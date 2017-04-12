ОСГ рейдерский захват

Допустим, однако на половине участка высажен сад. Он тоже может быть использован кем-то другим " на власний розсуд"? Знаю 20 человек, которые живы-здоровы и у них та же история. В одном акте дословно написано " право пожизненное наследуемого владения" во втором "право постійного користування". Оба акта на руках.

12/04/17 08:44 vik3274

Здравствуйте, у меня следующая проблема - появилась некая "фирма", которая начала захватывать участки ОСГ, в том числе захватили и участок, который принадлежал моему отцу.

К сожалению, отец умер 5 лет назад, но остались госакты на эту землю( старого образца и нового)

Нотариус отказалась оформлять его на меня, пробормотав что-то невразумительное.

Каким образом я могу и могу ли вообще оформить на него права собственности или хотя бы пользования.

Председатель в сговоре с этой " фирмой", поэтому обращаться к нему бесполезно.

Юристы ведут себя странно, заявление в прокуратуру было, но никаких последствий не было. Новые "хозяева" ведут себя очень уверенно и нагло.

Что можете посоветовать в данной ситуации.

Спасибо.

