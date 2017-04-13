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установление факта принадлежности квартиры?
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13/04/17 12:26  Буксик   Дерево
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вот вопросик.

В 1993 году была куплена квартира в городе Киев. Договор был заверен не нотариально, а на товарной бирже.
Далее квартира была зарегистрирована в БТИ.
По состоянию на сегодняшний день квартира не внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Сегодня возникла необходимость зарегистрировать данный объект, однако оригинал договора потерян. Получит дубликат возможности нет, так как биржа ликвидирована.
Получена лишь копия договора из архива города.
Возникает вопрос, как необходимо поступать в данном случае?
В соответствии со статьей 27 ЗУ «Про государственную регистрацию прав на недвижимое имущество» регистрация проводиться на основании:
1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;
9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
Так дубликата нет, выходит необходимо обращаться в суд.
В Реестре судебных решений я обнаружил, что присутствуют факты рассмотрения подобных дел в отдельном производстве путем установления факта принадлежности имущества лицу на праве собственности:

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Подскажите, правильно ли в данном случае обращаться в суд за установлением факта?

Спасибо

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