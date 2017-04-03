Сестра украла машину

3/04/17 00:32 autoss

Здравствуйте.

У меня случилась неприятная ситуация. В 2012 году я купил автомобиль по генеральной доверенности. В 2014 году выехал за границу, где нахожусь по сей день. После отъезда документы на машину (техпаспорт, доверенность, ключи) остались дома. Где-то через 3 месяца моя сестра попросила у меня машину, так как ей надо было куда-то поехать ребенком. Я согласился, сказал где лежат ключи и документы и она поехала. В дальнейшем я разрешил ей время от времени использовать автомобиль. Где-то через пол года она сказала, что в автомобиле что-то сломалось, он не заводится и надо чинить. Я сказал, что если хочешь, можешь починить, ты все равно на нем ездишь. Сестра мне кое-в чем помогала по бизнесу, который остался в Украине. Так как была договоренность, что она помогает по бизнесу и ездит в офис на моем авто. Кроме того, я платил ей за эту помощь, перечисляя деньги на ее карточку. Однако где-то в середине 2015 года она перестала мне помогать, мотивируя это тем, что у нее нету времени и маленький ребенок. Я вынужден был искать другого человека, который бы помогал. Я ей сказал, так как ты не помогаешь, не пользуйся моей машиной. На что она ответила, что машина не в рабочем состоянии и не ездит.

Через пару месяцев мне один знакомый сказал, что видел мою машину в городе и как за ней была женщина за рулем, моя сестра. Я позвонил сестре, она сказала, что это все вранье и она не ездит на машине. После этого неоднократно другие мои знакомые видели, как она ездит на машине. Я договорился со знакомым, которого давно знаю и доверяю, чтобы он забрал ключи от машины. Я собирался продавать машину. Однако в это время генеральная доверенность на авто уже закончилась. Я созвонился с собственником, который согласился ее продлить или выписать новую доверенность на другого человека. Сестра же категорически отказалась отдавать ключи и техпаспорт на машину. После неоднократных попыток она вообще перестала брать трубку и всячески избегает общения как со мной, так и со знакомым. Через родственников я узнал, что она хочет 800 долларов, так как с ее слов, покупала запчасти к машине, меняла масло и т.п. Показать чеки она отказывалась, так как говорила, что делала у частников и чеков нет. Потом я согласился заплатить ей 800 долларов, чтобы получить свою машину. я передал знакомому деньги, и он готов был ей их передать. Однако потом она отказалась. Видимо, посчитала что лучше продолжать и дальше бесплатно пользоваться моим авто.

Сейчас уже почти 3 года она ездит на моей машине, и я не могу ее никак забрать. Собственник не может сделать доверенность, так как техпаспорт у нее.

Посоветуйте, как правильно поступить в такой ситуации.

