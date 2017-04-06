Вопрос по уголовному праву

6/04/17 19:28 Танюша!

Подскажите возможные варианты для решения задачи:

1. Фактичні обставини:



Вироком Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 22 березня 2015 року Калюжного В.В. засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до 8 (восьми) років позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Калюжного В. В. визнано винним та засуджено за те, що він 06.02.2013 року приблизно о 15 годині, в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись на майданчику першого поверху під'їзду № 5 будинку за адресою…., під час бійки з раніше незнайомим Дудником А. Р., яка раптово виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно, з метою умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, став наносити ножем, який тримав у руці, численні удари потерпілому в життєво важливий орган - шию та по тілу, в результаті чого заподіяв останньому тілесні ушкодження у вигляді двох колото-різаних ран лівої бокової поверхні шиї у середній та нижній третині з пошкодженням підшкірно-жирової клітковини, м'яз шиї, загальної сонної та яремної вен, які мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечних для життя під час їх спричинення, які призвели до смерті потерпілого, та по одній рані підключичної області зліва та рани передньої черевної стінки, які відносяться стосовно живих осіб до легких тілесних ушкоджень, які потягли за собою короткочасний розлад здоров'я та потребують для свого лікування строк більше 6, але менше 21 дня.

Після вчинення вказаних дій, Калюжний В.В. залишив місце вчинення злочину. Потерпілий внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що Калюжний В. В. своїми діями, а саме умисним вбивством, тобто умисним протиправним заподіянням смерті іншій особі, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 КК України.

Не погодившись з судовим рішенням, обвинувачений та його захисник адвокат Малько К. С. подали апеляційні скарги, в яких просять вирок суду першої інстанції скасувати у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, постановивши виправдувальний вирок. В апеляційних скаргах обвинувачений та захисник посилаються на те, що рішення по справі є незаконним та необґрунтованим. Досудове та судове слідство проведено односторонньо та неповно, так як не були взяті до уваги показання свідків, які спростовували факт нападу Калюжного В. В. на Дудника А. Р., а також те, що ніж, яким були нанесені тілесні ушкодження потерпілому, належав саме Дуднику А. Р. Також не було враховано та перевірено версії подій, яка була надана Калюжним В. В., а саме те що конфлікт було спровоковано Дудником А. Р., те що саме Дудник А. Р. першим завдав удар ножем Калюжному В. В. а свідки, показання яких було враховано, тримали останнього для подолання опору. В ході досудового слідства не було допитано експерта, та не дослідженні всі речові докази.

За інформацією адміністрації з місця позбавлення волі, де утримується Калюжний В.В., обвинувачений поводить себе дисципліновано, сумлінно працює, користується повагою в колективі ув’язнених. В цьому році виповниться вже 2 роки, як відносно обвинуваченого Калюжного В.В. обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Запитання:

Які поради може бути надано обвинуваченому Калюжному В.В.?

Яка позиція захисту у даній справі буде найбільш ефективною?

