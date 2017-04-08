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ФОРУМ ФЛУДЕРОВ
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Хочу создать сообщество с внутренней денежной единицей
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8/04/17 17:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:37Дерево
кто Вам сказал, что "Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить"?
+ расчеты на территории Украины ведутся только и исключительно в нацвалюте, а не в фантиках.

8/04/17 17:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:37Дерево
т.е. Вы заведомо ведете незарегистрированную, иногда лицензируемую предпринимательскую деятельность, противозаконно скрывая доходы от этой деятельности и не платя налоги?

8/04/17 17:37  Фантикклуб > ОК АКА Олюня    8/04/17 17:26Дерево
В данном случае обмен по бартеру не отслеживается между клиентами сообщества и тем более не подаются никакие отчеты. Вы же не будете подавать отчет в налоговую, что я взял куртку и взамен оставил какие то фантики (не гривну!). Это бартер между двумя физ лицами. Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить

8/04/17 17:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:32Дерево
изучайте матчасть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/04/17 17:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:32Дерево
Ваша тема не бизнесовая и даже не справочная, а флудерская

8/04/17 17:32  Фантикклуб > ОК АКА Олюня    8/04/17 17:28Дерево
пока разобрался с форумом, получилось что создал клон. извиняюсь.

8/04/17 17:28  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:22Дерево
Создание тем-клонов запрещено правилами форумов. Две и больше тем – основания для удаления ваших сообщений и ограничения вам доступа

8/04/17 17:26  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:22Дерево
то, что вы друг с другом рассчитались по бартеру, не освобождает вас от уплаты налогов по этим операциям.

8/04/17 17:25  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:22Дерево
У человека маленькая зарплата и доход в гривне (с)
нет у него гривни вообще, он своими парикмахерскими услугами с Вами рассчитался за хлеб, с соседом за стерилизацию своей кошечки. а налоги с чего платить?

8/04/17 17:23  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:22Дерево
где вы все возьмете гривню, когда в идеале замкнете круг?

8/04/17 17:22  Фантикклуб > ОК АКА Олюня    8/04/17 17:13Дерево
Налоги будут платить только гривней, согласен. Но финансовая стабильность внутри сообщества, при условии, что будут представлены многие сферы товаров и услуг, очень высокая. У человека маленькая зарплата и доход в гривне - пусть платит только комуналку и налоги, а на жизнь будет тратить фантики (реальная еда, услуги, одежда). Гривна у человека не будет уходить на жизнь, тем более что она все больше становится просто бумагой

8/04/17 17:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Фантикклуб    8/04/17 17:09Дерево
не вижу смысла. Вы все остаетесь привязаны к гривне. налоги маникюром и стерилизацией кошечек не заплатите

8/04/17 17:09  Фантикклуб   Дерево
Хочу создать сообщество с внутренней денежной единицей. Чтобы можно было не зависить от курса доллара и иметь возможность покупать и продавать внутри сообщества все что необходимо. У человека который печет хлеб покупаю хлеб,у предпринимателя который шьет куртки покупаю куртку и так далее. т.е. мы не трогает банковскую систему и не влазим и не мешаем финансовой системе страны. Все участники этого сообщества покупают и продают свой товар используя внутреннюю валюту, ну скажем "фантики". Думаю что это законно. Желающих уже около трех десятков. Питание, парикмахерские услуги, изготовление мебели, транспортные перевозки, услуги маникюра и ремонт компютеров, услуги ветеринара - это те направления которые могут уже работать в нашем городе. Главное, мы не зависим от внешней среды. А если кому то надо что то за пределами сообщества - пожалуйста, можете купить за гривну.

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