Восстановление срока предъявления исполнительной надписи нотариуса

Ну так значит не пропустили вы срок (его продлили с года до трех). Предъявляйте на исполнение.

Нет Если не ошибаюсь, было оф. разъяснение Укрпочты о неотправке почты в г. Донецк, на которое ссылались госы

Кроме того, на тот момент исп. службы отказывали в открытии исп. производств, мотивируя это тем, что невозможно направить уведомлении об открытии на неподконтрольную территорию