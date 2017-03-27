Взыскание среднего заработка по уже исполненному решению суда

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|27/03/17 12:00
aolya79081216 > Marlboro!
27/03/17 11:51
Только на сумму согласно решения суда. Будем бороться, спасибо за помощь!
|27/03/17 11:51
Marlboro! > aolya79081216
27/03/17 11:46
Порядок, дні і суми для обрахунку середнього заробітку будуть такі ж, як і в першому рішенні суду.
|27/03/17 11:46
aolya79081216 > Marlboro!
27/03/17 11:29
В платежках писалось в назначении "Согласно решения суда", а в самом решении компенсация стоит на 2-м месте после среднего зараб-ка. Благо, что сумма компенсации небольшая. Тут, похоже придется побороться! И подскажите еще, если владеете информацией, порядок исчисления причитающихся сумм ( средний на компенсацию) в данном случае? За какой период?
|27/03/17 11:29
Marlboro! > aolya79081216
27/03/17 11:23
А в призначеннях платежів Ви не писали за що конкретно платиться?
Тоді хз, законодавство цього не регулює.
Думаю доречно було б відштовхуватись від найгіршого варіанту (що дата буде рахуватись від останнього платежу по рішенню).
А там можете спробувати доказувати що сплачувались суми по порядку, вказаному в рішенні (скоріш за все компенсація там стоїть першою, а потім після неї середній заробіток).
|27/03/17 11:23
aolya79081216 > Marlboro!
27/03/17 11:16
Понятно! Спасибо. Получается что частично получится отбить в разрезе компен. за дні відпустки. А как вычислить когда именно была выплачена эта компенсация, если вся сумма, причитающая по решению была разделена на несколько равных частей?
|27/03/17 11:16
Marlboro! > aolya79081216
27/03/17 11:09
3 місяці обраховуються з дня виплати компенсації.
П.С. компенсація за дні відпустки теж входить в заробітну плату і за неї нараховується СерЗароб.
|27/03/17 11:09
aolya79081216 > Marlboro!
27/03/17 10:59
по решению 2-инст. взысканию подлежало средний заработок за час затримки розрахунку, компенсація за дні невикористаної відпустки та моральна шкода. Задолженности по з/п не было вообще! А при рассмотрении дела в 1-й инст.была сумма за неиспользованный отпуск, которая до вынесения решения 1-инст. была оплачена.
|27/03/17 10:59
Marlboro! > aolya79081216
27/03/17 10:49
КЗПП прямо визначає цей момент початку обрахування строку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Що стосується відбитись, то я б хотів уточнити. Середній заробіток нараховується на невиплачену ЗП, а не на невиплачений середній заробіток. Тобто, середній заробіток на середній же заробіток не нараховується.
Ви в першому повідомленні пишете, що за рішенням було стягнуто середній заробіток і моральну шкоду. Там було стягнуто ще якусь ЗП, чи всі борги підприємством по зарплаті було погашено ще до першого процесу?
|27/03/17 10:49
aolya79081216 > Marlboro!
27/03/17 10:35
А можно ли в данном случае говорить, что работник узнал о нарушенном праве еще при первом платеже? И соответственно 3-х месячный срок нарушен. И вообще есть ли шанс отбить данный иск?
|27/03/17 10:35
Marlboro! > aolya79081216
27/03/17 10:24
Мирова угода сили не матиме.
3 місяці обраховуються з дати повного розрахунку.
|27/03/17 10:24
aolya79081216
Добрый день, участники! Прошу помочь разобраться в правильности действий. По решению суда уволенному работнику причиталось выплатить средний заработок, моральный ущерб. На стадии исполнения сторонами подписано мировое соглашение ( не утверждалось судом и исп. службой) о рассрочке. После полной выплаты работником снова подан иск о взыскании среднего заработка. Будет ли в данном случае данное мировое соглашение иметь силу? И с какого момента считать 3-х месячный срок для обращения в суд?