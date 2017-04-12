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ОСГ рейдерский захват
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12/04/17 09:42  vik3274Отправить письмо > vik3274    12/04/17 09:41Дерево
Ссылку увидел, спасибо еще раз.

12/04/17 09:41  vik3274Отправить письмо > Marlboro!    12/04/17 09:29Дерево
Спасибо, кое что вы прояснили.
Ссылок ваших я не вижу, регистрация не помогает. Вторая ссылка интересна.

12/04/17 09:29  Marlboro!Отправить письмо > vik3274    12/04/17 09:19Дерево
Може на той момент таке право і спадкувалось, але зараз шанси оформити спадкування ілюзорні. В будь-якому разі можна спробувати потягатись по акту в якому написано про спадкування - певну лінію захисту можна побудувати на рішенні КСУ 2005 року [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Але про акт де написано просто "право постійного користування" можна забути, наприклад: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Що стосується саду, то це вже інше питання. Можна подавати позов про відшкодування завданої власнику саду шкоди - з доказуванням вартості об'єктів в саду, прав власності на них і т.п.

12/04/17 09:19  vik3274 > Marlboro!    12/04/17 09:07Дерево
Допустим, однако на половине участка высажен сад. Он тоже может быть использован кем-то другим " на власний розсуд"?
Знаю 20 человек, которые живы-здоровы и у них та же история.
В одном акте дословно написано " право пожизненное наследуемого владения" во втором "право постійного користування". Оба акта на руках.

12/04/17 09:07  Marlboro!Отправить письмо > vik3274    12/04/17 08:56Дерево
Якщо це право постійного користування, а не право власності, то воно не спадкується. Після смерті (ліквідації у випадку з підприємством) постійного землекористувача право користування припиняється і орган самоврядування чи райрада мають право використовувати землю на власний розсуд в звичайному порядку - в т.ч. передавати іншим особам.
Цілком можливо, що саме це Вам "пробормотав невразумительное" нотаріус.
Розбиріться точно що за акти і яке там право.

12/04/17 09:00  vik3274 > vik3274    12/04/17 08:56Дерево
Многие хозяева участков еще живы, но рейдеров это не останавливает. Почти все участки уже захвачены и огорожены оградой. У некоторых уничтожили сады. Люди в растерянности.

12/04/17 08:56  vik3274 > Marlboro!    12/04/17 08:50Дерево
Акт старого образца на право пользование с правом наследования( книжечка 1991 и простыня) и нового, синего цвета с правом пожизненного пользования.
Все документы на руках.
Обращался к юристам, никто ничего определенного сказать не может.

12/04/17 08:50  Marlboro!Отправить письмо > vik3274    12/04/17 08:44Дерево
А акти про що? Яке право на землю було в батька?

12/04/17 08:48  вилы > vik3274    12/04/17 08:44Дерево
взять все документы и обратиться к другому нотариусу либо к юристу для консультации

12/04/17 08:44  vik3274   Дерево
Здравствуйте, у меня следующая проблема - появилась некая "фирма", которая начала захватывать участки ОСГ, в том числе захватили и участок, который принадлежал моему отцу.
К сожалению, отец умер 5 лет назад, но остались госакты на эту землю( старого образца и нового)
Нотариус отказалась оформлять его на меня, пробормотав что-то невразумительное.
Каким образом я могу и могу ли вообще оформить на него права собственности или хотя бы пользования.
Председатель в сговоре с этой " фирмой", поэтому обращаться к нему бесполезно.
Юристы ведут себя странно, заявление в прокуратуру было, но никаких последствий не было. Новые "хозяева" ведут себя очень уверенно и нагло.
Что можете посоветовать в данной ситуации.
Спасибо.

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