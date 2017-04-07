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Умови договору vs практика виконання договору
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7/04/17 15:13  НБ > Rossi    7/04/17 15:05Дерево
практический смысл приблизительно такой. просрочка сравнимо с условиями договра - основание для одностороннего отказа от договора поставщиком

7/04/17 15:05  Rossi > НБ    7/04/17 14:59Дерево
Во-первых, нет и оферты, раз лицо не было уполномочено на заключение договоров (согласование их условий). Во-вторых, сам факт оплаты к новому сроку не означает, что лицо согласилось изменить первоначальный срок (оплата может быть и досрочная, и с просрочкой).

В чем практический смысл вашего вопроса? Покупатель оплатил позже, чем предусмотрено в договоре (но в рамках срока из накладной), и теперь поставщик требует с него неустойку за просрочку оплаты?

7/04/17 14:59  НБ > Rossi    7/04/17 14:53Дерево
логично, но не будет ли это принятием оферты путем исполнения? одна сторона указала другой строк, вторая исполнила, первая приняла без возражений.

7/04/17 14:53  Rossi > НБ    7/04/17 14:44Дерево
А, ну значит и по этим поставкам срок не меняется.

7/04/17 14:44  НБ > Rossi    7/04/17 14:38Дерево
накладные подписывают люди, которые уполномочены исключительно на полуставку товара, грубо говоря завскладом сторон. и в договоре нет указания, что срок оплаты
такой -то или согласно накладным.

7/04/17 14:38  Rossi > НБ    7/04/17 13:49Дерево
При чем здесь практика исполнения, если новый срок указан сторонами в накладной?

7/04/17 14:36  НБ > User_N    7/04/17 14:07Дерево
до окремої тоже подходит)))
где обговаривали? можете ссылку дать? в темах этого форума по поиску, увы, не нашла.
дяк-дяк

7/04/17 14:07  User_N > НБ    7/04/17 13:49Дерево
ні, не можна, недавно обговорювали.
можете це трактувати як зміну щодо умов окремої поставки/поставок, але аж ніяк не до Договору вцілому.

7/04/17 13:49  НБ   Дерево
Друзья!
Интересует ваше мнение, а если еще поделитесь судебной практикой, то ваще!
если практика исполнения договора сторонами отличается от его условий, можно ли считать это согласованным внесением изменений?
поясню, речь идет об оплате по договору поставки. в договоре указан четкий срок на оплату, по факту же, срок оплаты определялся поставщиком в накладных на поставку и без возражений исполнялся сторонами.
спсб.

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