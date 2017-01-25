Який спосіб захисту порушеного права судом слід обрати?

Щодо графіка відпусток. У працівника є невикористані відпустки за попередні робочі 2015 та 2016 роки (періоди майже співпадають з календарним роком) . Графіком на 2017 передбачене надання відпустки за 2017 рік у червні тривалістю 28 к.д. За попередні роки надання відпустки у графіку на 2017 не передбачено, періоди надання відпусток за 2015 та 2016 в інший спосіб з працівником не узгоджувались. В даному випадку працівник писав заяву про надання відпустки за 2015 та частину 2016 років. Щодо предмету позову - є факт порушення права на відпочинок. Свій обов'язок надати відпустку на підставі першої заяви роботодавець не виконав. Те, що відпустка була надана потім, після подання чергової заяви, не означає, що порушення відносно працівника не відбулось. Приміром, злочин з формальним складом вважається закінченим в момент вчинення. Це я так, для аналогії. То ж я і питаю, який з передбачених законом способів захисту в даному випадку відповідним. Поновлення права? Начебто ні. Визнання рішення про відмову незаконним? Там, схоже, мова йде про державні органи та органи місцевого самоврядування і їх посадові/службові особи. Наче б то логічно, що роботодавець не дотримався вимог закону, коли приймав рішення про відмову, порушив право, а отже дії (рішення) незаконне. А співставити зі способом захисту, передбаченим законом уяви і знань не вистачає.

Надання відпустки у зручний для працівника час передбачає, що під час складання графіка відпусток насамперед з’ясовується, коли працівнику, який має відповідне право, буде зручно отримати відпустку впродовж календарного року, а не те, що працівник може використовувати таке право на відпустку на власний розсуд в будь - який час календарного року на "завтра" ... передбачене право на зручний час у працівника не звільняє роботодавця від дотримання порядку надання відпусток встановленого законом ... керівник необґрунтовано відмовив