Взыскание среднего заработка по уже исполненному решению суда

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27/03/17 11:51 Marlboro! > aolya79081216 27/03/17 11:46

Порядок, дні і суми для обрахунку середнього заробітку будуть такі ж, як і в першому рішенні суду.



27/03/17 11:46 aolya79081216 > Marlboro! 27/03/17 11:29

В платежках писалось в назначении "Согласно решения суда", а в самом решении компенсация стоит на 2-м месте после среднего зараб-ка. Благо, что сумма компенсации небольшая. Тут, похоже придется побороться! И подскажите еще, если владеете информацией, порядок исчисления причитающихся сумм ( средний на компенсацию) в данном случае? За какой период?



27/03/17 11:29 Marlboro! > aolya79081216 27/03/17 11:23

А в призначеннях платежів Ви не писали за що конкретно платиться?

Тоді хз, законодавство цього не регулює.

Думаю доречно було б відштовхуватись від найгіршого варіанту (що дата буде рахуватись від останнього платежу по рішенню).

А там можете спробувати доказувати що сплачувались суми по порядку, вказаному в рішенні (скоріш за все компенсація там стоїть першою, а потім після неї середній заробіток).



27/03/17 11:23 aolya79081216 > Marlboro! 27/03/17 11:16

Понятно! Спасибо. Получается что частично получится отбить в разрезе компен. за дні відпустки. А как вычислить когда именно была выплачена эта компенсация, если вся сумма, причитающая по решению была разделена на несколько равных частей?



27/03/17 11:16 Marlboro! > aolya79081216 27/03/17 11:09

3 місяці обраховуються з дня виплати компенсації.



П.С. компенсація за дні відпустки теж входить в заробітну плату і за неї нараховується СерЗароб.



27/03/17 11:09 aolya79081216 > Marlboro! 27/03/17 10:59

по решению 2-инст. взысканию подлежало средний заработок за час затримки розрахунку, компенсація за дні невикористаної відпустки та моральна шкода. Задолженности по з/п не было вообще! А при рассмотрении дела в 1-й инст.была сумма за неиспользованный отпуск, которая до вынесения решения 1-инст. была оплачена.



27/03/17 10:59 Marlboro! > aolya79081216 27/03/17 10:49





Що стосується відбитись, то я б хотів уточнити. Середній заробіток нараховується на невиплачену ЗП, а не на невиплачений середній заробіток. Тобто, середній заробіток на середній же заробіток не нараховується.

Ви в першому повідомленні пишете, що за рішенням було стягнуто середній заробіток і моральну шкоду. Там було стягнуто ще якусь ЗП, чи всі борги підприємством по зарплаті було погашено ще до першого процесу? КЗПП прямо визначає цей момент початку обрахування строку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Що стосується відбитись, то я б хотів уточнити. Середній заробіток нараховується на невиплачену ЗП, а не на невиплачений середній заробіток. Тобто, середній заробіток на середній же заробіток не нараховується.Ви в першому повідомленні пишете, що за рішенням було стягнуто середній заробіток і моральну шкоду. Там було стягнуто ще якусь ЗП, чи всі борги підприємством по зарплаті було погашено ще до першого процесу?



27/03/17 10:49 aolya79081216 > Marlboro! 27/03/17 10:35

А можно ли в данном случае говорить, что работник узнал о нарушенном праве еще при первом платеже? И соответственно 3-х месячный срок нарушен. И вообще есть ли шанс отбить данный иск?

