 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Юридична значимість первинних документів при фіктивному правочині
Выгода, инвестиционный бизнес
Скоро В.Гройсман скажет: кому должны, мы всем прощаем
Справа честі: Ірпінь починає відроджувати Будинок письменників
Новая авантюра Банковой
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Авто
В Киеве демонтируют 353 автогазозаправочных пункта - КГГА
Неподъемный груз. Как АвтоКрАЗ выходит из кризиса
Назван топ-5 самых продаваемых автомобилей в истории
Крупнейший китайский провайдер купил 5% акций Tesla
Самым продаваемым авто в Украине в XXI веке стал Daewoo Lanos

Автофорум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Сестра украла машину
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/04/17 00:32  autossОтправить письмо   Дерево
Здравствуйте.
У меня случилась неприятная ситуация. В 2012 году я купил автомобиль по генеральной доверенности. В 2014 году выехал за границу, где нахожусь по сей день. После отъезда документы на машину (техпаспорт, доверенность, ключи) остались дома. Где-то через 3 месяца моя сестра попросила у меня машину, так как ей надо было куда-то поехать ребенком. Я согласился, сказал где лежат ключи и документы и она поехала. В дальнейшем я разрешил ей время от времени использовать автомобиль. Где-то через пол года она сказала, что в автомобиле что-то сломалось, он не заводится и надо чинить. Я сказал, что если хочешь, можешь починить, ты все равно на нем ездишь. Сестра мне кое-в чем помогала по бизнесу, который остался в Украине. Так как была договоренность, что она помогает по бизнесу и ездит в офис на моем авто. Кроме того, я платил ей за эту помощь, перечисляя деньги на ее карточку. Однако где-то в середине 2015 года она перестала мне помогать, мотивируя это тем, что у нее нету времени и маленький ребенок. Я вынужден был искать другого человека, который бы помогал. Я ей сказал, так как ты не помогаешь, не пользуйся моей машиной. На что она ответила, что машина не в рабочем состоянии и не ездит.
Через пару месяцев мне один знакомый сказал, что видел мою машину в городе и как за ней была женщина за рулем, моя сестра. Я позвонил сестре, она сказала, что это все вранье и она не ездит на машине. После этого неоднократно другие мои знакомые видели, как она ездит на машине. Я договорился со знакомым, которого давно знаю и доверяю, чтобы он забрал ключи от машины. Я собирался продавать машину. Однако в это время генеральная доверенность на авто уже закончилась. Я созвонился с собственником, который согласился ее продлить или выписать новую доверенность на другого человека. Сестра же категорически отказалась отдавать ключи и техпаспорт на машину. После неоднократных попыток она вообще перестала брать трубку и всячески избегает общения как со мной, так и со знакомым. Через родственников я узнал, что она хочет 800 долларов, так как с ее слов, покупала запчасти к машине, меняла масло и т.п. Показать чеки она отказывалась, так как говорила, что делала у частников и чеков нет. Потом я согласился заплатить ей 800 долларов, чтобы получить свою машину. я передал знакомому деньги, и он готов был ей их передать. Однако потом она отказалась. Видимо, посчитала что лучше продолжать и дальше бесплатно пользоваться моим авто.
Сейчас уже почти 3 года она ездит на моей машине, и я не могу ее никак забрать. Собственник не может сделать доверенность, так как техпаспорт у нее.
Посоветуйте, как правильно поступить в такой ситуации.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Боб Дилан в Стокгольме получил Нобелевскую премию по литературе
Выборы в Сербии: Вучич заявил о намерении сохранить дружбу с РФ
Стець в 2016 году дал в долг $50 тыс и €40 тыс - декларация
Декларация Авакова: 466 тыс грн зарплаты и две фирмы на Кипре
На Южно-Украинской АЭС отключили третий энергоблок
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.