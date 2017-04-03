Позов до суду для закріплення фактів у тексті рішення

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3/04/17 10:24 phagocyte > Marlboro! 3/04/17 10:21

Красно Вам дякую, але то не мені, я ж не топікстартер :). Я так, пабєліть-пакрасіть і ващє мімо проходив.



3/04/17 10:21 Marlboro! > phagocyte 3/04/17 10:11

У мене є сумніви, що Ви зможете отримати рішення, яке преюдицією буде захищати саме так, як вам потрібно.

У Вас у рішенні буде скоріш за все написано примірно: "є накладна, є акти, є ТТН... в результаті чого суд приходить до висновку про те, що мало місце реальне постачання товару". В наведеній цитаті твердження про накладну і ТТН, суми і реквізити - це факти (преюдиція є). Твердження суду про реальне постачання товару - це вже оцінка фактів.



3/04/17 10:14 Natalka > Sinano 3/04/17 09:09

певно, банально стягнення заборгованості за поставлений товар (його частину, дивлячись яка сума поставленого товару та яка сума судового збору може вийти). Якщо і поставка, і оплата були, то судом легко буде встановлено, що були правовідносини, товар поставлений, гроші сплачені, був реальний правочин. Звичайно у задоволенні позову буде відмовлено, але в рішенні вищезазначені факти будут встановлені.



3/04/17 10:11 phagocyte > Marlboro! 3/04/17 09:56

Останнім часом для податкової це роблять.

Приходить до тебе геолог, такий весь модний, знаходить якусь дивну "оборудку", на радощах, шо йому випав джек-пот, вже починає плескати в долоні і тупати ніжками, пише цю їхню звичайну фігню про недоведеність товарності, а тут бац, і вже є преюдиція про те, шо правочин насправді був, був реальним, товарним і всьо такоє.



Але адмін суди теж не дуже дурні і часто на такі преюдиції не зважають, якшо не лінь, звичайно.

