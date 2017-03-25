Антимагнитная пломба, штраф

25/03/17 13:34 Digrand

Здравствуйте.

Являюсь арендатором жилья около года (договор закончился пол года назад, не продлевали).



Возникла необходимость сменить в квартире основной кран, нужно было снять пломбу. Хозяйка написала заявку, пришли снимать и тут заявляют, что на счетчиках стояли магниты (что-то там показывают пломбы), счетчика в квартире 2. Лично присутствовал, акта никакого не составили, только расписался на какой то бумажке - мол они сняли пломбы на время ремонтных работ.



Хозяйку инспектор дожидаться не стал, забрал пломбы и ушел. Хозяйка пошла к ним и те ей на словах сказали штраф сначала 25000 (показали пломбы, которые будто бы показывают наличие магнита). Она там умоляла, скинули на 8000. Так же сказали, что 3 месяца назад была проверка и было все нормально. Соответственно хозяйка наехала на нас (до нас тут тоже были квартиранты).



3 месяца назад проверок не было, максимум в дверях спрашивали показатели. Один раз помню заходил инспектор примерно год назад, просто взглянула на счетчики, сказала все нормально и ушла.



Что самое забавное, ей сказали брать документы (был четверг) и приходить в понедельник для составления акта. Я ей говорю, что бы ничего не подписывала, но она боится, что если будет оспаривать, то скажут 25000 штраф.



Я думаю, что это чистой воды развод. Почему инспектор не дождался хозяина квартиры и убежал с пломбами, акт составляет через 4 дня. Разве не на месте должны это делать, сразу? От куда я знаю, что за этих 4 дня инспектор сам не приставил к пломбам магнит.



Ну и самое важное - магнитов мы не ставили 100%, я даже не знаю как они выглядят. Есть вероятность что ставили прошлые квартиранты, но как заверяют, были проверки во то время когда мы жили и было все нормально. Бред какой-то(



Конечно я могу посорится с хозяйкой, съехать и все. Квартира удобная, привык, много нюансов но и платить я за то чего не делал не буду. Хочется это как то мирно все решить.



Подскажите, как быть в данном случае, что мне говорить, когда в понедельник пойдем на водоканал? Или обращаться в суд?



Смущает так же то, от куда такие заоблачные суммы (если 3 месяца назад было все нормально), да и если смотреть мои оплаты, платил как всегда в среднем 5-7 кубов в месяц.



Дубу благодарен за любые подсказки. Спасибо!

