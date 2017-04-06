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Прекращение права собственности «добросовестного» приобретателя
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6/04/17 13:57  easy&light > Rossi    6/04/17 13:31Дерево
Спасибо за диалог :)
Т.е. ориентироваться на признание свидетельства недействительным и скасування записи?
о наличии этого "условно добросовестного" товарища вообще забыть?

6/04/17 13:31  Rossi > easy&light    6/04/17 13:24Дерево
Если объекта реально не существует (т.е. то даже не часть вашего 4-тысячного помещения), то не важно, сколько там было перепродаж. Нужно просто доказать, что по вашему адресу внесли в реестр вымышленный объект.

6/04/17 13:24  easy&light > Rossi    6/04/17 13:07Дерево
о нем я меньше всего переживаю, я думаю кому и какие иски в данном случае подавать ефективно

В данном контексте наличие добросовесного приобретателя (который не знал и не мог знать что имущество отчуждается по поддельным документам) смущает....

для исключения из реестра записи суд.решения про скасування докумнта (свидетельства) будет мало, поскольку объект уже на третьем лице и с его правом тоже нужно что-то решать

6/04/17 13:07  Rossi > easy&light    6/04/17 12:52Дерево
Так чего о добросовестном приобретателе переживать?
Вам нужно исключить упоминание об этом объекте в реестре в связи с тем, что запись изначально была внесена безосновательно.

6/04/17 12:52  easy&light > Rossi    6/04/17 12:44Дерево
не было воли и не могло быть, потому что:
- оформили право и перепродали не существующий, а вымышленный объект (реальный 4 тыс. м2, а вот этот "недообъект" по его адресу 40 м2).

при этом с объектом гос.собственности действий (выдел) не производилось. На его месте придумали "новый объект", на который выдали документы

6/04/17 12:44  Rossi > easy&light    6/04/17 12:43Дерево
А здесь была воля собственника на выбытие имущества?

6/04/17 12:43  easy&light > Rossi    6/04/17 12:26Дерево
а добросовестный приобретатель?
Ст. 388 Цивільного кодексу України: якщо майно: що якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:
1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

6/04/17 12:26  Rossi > easy&light    6/04/17 12:02Дерево
Через суд признать недействительным свидетельство и аннулировать запись в Реестре.

6/04/17 12:02  easy&light   Дерево
Есть здание гос.формы собственности (площадью более 4 тыс. м2). Здание используется давно и безспрепятственно (т.е. никакие третьи лица никогда прав на него и его части не предъявляли).
В процессе гос. регистрации права гос.собственности выяснилось, что по данному адресу УЖЕ зарегистрировано в ДРРП право частной собственности на иной объект, площадью около 40 м2. На основании договора купли-продажи. Этот «недообъект» отчужден на основании свидетельства о праве собственности выданного КМДА в 2010 году (правовое основание для выдачи, впринципе, могло быть).
КМДА теперь утверждает, что свидетельство они не выдавали и обратились в правоохранительные органы по поводу «незаконного использования бланка».

Вопрос стоит, в принципе о защите существующего права на большой объект, оно не то, что бы оспаривается, но зарегистрировать право гос.собственности сейчас не могут. Тут мне более или менее понятно пока, что делать.
А вот с этим «недообъектом», как лучше быть, что бы его нивелировать как объект правоотношений?
Всех окликнувшихся заранее благодарю.


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