Хочу создать сообщество с внутренней денежной единицей

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|8/04/17 17:41
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:37
кто Вам сказал, что "Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить"?
+ расчеты на территории Украины ведутся только и исключительно в нацвалюте, а не в фантиках.
|8/04/17 17:39
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:37
т.е. Вы заведомо ведете незарегистрированную, иногда лицензируемую предпринимательскую деятельность, противозаконно скрывая доходы от этой деятельности и не платя налоги?
|8/04/17 17:37
Фантикклуб > ОК АКА Олюня
8/04/17 17:26
В данном случае обмен по бартеру не отслеживается между клиентами сообщества и тем более не подаются никакие отчеты. Вы же не будете подавать отчет в налоговую, что я взял куртку и взамен оставил какие то фантики (не гривну!). Это бартер между двумя физ лицами. Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить
|8/04/17 17:37
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:32
|8/04/17 17:35
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:32
Ваша тема не бизнесовая и даже не справочная, а флудерская
|8/04/17 17:32
Фантикклуб > ОК АКА Олюня
8/04/17 17:28
пока разобрался с форумом, получилось что создал клон. извиняюсь.
|8/04/17 17:28
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:22
Создание тем-клонов запрещено правилами форумов. Две и больше тем – основания для удаления ваших сообщений и ограничения вам доступа
|8/04/17 17:26
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:22
то, что вы друг с другом рассчитались по бартеру, не освобождает вас от уплаты налогов по этим операциям.
|8/04/17 17:25
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:22
У человека маленькая зарплата и доход в гривне (с)
нет у него гривни вообще, он своими парикмахерскими услугами с Вами рассчитался за хлеб, с соседом за стерилизацию своей кошечки. а налоги с чего платить?
|8/04/17 17:23
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:22
где вы все возьмете гривню, когда в идеале замкнете круг?
|8/04/17 17:22
Фантикклуб > ОК АКА Олюня
8/04/17 17:13
Налоги будут платить только гривней, согласен. Но финансовая стабильность внутри сообщества, при условии, что будут представлены многие сферы товаров и услуг, очень высокая. У человека маленькая зарплата и доход в гривне - пусть платит только комуналку и налоги, а на жизнь будет тратить фантики (реальная еда, услуги, одежда). Гривна у человека не будет уходить на жизнь, тем более что она все больше становится просто бумагой
|8/04/17 17:13
ОК АКА Олюня > Фантикклуб
8/04/17 17:09
не вижу смысла. Вы все остаетесь привязаны к гривне. налоги маникюром и стерилизацией кошечек не заплатите
|8/04/17 17:09
Фантикклуб
Хочу создать сообщество с внутренней денежной единицей. Чтобы можно было не зависить от курса доллара и иметь возможность покупать и продавать внутри сообщества все что необходимо. У человека который печет хлеб покупаю хлеб,у предпринимателя который шьет куртки покупаю куртку и так далее. т.е. мы не трогает банковскую систему и не влазим и не мешаем финансовой системе страны. Все участники этого сообщества покупают и продают свой товар используя внутреннюю валюту, ну скажем "фантики". Думаю что это законно. Желающих уже около трех десятков. Питание, парикмахерские услуги, изготовление мебели, транспортные перевозки, услуги маникюра и ремонт компютеров, услуги ветеринара - это те направления которые могут уже работать в нашем городе. Главное, мы не зависим от внешней среды. А если кому то надо что то за пределами сообщества - пожалуйста, можете купить за гривну.