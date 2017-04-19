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Недвижимость

Земля и Недвижимость
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Дома нет, а земля есть!
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19/04/17 13:19  Константин ДОтправить письмо > dkl    19/04/17 13:04Дерево
Спасибо, коллеги:)

19/04/17 13:04  dkl > Константин Д    19/04/17 13:00Дерево
выделять в натуре, формировать как отдельный участок, без этого сегодня формально земля все равно числится как единое целое в ее собственности. на основании абстрактных норм гк и зк муж все равно распоряжаться землей под домом не может (это только дает ему основания требовать оформления своих прав (и то только в том случае, если считать эти нормы применимыми в данной ситуации). Если между ними есть согласие, надо делить землю, часть под домом пойдет ему, а остальное - ей.

19/04/17 13:02  Marlboro!Отправить письмо > Константин Д    19/04/17 13:00Дерево
Робить те ж, що вона б робила, якби за нею залишилось право власності на всю землю :)
Хай продасть чоловіку чи зафіксує використання землі ним та заборонить йому заходити на землю.

19/04/17 13:00  Константин ДОтправить письмо > Marlboro!    19/04/17 12:56Дерево
Хорошо, если право собственности перешло мужу только на землю под домом, то возникает закономерный вопрос: а что теперь жене делать с остатками участка и как его возможно использовать?

19/04/17 12:56  Marlboro!Отправить письмо > Константин Д    19/04/17 12:48Дерево
Навіть якщо слідувати логіці ВСУ, то це стосується землі під будинком. А які сумніви щодо іншої землі? В питанні Ви ж запитуєте про "на весь участок в целом".

19/04/17 12:48  Константин ДОтправить письмо > dkl    19/04/17 12:41Дерево
К сожалению ВСУ в решении по делу 6-2цс15 (11.02.15) указал: "Аналіз змісту норм статті 120 ЗК України у їх сукупності дає підстави для висновку про однакову спрямованість її положень щодо переходу прав на земельну ділянку при виникненні права власності на будівлю і споруду, на якій вони розміщені". И в этом деле шла речь именно о старой редакции 120-й статьи. Поэтому великолепная позиция "нет договора - нет перехода права на землю" заработать скорее всего не сможет

19/04/17 12:44  dkl > dkl    19/04/17 12:41Дерево
разве что по аналогии (в случае судебного спора) применять эти нормы и к их договору о разделе имущества. Если так, тогда по тем нормам право должно было перейти на площадь под домом и дополнительно на прилегающую, необходимую для обслуживания дома (то есть, пашня и т.д. точно нет)

19/04/17 12:42  MuironОтправить письмо > Muiron    19/04/17 12:33Дерево
Общие правила:
"Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Судебная практика это полностью поддерживает, так что развод здесь ни при чем, это собственность жены. Но также стоит смотреть и на ст. 120 Земельного кодекса в редакции по состоянию на день раздела имущества.

19/04/17 12:41  dkl > Marlboro!    19/04/17 12:22Дерево
+1 нормы об автоматическом переходе прав на землю при переходе прав на недвижимость появились в ГК и ЗК позже. По состоянию на 2007 год действовали старые нормы, где по ЗК вообще написано, что переход прав на землю возможен (!) (то есть, не обязателен) на основании отдельного договора, а по ГК речь идет об автоматическом переходе только в случае "приобретения" дома. Вероятнее всего, имелось в виду купля-продажа, которой в данном случае не было. В таких условиях, мне кажется, что мужу будет достаточно проблематично доказать переход прав на землю к нему

19/04/17 12:37  Константин ДОтправить письмо > Muiron    19/04/17 12:33Дерево
Участок был приватизирован по безоплатной приватизации (118) Собственник только жена

19/04/17 12:33  MuironОтправить письмо > Константин Д    19/04/17 12:03Дерево
А участок был приватизирован в какой процедуре? Как бесплатная приватизация по ст. 118 Земельного кодекса? Или как-то иначе? Собственник только жена?

19/04/17 12:22  Marlboro!Отправить письмо > Константин Д    19/04/17 12:03Дерево
А які є підстави вважати, що право перейшло на всю землю?

19/04/17 12:03  Константин ДОтправить письмо   Дерево
Добрый день, коллеги. Поделитесь, пожалуйста, опытом. У мужа с женой был частный жилой дом. В период брака жена приватизировала земельный участок. В дальнейшем брак был расторгнут и в 2007 году муж и жена заключили договор о разделе имущества согласно условий которого право собственности на дом полностью перешло мужу. В 2017 году жена нашла документы на приватизированный земельный участок и стал вопрос, перешло ли право собственности на земельный участок мужу только на часть, которая расположена под домом, либо же на весь участок в целом (участок включает в себя часть, которая под домом, пашню, многолетние, кормовые).

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