Как узнать кто владелец квартиры?

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|18/04/17 17:56
mmb > mmb
18/04/17 15:47
Благодарю всех за ответы!
|18/04/17 17:45
Юрист Александра > mmb
18/04/17 17:06
вторичный рынок...свидетельства там и не будет, будет договор, удостоверенный нотариусом.
в реестре електронном не будет информации 100%. Хотя...говорят же что переоформляли...могли же они это сделать и при електронных реестрах...
Вообще требуемая информация на бумажных носителях в местном БТИ.
порядок получения информации о правах (открытость я имею ввиду) на БТИ у нас не распостраняются, а они дают информацию только собственнику (у нас в Киеве, по крайней мере так)
вариант 1 - Ваш брат идет в БТИ - ему отказывают в предоставлении информации, выясняется, что "не переоформляли"
тут вообще от позиции ВАшего брата еще все зависит
а вообще, если квартира куплена в оформленном браке (!!! не подарена), то она считается все же совместным имуществом...независимо от того, кто записан в документах
если она и ребенок, то часть Вашего брата 1/4
|18/04/17 17:06
mmb > Юрист Александра
18/04/17 16:24
Вторичный рынок, квартиру покупали и оформляли сделку через агенство недвижимости в 2002, г.Одесса. Мама в этом не участвовала. В новом реестре информации нет.
|18/04/17 16:26
grunkevich > dkl
18/04/17 16:23
в новому немає, але має бути в Реєстрі прав власності до 2013 року
|18/04/17 16:24
Юрист Александра > mmb
18/04/17 15:47
сделку кто оформлял? Ваша мама участвовала в этом? это была первичная покупка? Какой город и год? А вообще попробуйте для начала воспользоваться советом grunkevich. Это не сложно, не дорого и есть большая вероятность того, что инфо. Вы найдете, ведь она выдается и из старого реестра
|18/04/17 16:23
dkl > grunkevich
18/04/17 16:15
так автор же написав, що в Реєстрі новому немає даних, оскільки реєстрація була стара
|18/04/17 16:15
grunkevich > mmb
18/04/17 15:47
Ви можете самостійно замовити інформацію з реєстрів, зареєструвавшись на сайті мінюсту, наприклад, за адресою об'єкта нерухомого майна. Або зверніться до державного реєстратора, це коштує 40 грн.
|18/04/17 15:52
dkl > mmb
18/04/17 15:47
если есть знакомый нотариус, можете попробовать попросить его посмотреть в старой базе. Если нет, тогда только документы надо смотреть. по другому никак
|18/04/17 15:47
mmb
Добрый день! Мама купила семье брата (он, жена, ребенок) квартиру. После оформления в собственность выяснилось, что в владельцами являются жена брата и ребенок. Мама настояла, чтобы переоформили квартиру и брат стал также совладельцем. Они говорят, что все переоформили, но свидетельство о праве собственности не показывают.
Поскольку сделка была совершена до 01.01.2013, то объект не был внесен в Реестр на сайте Министерства юстиции Украины.
Подскажите, пожалуйста, как нам узнать кто же является собственником этой квартиры и что для этого необходимо? Благодарю за ответ.