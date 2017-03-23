Визнання договору купівлі продажу квартири на товарній біржі дійсним

Очень много судов и очень много решений и все они разные, хотя ситуации идентичные.Вот поэтому я и обратилась за советами, сама юрист, но в моей практике не было таких ситуаций. Вот чтобы вы подсказали дел ать по этому делу?

Если подавать в суд, то на какую ст. ссылаться, ведь когда мама заключала договор все было законно и в законе и в договоре указывается , что последующие нотариальное удостоверение не требуется, и в БТИ все зарегистрировали, а сегодня нотариусы, хотят чтобы через суд признавали сделки действительными, а на какие ст. гражданского кодекса при этом ссылаться, остаётся загадкой. На ч.2 ст. 220 Цк Украины, можно, но так никто и не знал, что нотариальное оформление надо, а тем более как доказать, тот факт, что одна сторона уклонялась от нотариально удостоверения, если покупатель умер, а продавец, вообще гражданин Белоруссии и я неуверенна жив ли он.

Спасибо за ответ. В Гражданском кодексе 1963 года идет речь о домах, вот к ним и приписывают квартиры. Очень много судебных дел по этому вопросу и все они разные, потому что нет четкой нормы регулирующие данные правоотношения.