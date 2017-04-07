Умови договору vs практика виконання договору

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|7/04/17 15:13
НБ > Rossi
7/04/17 15:05
практический смысл приблизительно такой. просрочка сравнимо с условиями договра - основание для одностороннего отказа от договора поставщиком
|7/04/17 15:05
Rossi > НБ
7/04/17 14:59
Во-первых, нет и оферты, раз лицо не было уполномочено на заключение договоров (согласование их условий). Во-вторых, сам факт оплаты к новому сроку не означает, что лицо согласилось изменить первоначальный срок (оплата может быть и досрочная, и с просрочкой).
В чем практический смысл вашего вопроса? Покупатель оплатил позже, чем предусмотрено в договоре (но в рамках срока из накладной), и теперь поставщик требует с него неустойку за просрочку оплаты?
|7/04/17 14:59
НБ > Rossi
7/04/17 14:53
логично, но не будет ли это принятием оферты путем исполнения? одна сторона указала другой строк, вторая исполнила, первая приняла без возражений.
|7/04/17 14:53
Rossi > НБ
7/04/17 14:44
А, ну значит и по этим поставкам срок не меняется.
|7/04/17 14:44
НБ > Rossi
7/04/17 14:38
накладные подписывают люди, которые уполномочены исключительно на полуставку товара, грубо говоря завскладом сторон. и в договоре нет указания, что срок оплаты
такой -то или согласно накладным.
|7/04/17 14:38
Rossi > НБ
7/04/17 13:49
При чем здесь практика исполнения, если новый срок указан сторонами в накладной?
|7/04/17 14:36
НБ > User_N
7/04/17 14:07
до окремої тоже подходит)))
где обговаривали? можете ссылку дать? в темах этого форума по поиску, увы, не нашла.
дяк-дяк
|7/04/17 14:07
User_N > НБ
7/04/17 13:49
ні, не можна, недавно обговорювали.
можете це трактувати як зміну щодо умов окремої поставки/поставок, але аж ніяк не до Договору вцілому.
|7/04/17 13:49
НБ
Друзья!
Интересует ваше мнение, а если еще поделитесь судебной практикой, то ваще!
если практика исполнения договора сторонами отличается от его условий, можно ли считать это согласованным внесением изменений?
поясню, речь идет об оплате по договору поставки. в договоре указан четкий срок на оплату, по факту же, срок оплаты определялся поставщиком в накладных на поставку и без возражений исполнялся сторонами.
спсб.