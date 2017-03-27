В материалах админдела не указаны повреждения авто

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27/03/17 15:33 Лопатухин > Defender 27/03/17 14:22

Было ДТП. оба участника застрахованы в одной СК. Водитель умер за рулем, в следствии смерти и произошло само ДТП. СК тянет со сбором документов и оформлением выплат уже 8месяцев- типа им не отвечает полиция- не выдают им Довідку про дорожньо-транспортну пригоду.

ВОПРОС:

возможно ли самостоятельно самому получить в полиции Довідку про дорожньо-транспортну пригоду? Выдадут ли? ведь в Порядке о выдаче доидок прописано что полиция выдает такеи довидки только СК или МТСБУ...и как тогда действовать в таком случае?



27/03/17 14:22 Defender > добрый жук 27/03/17 14:18

Аааааа....

а зачем виновнику дтп-физлицу защитник?

цель? пожелания? бюджет мероприятия?

или просто, чтоб не было на суде одиноко?

Может, Ваш клиент боится закрытых помещений?

Это к тому, что мне хотелось бы понять, а чем же Вы ему можете помочь.



27/03/17 14:15 Defender > добрый жук 27/03/17 14:11

проблема в том, что если терпила вам решит не показывать свою машину или полиции, то ничего ему за это не будет .. совсем ничего :)

а так понятное дело, что вы несогласны..

99,9% несогласны в таких случаях :)



27/03/17 14:10 добрый жук > смт 27/03/17 14:05

так то оно так, но боюсь потом придется оплатить экспертизу, если мы будем не согласны с оценкой повреждений и самими повреждениями (в случае если потерпевшие под шумок захотят поремонтировать себе и не дтпшные повреждения)



27/03/17 14:09 Defender > добрый жук 27/03/17 14:03

\\это личное дело\\

лучше просить чем не просить!

а еще лучше и в апелляции поучаствовать :)

какая-никакая, а практика будет,опыт :)



27/03/17 14:06 Defender > добрый жук 27/03/17 13:59

и как на практике эта доработка будет происходить?

что мешало потерпевшему уже починиться?



27/03/17 14:05 смт > добрый жук 27/03/17 14:03

Раз пусто значит их не было. Пусть другая сторона ломает голову



27/03/17 14:02 Defender > добрый жук 27/03/17 13:56

\\есть ли смысл просить на доработку\\

зависит от полноты налитого стакана..

чем лучше клиент оплачивает услуги тем больше их нужно отрабатывать и просить,просить, просить :) создавать видимость большой проделанной работы :) ну а там уже как получится..

все равно большая часть клиентов так и не поймет уровень мастерства юриста .. поэтому надо просить ..

ведь всегда потом можно будет сказать, что мол, хотел как лучше,все просил, но судья он же такой .... ....... :)



27/03/17 13:59 добрый жук > смт 27/03/17 13:54

есть схема, обратная сторона не строго такая, но похоже и там в графе механічні пошкодження внаслідок дтп- пусто



27/03/17 13:56 добрый жук > Defender 27/03/17 13:51

инструкцию читала -должны быть справки, но я не знаю есть ли у потерпевших такая справка, у меня есть только материалы дела из суда.



понятно что нет в кодексе доработке, но на практике такая доработка есть -давайте не будем пускаться в полемику за очевидное.



удовлетворит ли суд мое ходатайство тоже вилами по воде -это я понимаю -тем более, как вы верно заметили, предполагаемая доработка касается даже не протокола, а повреждений что к админделу впринципе отношения особого не имеет.



но я волнуюсь как потом будет определяться ущерб от дтп потому и спрашиваю -есть ли смысл просить на доработку и как оно на практике будет дорабатываться.



27/03/17 13:51 Defender > добрый жук 27/03/17 13:36

инструкцию по оформлению ДТП читайте

по версии полицейских справки о повреждение уже не оформляются

проверьте

\\Просить ли суд возвращать дело на доработку\\

просить вы можете что угодно, а доработка касается косяков по протоколу

скорее, чем всего остального..

к том же в КУпАП есть такое слово доработка? Статья? :)



27/03/17 13:49 добрый жук > смт 27/03/17 13:42

ну вот есть такой документ - відомості про учасників-і там водій, проживає, авто, марка іт.д. і графа -механічні пошкодження внаслідок дтп- и там пусто в этой графе.

я так поняла это обратная сторона схемы дтп.



мы виновники, волнуюсь как будут определять потом - повреждение ли это от дтп или оно там так и было, а за наш счет поремонтируют.

