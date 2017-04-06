Прекращение права собственности «добросовестного» приобретателя

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|6/04/17 13:57
easy&light > Rossi
6/04/17 13:31
Спасибо за диалог :)
Т.е. ориентироваться на признание свидетельства недействительным и скасування записи?
о наличии этого "условно добросовестного" товарища вообще забыть?
|6/04/17 13:31
Rossi > easy&light
6/04/17 13:24
Если объекта реально не существует (т.е. то даже не часть вашего 4-тысячного помещения), то не важно, сколько там было перепродаж. Нужно просто доказать, что по вашему адресу внесли в реестр вымышленный объект.
|6/04/17 13:24
easy&light > Rossi
6/04/17 13:07
о нем я меньше всего переживаю, я думаю кому и какие иски в данном случае подавать ефективно
В данном контексте наличие добросовесного приобретателя (который не знал и не мог знать что имущество отчуждается по поддельным документам) смущает....
для исключения из реестра записи суд.решения про скасування докумнта (свидетельства) будет мало, поскольку объект уже на третьем лице и с его правом тоже нужно что-то решать
|6/04/17 13:07
Rossi > easy&light
6/04/17 12:52
Так чего о добросовестном приобретателе переживать?
Вам нужно исключить упоминание об этом объекте в реестре в связи с тем, что запись изначально была внесена безосновательно.
|6/04/17 12:52
easy&light > Rossi
6/04/17 12:44
не было воли и не могло быть, потому что:
- оформили право и перепродали не существующий, а вымышленный объект (реальный 4 тыс. м2, а вот этот "недообъект" по его адресу 40 м2).
при этом с объектом гос.собственности действий (выдел) не производилось. На его месте придумали "новый объект", на который выдали документы
|6/04/17 12:44
Rossi > easy&light
6/04/17 12:43
А здесь была воля собственника на выбытие имущества?
|6/04/17 12:43
easy&light > Rossi
6/04/17 12:26
а добросовестный приобретатель?
Ст. 388 Цивільного кодексу України: якщо майно: що якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:
1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
|6/04/17 12:26
Rossi > easy&light
6/04/17 12:02
Через суд признать недействительным свидетельство и аннулировать запись в Реестре.
|6/04/17 12:02
easy&light
Есть здание гос.формы собственности (площадью более 4 тыс. м2). Здание используется давно и безспрепятственно (т.е. никакие третьи лица никогда прав на него и его части не предъявляли).
В процессе гос. регистрации права гос.собственности выяснилось, что по данному адресу УЖЕ зарегистрировано в ДРРП право частной собственности на иной объект, площадью около 40 м2. На основании договора купли-продажи. Этот «недообъект» отчужден на основании свидетельства о праве собственности выданного КМДА в 2010 году (правовое основание для выдачи, впринципе, могло быть).
КМДА теперь утверждает, что свидетельство они не выдавали и обратились в правоохранительные органы по поводу «незаконного использования бланка».
Вопрос стоит, в принципе о защите существующего права на большой объект, оно не то, что бы оспаривается, но зарегистрировать право гос.собственности сейчас не могут. Тут мне более или менее понятно пока, что делать.
А вот с этим «недообъектом», как лучше быть, что бы его нивелировать как объект правоотношений?
Всех окликнувшихся заранее благодарю.