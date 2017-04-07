Умови договору vs практика виконання договору

7/04/17 15:05 Rossi > НБ 7/04/17 14:59

Во-первых, нет и оферты, раз лицо не было уполномочено на заключение договоров (согласование их условий). Во-вторых, сам факт оплаты к новому сроку не означает, что лицо согласилось изменить первоначальный срок (оплата может быть и досрочная, и с просрочкой).



В чем практический смысл вашего вопроса? Покупатель оплатил позже, чем предусмотрено в договоре (но в рамках срока из накладной), и теперь поставщик требует с него неустойку за просрочку оплаты?

