Хочу создать сообщество с внутренней денежной единицей

кто Вам сказал, что "Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить"? + расчеты на территории Украины ведутся только и исключительно в нацвалюте, а не в фантиках.

В данном случае обмен по бартеру не отслеживается между клиентами сообщества и тем более не подаются никакие отчеты. Вы же не будете подавать отчет в налоговую, что я взял куртку и взамен оставил какие то фантики (не гривну!). Это бартер между двумя физ лицами. Наша налоговая такие операции не отслеживает и никогда не будет следить

У человека маленькая зарплата и доход в гривне (с) нет у него гривни вообще, он своими парикмахерскими услугами с Вами рассчитался за хлеб, с соседом за стерилизацию своей кошечки. а налоги с чего платить?

Налоги будут платить только гривней, согласен. Но финансовая стабильность внутри сообщества, при условии, что будут представлены многие сферы товаров и услуг, очень высокая. У человека маленькая зарплата и доход в гривне - пусть платит только комуналку и налоги, а на жизнь будет тратить фантики (реальная еда, услуги, одежда). Гривна у человека не будет уходить на жизнь, тем более что она все больше становится просто бумагой