В материалах админдела не указаны повреждения авто

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|27/03/17 15:33
Лопатухин > Defender
27/03/17 14:22
Было ДТП. оба участника застрахованы в одной СК. Водитель умер за рулем, в следствии смерти и произошло само ДТП. СК тянет со сбором документов и оформлением выплат уже 8месяцев- типа им не отвечает полиция- не выдают им Довідку про дорожньо-транспортну пригоду.
ВОПРОС:
возможно ли самостоятельно самому получить в полиции Довідку про дорожньо-транспортну пригоду? Выдадут ли? ведь в Порядке о выдаче доидок прописано что полиция выдает такеи довидки только СК или МТСБУ...и как тогда действовать в таком случае?
|27/03/17 14:46
Defender > добрый жук
27/03/17 14:35
подавайте клопотання :)
|27/03/17 14:35
добрый жук > Defender
27/03/17 14:22
чтоб не было на суде одиноко
|27/03/17 14:22
Defender > добрый жук
27/03/17 14:18
Аааааа....
а зачем виновнику дтп-физлицу защитник?
цель? пожелания? бюджет мероприятия?
или просто, чтоб не было на суде одиноко?
Может, Ваш клиент боится закрытых помещений?
Это к тому, что мне хотелось бы понять, а чем же Вы ему можете помочь.
|27/03/17 14:18
добрый жук > Defender
27/03/17 14:17
мы это я, защитник и представитель виновника дтп-физлица
|27/03/17 14:17
Defender > добрый жук
27/03/17 14:11
\\мы будем не согласны\\
а Вы это кто? предприятие? АТП? :)
|27/03/17 14:15
Defender > добрый жук
27/03/17 14:11
проблема в том, что если терпила вам решит не показывать свою машину или полиции, то ничего ему за это не будет .. совсем ничего :)
а так понятное дело, что вы несогласны..
99,9% несогласны в таких случаях :)
|27/03/17 14:11
добрый жук > Defender
27/03/17 14:06
Вы меня спрашиваете? это ж я эти вопросы задаю.)
|27/03/17 14:10
добрый жук > смт
27/03/17 14:05
так то оно так, но боюсь потом придется оплатить экспертизу, если мы будем не согласны с оценкой повреждений и самими повреждениями (в случае если потерпевшие под шумок захотят поремонтировать себе и не дтпшные повреждения)
|27/03/17 14:09
Defender > добрый жук
27/03/17 14:03
\\это личное дело\\
лучше просить чем не просить!
а еще лучше и в апелляции поучаствовать :)
какая-никакая, а практика будет,опыт :)
|27/03/17 14:06
Defender > добрый жук
27/03/17 13:59
и как на практике эта доработка будет происходить?
что мешало потерпевшему уже починиться?
|27/03/17 14:05
смт > добрый жук
27/03/17 14:03
Раз пусто значит их не было. Пусть другая сторона ломает голову
|27/03/17 14:03
добрый жук > Defender
27/03/17 14:02
это личное дело
|27/03/17 14:02
Defender > добрый жук
27/03/17 13:56
\\есть ли смысл просить на доработку\\
зависит от полноты налитого стакана..
чем лучше клиент оплачивает услуги тем больше их нужно отрабатывать и просить,просить, просить :) создавать видимость большой проделанной работы :) ну а там уже как получится..
все равно большая часть клиентов так и не поймет уровень мастерства юриста .. поэтому надо просить ..
ведь всегда потом можно будет сказать, что мол, хотел как лучше,все просил, но судья он же такой .... ....... :)
|27/03/17 13:59
добрый жук > смт
27/03/17 13:54
есть схема, обратная сторона не строго такая, но похоже и там в графе механічні пошкодження внаслідок дтп- пусто
|27/03/17 13:56
добрый жук > Defender
27/03/17 13:51
инструкцию читала -должны быть справки, но я не знаю есть ли у потерпевших такая справка, у меня есть только материалы дела из суда.
понятно что нет в кодексе доработке, но на практике такая доработка есть -давайте не будем пускаться в полемику за очевидное.
удовлетворит ли суд мое ходатайство тоже вилами по воде -это я понимаю -тем более, как вы верно заметили, предполагаемая доработка касается даже не протокола, а повреждений что к админделу впринципе отношения особого не имеет.
но я волнуюсь как потом будет определяться ущерб от дтп потому и спрашиваю -есть ли смысл просить на доработку и как оно на практике будет дорабатываться.
|27/03/17 13:54
смт > добрый жук
27/03/17 13:49
|27/03/17 13:51
Defender > добрый жук
27/03/17 13:36
инструкцию по оформлению ДТП читайте
по версии полицейских справки о повреждение уже не оформляются
проверьте
\\Просить ли суд возвращать дело на доработку\\
просить вы можете что угодно, а доработка касается косяков по протоколу
скорее, чем всего остального..
к том же в КУпАП есть такое слово доработка? Статья? :)
|27/03/17 13:49
добрый жук > смт
27/03/17 13:42
ну вот есть такой документ - відомості про учасників-і там водій, проживає, авто, марка іт.д. і графа -механічні пошкодження внаслідок дтп- и там пусто в этой графе.
я так поняла это обратная сторона схемы дтп.
мы виновники, волнуюсь как будут определять потом - повреждение ли это от дтп или оно там так и было, а за наш счет поремонтируют.
|27/03/17 13:42
смт > добрый жук
27/03/17 13:36
а в схеме?
|27/03/17 13:36
добрый жук
В материалах админдела не указаны повреждения авто пострадавшего, в протоколе и пояснениях просто указано что оба авто (виновника и потерпевшего) повреждены, однако конкретных описаний повреждений авто потерпевшего нет. Просить ли суд возвращать дело на доработку и как собственно на практике эта доработка будет происходить?