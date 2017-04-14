14/04/17 12:45 VanZam

Действующее ОСМД получило в собственность земельный участок, на котором расположен дом (есть государственный акт на право собственности на земельный участок, где собственником указано ОСМД), теперь есть желание ликвидировать ОСМД и возникли вопросы...

С одной стороны согласно ЗУ "Про ОСББ" кошти ОСББ складаються з : ... майна, що надходить для забезпечення потреб основної діяльності (ст. 21), т.е. "майно - земельна ділянка", т.о. "земельна ділянка - кошти ОСББ"... а согласно ст. 28 этого же ЗУ "у разі ліквідації об'єднаня кошти ... розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири... що перебувають у їхній власності".

С другой стороны согласно ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку": "спільне майно багатоквартирного будинку - ... права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія" (ч. 6 ст. 1)", "власники квартири та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку" (ч. 2 ст. 4), "спільне майно багатоквартирного будинку є спільною власністю співвласників" (ч. 1 ст. 5) и "спільне майно співвласників не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку".

Таким образом, если рассматривать земельный участок как "кошти", то он должен быть поделен пропорционально площади квартир, а если как ""спільне майно багатоквартирного будинку", то - все общее. Я склоняюсь ко второму...

Теперь к ликвидации: тут вопрос простой и сложный одновременно. При создании ОСМД как юрлица единственным "засновником" в реестр записали только председателя ОСМД, сейчас пишут "власники квартир та нежитлових приміщень будинку". Сейчас - как бы правильнее, но как теперь с ликвидацией того "неправильного"?.. С одной стороны должен быть протокол общего собрания с решением о ликвидации, с другой стороны - ликвидируется по решению "засновника"?.. Если смотреть в один закон, то так, если в другой - то эдак...

Ну а теперь "вишенка пирога": что с земельным участком?.. Занавес.

1. Я делаю протокол общего собрания "засновников" или "співвласників" (с вопросом о ликвидации ОСМД)?..

2. Я в этом протоколе, что передаю земельный участок кому? "Иванову, Петрову, Сидорову" или "власникам квартир та нежитлових приміщень будинку"?.. Соответственно, если протокол "засновников", то в нем земельный участок передается одному человеку. Если протокол "власників квартир та нежитлових приміщень будинку", то кому? если всем собственникам, то где мене взять все их персональные данные, а если кто-то не хочет принимать в собственность участок?..

Госрегистраторы у меня в городе в задумчивости... Так как с одной стороны регистрация ОСМД "некорректна" в части указания "засновников", кто должен ликвидировать ("засновник" или "власникі квартир та нежитлових приміщень будинку") непонятно никому. Как вписать в реестр новых собственников земельного участка после ликвидации ОСМД, причем учитывая, что все неизвестны, некоторые будут против, а одна из квартир пока зависла в воздухе, так как не принято наследство после смерти прошлого собственника... а в реестр можно вписать только физ/юр лицо, а не обтекаемо "власникі квартир та нежитлових приміщень будинку"...

Пока описывал, возникла мысль: а не проще ли внести изменение в решение сессии городского совета о передаче земельного участка в собственность (в части "кому": не "ОСМД", а "власникам квартир та нежитлових приміщень будинку"), но тогда и земельную документацию ведь придется переделывать, за чей счет?..

Прошу советов. Голова кипит.

