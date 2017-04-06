Прекращение права собственности «добросовестного» приобретателя

о нем я меньше всего переживаю, я думаю кому и какие иски в данном случае подавать ефективно В данном контексте наличие добросовесного приобретателя (который не знал и не мог знать что имущество отчуждается по поддельным документам) смущает.... для исключения из реестра записи суд.решения про скасування докумнта (свидетельства) будет мало, поскольку объект уже на третьем лице и с его правом тоже нужно что-то решать

не было воли и не могло быть, потому что: - оформили право и перепродали не существующий, а вымышленный объект (реальный 4 тыс. м2, а вот этот "недообъект" по его адресу 40 м2). при этом с объектом гос.собственности действий (выдел) не производилось. На его месте придумали "новый объект", на который выдали документы