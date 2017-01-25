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Трудовые правоотношения
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Який спосіб захисту порушеного права судом слід обрати?
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17/04/17 01:17  dervishОтправить письмо > Профспілкова    17/04/17 01:01Дерево
резолюція - це не рішення (чи зазначено призвище керівника на резолюції) - це вказівка підлеглому підрозділу. Керівник мав повідомити заявника письмово про відмову з правовим обгрунтуванням. звичайно потрібно доповнити позовні вимоги.

17/04/17 01:08  Профспілкова > dervish    17/04/17 00:52Дерево
В резолюції так і зазначено - "відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю". Крім того, керівник писав в вищестоящий орган пояснення, в яких теж так і написано - "прийняв рішення відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю"

17/04/17 01:01  Профспілкова > dervish    17/04/17 00:52Дерево
Рішення викладене на заяві у вигляді резолюції. З підписом керівника і датою. Чим не рішення?

17/04/17 00:52  dervishОтправить письмо > Профспілкова    17/04/17 00:41Дерево
Ким, яким документом, за якою датою та за яким номером прийнято "РІШЕННЯ" про ненадання відпустки? ))

17/04/17 00:41  Профспілкова > lyk    17/04/17 00:20Дерево
Як вважаєте, може краще якось трохи змінити формулювання позовної вимоги?
Чи "визнавши рішення про ненадання відпустки за заявою від 25.01.17 протиправним" суд і застосує саме такий спосіб захисту як визнання права? Узгоджується все це між собою?

17/04/17 00:20  lyk > Профспілкова    16/04/17 23:35Дерево
якщо такі обставини тоді приєднуюсь - визнання права

17/04/17 00:14  dervishОтправить письмо > Профспілкова    17/04/17 00:08Дерево
визнання права

17/04/17 00:08  Профспілкова > dervish    16/04/17 23:59Дерево
п.10 ч.2 ст.16 ЦК України - ТАМ)
Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
1) визнання права;
...
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

16/04/17 23:59  dervishОтправить письмо > Профспілкова    16/04/17 23:35Дерево
"Там, схоже, мова йде про державні органи та органи місцевого самоврядування і їх посадові/службові особи." - будь-ласка сформулюйте - де ТАМ?

16/04/17 23:46  dervishОтправить письмо > Marlboro!    16/04/17 21:05Дерево
в цьому разі предметом позову - за відсутності відмови в наданні відпустки за першою заявою - запропоную - протиправність надання відпустки за другою заявою.

16/04/17 23:35  Профспілкова > lyk    16/04/17 22:20Дерево
Щодо графіка відпусток. У працівника є невикористані відпустки за попередні робочі 2015 та 2016 роки (періоди майже співпадають з календарним роком) . Графіком на 2017 передбачене надання відпустки за 2017 рік у червні тривалістю 28 к.д. За попередні роки надання відпустки у графіку на 2017 не передбачено, періоди надання відпусток за 2015 та 2016 в інший спосіб з працівником не узгоджувались.
В даному випадку працівник писав заяву про надання відпустки за 2015 та частину 2016 років.

Щодо предмету позову - є факт порушення права на відпочинок. Свій обов'язок надати відпустку на підставі першої заяви роботодавець не виконав. Те, що відпустка була надана потім, після подання чергової заяви, не означає, що порушення відносно працівника не відбулось. Приміром, злочин з формальним складом вважається закінченим в момент вчинення. Це я так, для аналогії.

То ж я і питаю, який з передбачених законом способів захисту в даному випадку відповідним. Поновлення права? Начебто ні. Визнання рішення про відмову незаконним? Там, схоже, мова йде про державні органи та органи місцевого самоврядування і їх посадові/службові особи.
Наче б то логічно, що роботодавець не дотримався вимог закону, коли приймав рішення про відмову, порушив право, а отже дії (рішення) незаконне. А співставити зі способом захисту, передбаченим законом уяви і знань не вистачає.

16/04/17 22:20  lyk > Профспілкова    16/04/17 20:31Дерево
Надання відпустки у зручний для працівника час передбачає, що під час складання графіка відпусток насамперед з’ясовується, коли працівнику, який має відповідне право, буде зручно отримати відпустку впродовж календарного року, а не те, що працівник може використовувати таке право на відпустку на власний розсуд в будь - який час календарного року на "завтра" ... передбачене право на зручний час у працівника не звільняє роботодавця від дотримання порядку надання відпусток встановленого законом ... керівник необґрунтовано відмовив

16/04/17 21:05  Marlboro!Отправить письмо > dervish    16/04/17 21:01Дерево
А що Ви вважаєте предметом позову в цьому разі?

16/04/17 21:01  dervishОтправить письмо > Профспілкова    16/04/17 20:31Дерево
отсутствует предмет иска - отпуск предоставлен. Второе заявление удовлетворено - если бы второго заявления не было то и отпуск должен был бы предоставляться по первому заявлению.

16/04/17 21:00  Marlboro!Отправить письмо > Профспілкова    16/04/17 20:31Дерево
Можна спробувати послатись на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Просити зобов'язати роботодавця (не директора, звісно ж) в подальшому надавати відпустку за першою вимогою. Також можна навісити матеріальну чи моральну шкоду (якщо така є) за ненадання відпустки першого разу - щоб у суду було менше можливостей відмовити в задоволенні позову по процесуальним мотивам.

16/04/17 20:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > AM    16/04/17 20:40Дерево
ч.13 ст.10 ЗУ Про відпустки
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:
...
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

16/04/17 20:40  AMОтправить письмо > Профспілкова    16/04/17 20:31Дерево
Працівник комунального підприємства, як ветеран праці, має право йти у відпустку у зручний для нього час.

Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста норму.

16/04/17 20:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Профспілкова    16/04/17 20:31Дерево
и всё таки в форум Трудовые правоотношения.
что Вы там увидели "не зовсім в площині трудових правовідносин", не понятно.

16/04/17 20:31  Профспілкова   Дерево
Пишу не в розділ "Трудові правовідносини", бо питання не зовсім в площині трудових правовідносин.
Працівник комунального підприємства, як ветеран праці, має право йти у відпустку у зручний для нього час.
Цей працівник 25.01.17 пише заяву про надання йому відпустки з 01.02.17.
Керівник підприємства пише на заяві резолюцію "відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю".
Працівник поскаржився вищому органу. 10.02.17 керівнику пояснили, що він не правий. Що б виправити помилку керівник просить працівника написати нову заяву. Працівник пише нову.
13.02.17 видано наказ про відпустку. При цьому керівник наполягає, що це не по закону і його просто примусили.

Працівник впевнений, що його право порушене і бажає в судовому порядку довести незаконність прийнятого за його першою заявою від 25.01.17 рішення керівника про відмову. Ну дійсно ж, керівник незаконно відмовив у наданні відпустки і всупереч бажанню працівник пішов у відпустку не з 01.02.17, а з 13.02.17.

В позовній заяві працівник просить суд визнати рішення про ненадання відпустки за його заявою від 25.01.17 протиправним.
Я прочитала позовну заяву, а тепер не можу зрозуміти, якому з перелічених в ч.2 ст. 16 ЦК способів захисту права відповідає спосіб, обраний працівником.
Боюсь, щоб суд не відмовив в задоволенні позову через неправильно обраний спосіб захисту. Підкажіть, будь ласка, бо знань бракує.

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