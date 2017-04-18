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Как узнать кто владелец квартиры?
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18/04/17 17:56  mmb > mmb    18/04/17 15:47Дерево
Благодарю всех за ответы!

18/04/17 17:45  Юрист АлександраОтправить письмо > mmb    18/04/17 17:06Дерево
вторичный рынок...свидетельства там и не будет, будет договор, удостоверенный нотариусом.
в реестре електронном не будет информации 100%. Хотя...говорят же что переоформляли...могли же они это сделать и при електронных реестрах...
Вообще требуемая информация на бумажных носителях в местном БТИ.
порядок получения информации о правах (открытость я имею ввиду) на БТИ у нас не распостраняются, а они дают информацию только собственнику (у нас в Киеве, по крайней мере так)
вариант 1 - Ваш брат идет в БТИ - ему отказывают в предоставлении информации, выясняется, что "не переоформляли"
тут вообще от позиции ВАшего брата еще все зависит

а вообще, если квартира куплена в оформленном браке (!!! не подарена), то она считается все же совместным имуществом...независимо от того, кто записан в документах
если она и ребенок, то часть Вашего брата 1/4

18/04/17 17:06  mmb > Юрист Александра    18/04/17 16:24Дерево
Вторичный рынок, квартиру покупали и оформляли сделку через агенство недвижимости в 2002, г.Одесса. Мама в этом не участвовала. В новом реестре информации нет.

18/04/17 16:26  grunkevichОтправить письмо > dkl    18/04/17 16:23Дерево
в новому немає, але має бути в Реєстрі прав власності до 2013 року

18/04/17 16:24  Юрист АлександраОтправить письмо > mmb    18/04/17 15:47Дерево
сделку кто оформлял? Ваша мама участвовала в этом? это была первичная покупка? Какой город и год? А вообще попробуйте для начала воспользоваться советом grunkevich. Это не сложно, не дорого и есть большая вероятность того, что инфо. Вы найдете, ведь она выдается и из старого реестра

18/04/17 16:23  dkl > grunkevich    18/04/17 16:15Дерево
так автор же написав, що в Реєстрі новому немає даних, оскільки реєстрація була стара

18/04/17 16:15  grunkevichОтправить письмо > mmb    18/04/17 15:47Дерево
Ви можете самостійно замовити інформацію з реєстрів, зареєструвавшись на сайті мінюсту, наприклад, за адресою об'єкта нерухомого майна. Або зверніться до державного реєстратора, це коштує 40 грн.

18/04/17 15:52  dkl > mmb    18/04/17 15:47Дерево
если есть знакомый нотариус, можете попробовать попросить его посмотреть в старой базе. Если нет, тогда только документы надо смотреть. по другому никак

18/04/17 15:47  mmb   Дерево
Добрый день! Мама купила семье брата (он, жена, ребенок) квартиру. После оформления в собственность выяснилось, что в владельцами являются жена брата и ребенок. Мама настояла, чтобы переоформили квартиру и брат стал также совладельцем. Они говорят, что все переоформили, но свидетельство о праве собственности не показывают.
Поскольку сделка была совершена до 01.01.2013, то объект не был внесен в Реестр на сайте Министерства юстиции Украины.
Подскажите, пожалуйста, как нам узнать кто же является собственником этой квартиры и что для этого необходимо? Благодарю за ответ.

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