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Визнання договору купівлі продажу квартири на товарній біржі дійсним
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23/03/17 19:21  МиссуриОтправить письмо > Миссури    23/03/17 19:20Дерево
Заранее спасибо, интересует любое мнение

23/03/17 19:20  МиссуриОтправить письмо > Евгений Осычнюк    23/03/17 19:17Дерево
Очень много судов и очень много решений и все они разные, хотя ситуации идентичные.Вот поэтому я и обратилась за советами, сама юрист, но в моей практике не было таких ситуаций.
Вот чтобы вы подсказали дел
ать по этому делу?

23/03/17 19:18  МиссуриОтправить письмо > Миссури    23/03/17 19:06Дерево
Если подавать в суд, то на какую ст. ссылаться, ведь когда мама заключала договор все было законно и в законе и в договоре указывается , что последующие нотариальное удостоверение не требуется, и в БТИ все зарегистрировали, а сегодня нотариусы, хотят чтобы через суд признавали сделки действительными, а на какие ст. гражданского кодекса при этом ссылаться, остаётся загадкой. На ч.2 ст. 220 Цк Украины, можно, но так никто и не знал, что нотариальное оформление надо, а тем более как доказать, тот факт, что одна сторона уклонялась от нотариально удостоверения, если покупатель умер, а продавец, вообще гражданин Белоруссии и я неуверенна жив ли он.

23/03/17 19:17  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Миссури    23/03/17 19:06Дерево
И кстати - сейчас суды весьма неодобрительно к таким делам относятся, в свете последних позиций ВСУ.

23/03/17 19:06  МиссуриОтправить письмо > Евгений Осычнюк    23/03/17 18:50Дерево
Спасибо за ответ. В Гражданском кодексе 1963 года идет речь о домах, вот к ним и приписывают квартиры. Очень много судебных дел по этому вопросу и все они разные, потому что нет четкой нормы регулирующие данные правоотношения.

23/03/17 18:50  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Миссури    23/03/17 18:06Дерево
Идите к другому нотарю, пусть не морочит голову. В перечне правоустанавливающих документов биржевой договор есть, согласно п.1.2 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Тем более - по ЦК УССР, где для квартир вообще не было обязательной нотариальной формы.

23/03/17 18:06  МиссуриОтправить письмо   Дерево
Уважаемые коллеги, возникла такая ситуация, очень интересно ваше мнение по этому поводу.
Мама покупает в 1996 году квартиру на товарной бирже, регистрирует ее, прописывается в нее сама и прописывает дочку и внучку. В 2012 году умирает мама, когда дочки(их 2) идут к нотариусу о нотариусу, то узнают, о том, что договор не действительный так как заключен на бирже и не был нотариально не заверен и советует им обратиться в суд. И вот тут и встает самый главный вопрос. Признание договора действительным, возможно если доказать, что одна сторона уклоняется от нотариального удостоверение договора, а вот как это сделать, если никто вообще не знал, что договор не действительный и как доказать, тот факт, что сторона уклоняется от нотариального удостоверения.
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору 2. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
Заранее благодарю, может ктото подскажет свои мысли как-то по другому сформировать иск.

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