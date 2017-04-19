Дома нет, а земля есть!

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19/04/17 13:04 dkl > Константин Д 19/04/17 13:00

выделять в натуре, формировать как отдельный участок, без этого сегодня формально земля все равно числится как единое целое в ее собственности. на основании абстрактных норм гк и зк муж все равно распоряжаться землей под домом не может (это только дает ему основания требовать оформления своих прав (и то только в том случае, если считать эти нормы применимыми в данной ситуации). Если между ними есть согласие, надо делить землю, часть под домом пойдет ему, а остальное - ей.



19/04/17 13:02 Marlboro! > Константин Д 19/04/17 13:00

Робить те ж, що вона б робила, якби за нею залишилось право власності на всю землю :)

Хай продасть чоловіку чи зафіксує використання землі ним та заборонить йому заходити на землю.



19/04/17 13:00 Константин Д > Marlboro! 19/04/17 12:56

Хорошо, если право собственности перешло мужу только на землю под домом, то возникает закономерный вопрос: а что теперь жене делать с остатками участка и как его возможно использовать?



19/04/17 12:56 Marlboro! > Константин Д 19/04/17 12:48

Навіть якщо слідувати логіці ВСУ, то це стосується землі під будинком. А які сумніви щодо іншої землі? В питанні Ви ж запитуєте про "на весь участок в целом".



19/04/17 12:48 Константин Д > dkl 19/04/17 12:41

К сожалению ВСУ в решении по делу 6-2цс15 (11.02.15) указал: "Аналіз змісту норм статті 120 ЗК України у їх сукупності дає підстави для висновку про однакову спрямованість її положень щодо переходу прав на земельну ділянку при виникненні права власності на будівлю і споруду, на якій вони розміщені". И в этом деле шла речь именно о старой редакции 120-й статьи. Поэтому великолепная позиция "нет договора - нет перехода права на землю" заработать скорее всего не сможет



19/04/17 12:44 dkl > dkl 19/04/17 12:41

разве что по аналогии (в случае судебного спора) применять эти нормы и к их договору о разделе имущества. Если так, тогда по тем нормам право должно было перейти на площадь под домом и дополнительно на прилегающую, необходимую для обслуживания дома (то есть, пашня и т.д. точно нет)



19/04/17 12:42 Muiron > Muiron 19/04/17 12:33



"Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України."



Судебная практика это полностью поддерживает, так что развод здесь ни при чем, это собственность жены. Но также стоит смотреть и на ст. 120 Земельного кодекса в редакции по состоянию на день раздела имущества. Общие правила:"Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Судебная практика это полностью поддерживает, так что развод здесь ни при чем, это собственность жены. Но также стоит смотреть и на ст. 120 Земельного кодекса в редакции по состоянию на день раздела имущества.



19/04/17 12:41 dkl > Marlboro! 19/04/17 12:22

+1 нормы об автоматическом переходе прав на землю при переходе прав на недвижимость появились в ГК и ЗК позже. По состоянию на 2007 год действовали старые нормы, где по ЗК вообще написано, что переход прав на землю возможен (!) (то есть, не обязателен) на основании отдельного договора, а по ГК речь идет об автоматическом переходе только в случае "приобретения" дома. Вероятнее всего, имелось в виду купля-продажа, которой в данном случае не было. В таких условиях, мне кажется, что мужу будет достаточно проблематично доказать переход прав на землю к нему



19/04/17 12:33 Muiron > Константин Д 19/04/17 12:03

А участок был приватизирован в какой процедуре? Как бесплатная приватизация по ст. 118 Земельного кодекса? Или как-то иначе? Собственник только жена?

