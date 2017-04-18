Как узнать кто владелец квартиры?

18/04/17 17:45 Юрист Александра > mmb 18/04/17 17:06

вторичный рынок...свидетельства там и не будет, будет договор, удостоверенный нотариусом.

в реестре електронном не будет информации 100%. Хотя...говорят же что переоформляли...могли же они это сделать и при електронных реестрах...

Вообще требуемая информация на бумажных носителях в местном БТИ.

порядок получения информации о правах (открытость я имею ввиду) на БТИ у нас не распостраняются, а они дают информацию только собственнику (у нас в Киеве, по крайней мере так)

вариант 1 - Ваш брат идет в БТИ - ему отказывают в предоставлении информации, выясняется, что "не переоформляли"

тут вообще от позиции ВАшего брата еще все зависит



а вообще, если квартира куплена в оформленном браке (!!! не подарена), то она считается все же совместным имуществом...независимо от того, кто записан в документах

если она и ребенок, то часть Вашего брата 1/4

