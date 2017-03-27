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В материалах админдела не указаны повреждения авто
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27/03/17 15:33  ЛопатухинОтправить письмо > Defender    27/03/17 14:22Дерево
Было ДТП. оба участника застрахованы в одной СК. Водитель умер за рулем, в следствии смерти и произошло само ДТП. СК тянет со сбором документов и оформлением выплат уже 8месяцев- типа им не отвечает полиция- не выдают им Довідку про дорожньо-транспортну пригоду.
ВОПРОС:
возможно ли самостоятельно самому получить в полиции Довідку про дорожньо-транспортну пригоду? Выдадут ли? ведь в Порядке о выдаче доидок прописано что полиция выдает такеи довидки только СК или МТСБУ...и как тогда действовать в таком случае?

27/03/17 14:46  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 14:35Дерево
подавайте клопотання :)

27/03/17 14:35  добрый жук > Defender    27/03/17 14:22Дерево
чтоб не было на суде одиноко

27/03/17 14:22  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 14:18Дерево
Аааааа....
а зачем виновнику дтп-физлицу защитник?
цель? пожелания? бюджет мероприятия?
или просто, чтоб не было на суде одиноко?
Может, Ваш клиент боится закрытых помещений?
Это к тому, что мне хотелось бы понять, а чем же Вы ему можете помочь.

27/03/17 14:18  добрый жук > Defender    27/03/17 14:17Дерево
мы это я, защитник и представитель виновника дтп-физлица

27/03/17 14:17  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 14:11Дерево
\\мы будем не согласны\\
а Вы это кто? предприятие? АТП? :)

27/03/17 14:15  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 14:11Дерево
проблема в том, что если терпила вам решит не показывать свою машину или полиции, то ничего ему за это не будет .. совсем ничего :)
а так понятное дело, что вы несогласны..
99,9% несогласны в таких случаях :)

27/03/17 14:11  добрый жук > Defender    27/03/17 14:06Дерево
Вы меня спрашиваете? это ж я эти вопросы задаю.)

27/03/17 14:10  добрый жук > смт    27/03/17 14:05Дерево
так то оно так, но боюсь потом придется оплатить экспертизу, если мы будем не согласны с оценкой повреждений и самими повреждениями (в случае если потерпевшие под шумок захотят поремонтировать себе и не дтпшные повреждения)

27/03/17 14:09  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 14:03Дерево
\\это личное дело\\
лучше просить чем не просить!
а еще лучше и в апелляции поучаствовать :)
какая-никакая, а практика будет,опыт :)

27/03/17 14:06  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 13:59Дерево
и как на практике эта доработка будет происходить?
что мешало потерпевшему уже починиться?

27/03/17 14:05  смт > добрый жук    27/03/17 14:03Дерево
Раз пусто значит их не было. Пусть другая сторона ломает голову

27/03/17 14:03  добрый жук > Defender    27/03/17 14:02Дерево
это личное дело

27/03/17 14:02  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 13:56Дерево
\\есть ли смысл просить на доработку\\
зависит от полноты налитого стакана..
чем лучше клиент оплачивает услуги тем больше их нужно отрабатывать и просить,просить, просить :) создавать видимость большой проделанной работы :) ну а там уже как получится..
все равно большая часть клиентов так и не поймет уровень мастерства юриста .. поэтому надо просить ..
ведь всегда потом можно будет сказать, что мол, хотел как лучше,все просил, но судья он же такой .... ....... :)

27/03/17 13:59  добрый жук > смт    27/03/17 13:54Дерево
есть схема, обратная сторона не строго такая, но похоже и там в графе механічні пошкодження внаслідок дтп- пусто

27/03/17 13:56  добрый жук > Defender    27/03/17 13:51Дерево
инструкцию читала -должны быть справки, но я не знаю есть ли у потерпевших такая справка, у меня есть только материалы дела из суда.

понятно что нет в кодексе доработке, но на практике такая доработка есть -давайте не будем пускаться в полемику за очевидное.

удовлетворит ли суд мое ходатайство тоже вилами по воде -это я понимаю -тем более, как вы верно заметили, предполагаемая доработка касается даже не протокола, а повреждений что к админделу впринципе отношения особого не имеет.

но я волнуюсь как потом будет определяться ущерб от дтп потому и спрашиваю -есть ли смысл просить на доработку и как оно на практике будет дорабатываться.

27/03/17 13:54  смт > добрый жук    27/03/17 13:49Дерево
Должна быть схема дтп, как в приложении по ссылке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Там на обратной стороне фиксируются повреждения

27/03/17 13:51  DefenderОтправить письмо > добрый жук    27/03/17 13:36Дерево
инструкцию по оформлению ДТП читайте
по версии полицейских справки о повреждение уже не оформляются
проверьте
\\Просить ли суд возвращать дело на доработку\\
просить вы можете что угодно, а доработка касается косяков по протоколу
скорее, чем всего остального..
к том же в КУпАП есть такое слово доработка? Статья? :)

27/03/17 13:49  добрый жук > смт    27/03/17 13:42Дерево
ну вот есть такой документ - відомості про учасників-і там водій, проживає, авто, марка іт.д. і графа -механічні пошкодження внаслідок дтп- и там пусто в этой графе.
я так поняла это обратная сторона схемы дтп.

мы виновники, волнуюсь как будут определять потом - повреждение ли это от дтп или оно там так и было, а за наш счет поремонтируют.

27/03/17 13:42  смт > добрый жук    27/03/17 13:36Дерево
а в схеме?

27/03/17 13:36  добрый жук   Дерево
В материалах админдела не указаны повреждения авто пострадавшего, в протоколе и пояснениях просто указано что оба авто (виновника и потерпевшего) повреждены, однако конкретных описаний повреждений авто потерпевшего нет. Просить ли суд возвращать дело на доработку и как собственно на практике эта доработка будет происходить?

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