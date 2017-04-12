ОСГ рейдерский захват

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|12/04/17 09:42
vik3274 > vik3274
12/04/17 09:41
Ссылку увидел, спасибо еще раз.
|12/04/17 09:41
vik3274 > Marlboro!
12/04/17 09:29
Спасибо, кое что вы прояснили.
Ссылок ваших я не вижу, регистрация не помогает. Вторая ссылка интересна.
|12/04/17 09:29
Marlboro! > vik3274
12/04/17 09:19
|12/04/17 09:19
vik3274 > Marlboro!
12/04/17 09:07
Допустим, однако на половине участка высажен сад. Он тоже может быть использован кем-то другим " на власний розсуд"?
Знаю 20 человек, которые живы-здоровы и у них та же история.
В одном акте дословно написано " право пожизненное наследуемого владения" во втором "право постійного користування". Оба акта на руках.
|12/04/17 09:07
Marlboro! > vik3274
12/04/17 08:56
Якщо це право постійного користування, а не право власності, то воно не спадкується. Після смерті (ліквідації у випадку з підприємством) постійного землекористувача право користування припиняється і орган самоврядування чи райрада мають право використовувати землю на власний розсуд в звичайному порядку - в т.ч. передавати іншим особам.
Цілком можливо, що саме це Вам "пробормотав невразумительное" нотаріус.
Розбиріться точно що за акти і яке там право.
|12/04/17 09:00
vik3274 > vik3274
12/04/17 08:56
Многие хозяева участков еще живы, но рейдеров это не останавливает. Почти все участки уже захвачены и огорожены оградой. У некоторых уничтожили сады. Люди в растерянности.
|12/04/17 08:56
vik3274 > Marlboro!
12/04/17 08:50
Акт старого образца на право пользование с правом наследования( книжечка 1991 и простыня) и нового, синего цвета с правом пожизненного пользования.
Все документы на руках.
Обращался к юристам, никто ничего определенного сказать не может.
|12/04/17 08:50
Marlboro! > vik3274
12/04/17 08:44
А акти про що? Яке право на землю було в батька?
|12/04/17 08:48
вилы > vik3274
12/04/17 08:44
взять все документы и обратиться к другому нотариусу либо к юристу для консультации
|12/04/17 08:44
vik3274
Здравствуйте, у меня следующая проблема - появилась некая "фирма", которая начала захватывать участки ОСГ, в том числе захватили и участок, который принадлежал моему отцу.
К сожалению, отец умер 5 лет назад, но остались госакты на эту землю( старого образца и нового)
Нотариус отказалась оформлять его на меня, пробормотав что-то невразумительное.
Каким образом я могу и могу ли вообще оформить на него права собственности или хотя бы пользования.
Председатель в сговоре с этой " фирмой", поэтому обращаться к нему бесполезно.
Юристы ведут себя странно, заявление в прокуратуру было, но никаких последствий не было. Новые "хозяева" ведут себя очень уверенно и нагло.
Что можете посоветовать в данной ситуации.
Спасибо.