Сомнительно, что восстановят. "Не предъявляли по причине нахождения юридического адреса должника на оккупированной территории" - это если бы взыскатель там находился, то на 100% уважительная причина. А Вы могли предъявить в перемещенный отдел ДВС, никаких препятствий к тому не было. Но попробуйте - в чем риск? Только учтите, что скорее всего, придятся с иском обращаться - не пропустите еще исковую давность.

22/03/17 15:02  advokat1311   Дерево
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом в вопросе восстановления срока предъявления исполнительной надписи нотариуса.
Ситуация банальная: есть исполнительная надпись нотариуса на изъятие имущества у должника, срок предъявления которой в исполнительную службу истек.
Не предъявляли по причине нахождения юридического адреса должника на оккупированной территории (г. Донецк).
Сейчас должник перерегистрировался на подконтрольную Украине территорию.
Есть большое желание предъявить к исполнению, восстановив сроки.
Всем спасибо!

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