Який спосіб захисту порушеного права судом слід обрати?

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|17/04/17 01:17
dervish > Профспілкова
17/04/17 01:01
резолюція - це не рішення (чи зазначено призвище керівника на резолюції) - це вказівка підлеглому підрозділу. Керівник мав повідомити заявника письмово про відмову з правовим обгрунтуванням. звичайно потрібно доповнити позовні вимоги.
|17/04/17 01:08
Профспілкова > dervish
17/04/17 00:52
В резолюції так і зазначено - "відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю". Крім того, керівник писав в вищестоящий орган пояснення, в яких теж так і написано - "прийняв рішення відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю"
|17/04/17 01:01
Профспілкова > dervish
17/04/17 00:52
Рішення викладене на заяві у вигляді резолюції. З підписом керівника і датою. Чим не рішення?
|17/04/17 00:52
dervish > Профспілкова
17/04/17 00:41
Ким, яким документом, за якою датою та за яким номером прийнято "РІШЕННЯ" про ненадання відпустки? ))
|17/04/17 00:41
Профспілкова > lyk
17/04/17 00:20
Як вважаєте, може краще якось трохи змінити формулювання позовної вимоги?
Чи "визнавши рішення про ненадання відпустки за заявою від 25.01.17 протиправним" суд і застосує саме такий спосіб захисту як визнання права? Узгоджується все це між собою?
|17/04/17 00:20
lyk > Профспілкова
16/04/17 23:35
якщо такі обставини тоді приєднуюсь - визнання права
|17/04/17 00:14
dervish > Профспілкова
17/04/17 00:08
визнання права
|17/04/17 00:08
Профспілкова > dervish
16/04/17 23:59
п.10 ч.2 ст.16 ЦК України - ТАМ)
Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
1) визнання права;
...
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
|16/04/17 23:59
dervish > Профспілкова
16/04/17 23:35
"Там, схоже, мова йде про державні органи та органи місцевого самоврядування і їх посадові/службові особи." - будь-ласка сформулюйте - де ТАМ?
|16/04/17 23:46
dervish > Marlboro!
16/04/17 21:05
в цьому разі предметом позову - за відсутності відмови в наданні відпустки за першою заявою - запропоную - протиправність надання відпустки за другою заявою.
|16/04/17 23:35
Профспілкова > lyk
16/04/17 22:20
Щодо графіка відпусток. У працівника є невикористані відпустки за попередні робочі 2015 та 2016 роки (періоди майже співпадають з календарним роком) . Графіком на 2017 передбачене надання відпустки за 2017 рік у червні тривалістю 28 к.д. За попередні роки надання відпустки у графіку на 2017 не передбачено, періоди надання відпусток за 2015 та 2016 в інший спосіб з працівником не узгоджувались.
В даному випадку працівник писав заяву про надання відпустки за 2015 та частину 2016 років.
Щодо предмету позову - є факт порушення права на відпочинок. Свій обов'язок надати відпустку на підставі першої заяви роботодавець не виконав. Те, що відпустка була надана потім, після подання чергової заяви, не означає, що порушення відносно працівника не відбулось. Приміром, злочин з формальним складом вважається закінченим в момент вчинення. Це я так, для аналогії.
То ж я і питаю, який з передбачених законом способів захисту в даному випадку відповідним. Поновлення права? Начебто ні. Визнання рішення про відмову незаконним? Там, схоже, мова йде про державні органи та органи місцевого самоврядування і їх посадові/службові особи.
Наче б то логічно, що роботодавець не дотримався вимог закону, коли приймав рішення про відмову, порушив право, а отже дії (рішення) незаконне. А співставити зі способом захисту, передбаченим законом уяви і знань не вистачає.
|16/04/17 22:20
lyk > Профспілкова
16/04/17 20:31
Надання відпустки у зручний для працівника час передбачає, що під час складання графіка відпусток насамперед з’ясовується, коли працівнику, який має відповідне право, буде зручно отримати відпустку впродовж календарного року, а не те, що працівник може використовувати таке право на відпустку на власний розсуд в будь - який час календарного року на "завтра" ... передбачене право на зручний час у працівника не звільняє роботодавця від дотримання порядку надання відпусток встановленого законом ... керівник необґрунтовано відмовив
|16/04/17 21:05
Marlboro! > dervish
16/04/17 21:01
А що Ви вважаєте предметом позову в цьому разі?
|16/04/17 21:01
dervish > Профспілкова
16/04/17 20:31
отсутствует предмет иска - отпуск предоставлен. Второе заявление удовлетворено - если бы второго заявления не было то и отпуск должен был бы предоставляться по первому заявлению.
|16/04/17 21:00
Marlboro! > Профспілкова
16/04/17 20:31
|16/04/17 20:43
ОК АКА Олюня > AM
16/04/17 20:40
|16/04/17 20:40
AM > Профспілкова
16/04/17 20:31
Працівник комунального підприємства, як ветеран праці, має право йти у відпустку у зручний для нього час.
Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста норму.
|16/04/17 20:37
ОК АКА Олюня > Профспілкова
16/04/17 20:31
и всё таки в форум Трудовые правоотношения.
что Вы там увидели "не зовсім в площині трудових правовідносин", не понятно.
|16/04/17 20:31
Профспілкова
Пишу не в розділ "Трудові правовідносини", бо питання не зовсім в площині трудових правовідносин.
Працівник комунального підприємства, як ветеран праці, має право йти у відпустку у зручний для нього час.
Цей працівник 25.01.17 пише заяву про надання йому відпустки з 01.02.17.
Керівник підприємства пише на заяві резолюцію "відмовити в зв'язку з виробничою необхідністю".
Працівник поскаржився вищому органу. 10.02.17 керівнику пояснили, що він не правий. Що б виправити помилку керівник просить працівника написати нову заяву. Працівник пише нову.
13.02.17 видано наказ про відпустку. При цьому керівник наполягає, що це не по закону і його просто примусили.
Працівник впевнений, що його право порушене і бажає в судовому порядку довести незаконність прийнятого за його першою заявою від 25.01.17 рішення керівника про відмову. Ну дійсно ж, керівник незаконно відмовив у наданні відпустки і всупереч бажанню працівник пішов у відпустку не з 01.02.17, а з 13.02.17.
В позовній заяві працівник просить суд визнати рішення про ненадання відпустки за його заявою від 25.01.17 протиправним.
Я прочитала позовну заяву, а тепер не можу зрозуміти, якому з перелічених в ч.2 ст. 16 ЦК способів захисту права відповідає спосіб, обраний працівником.
Боюсь, щоб суд не відмовив в задоволенні позову через неправильно обраний спосіб захисту. Підкажіть, будь ласка, бо знань бракує.